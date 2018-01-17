沉睡海底的古罗马罪恶之城

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古罗马的超级富豪们周末会来到这里聚会。权势显赫的政客们在这里的海滩上建造了奢华的别墅。这些别墅配备温泉和铺着马赛克的泳池，置身其中的人们沉迷于最狂野的欲望。有人甚至托人建造了一座大理石雕像围绕的、专供"人间娱乐"的私人洞穴。

两千多年前，巴亚（Baia）堪称罗马帝国的拉斯维加斯。它是一座度假小镇，位于意大利密布着火山口的西海岸上，距离那不勒斯（Naples）约30公里。从诗人到将军，这座小镇迎合了各类人群的幻想。伟大的演说家西塞罗（Cicero）退休之后曾在海湾边创作演讲稿；诗人维吉尔（Virgil）和博物学家普林尼（Pliny）在靠近公共疗养浴池的地方建有住宅。

巴亚也是有钱有势的人从事非法勾当的场所。

Image copyright Getty Images Image caption 两千多年前，巴亚堪称罗马帝国的拉斯维加斯（图片来源: MaximeBermond/Getty Images）

"巴亚伴随着许多离奇的传说"，与当地考古学家一起探索遗址的研究人员约翰·斯莫特（John Smout）说道。据传闻，凯撒大帝（Julius Caesar）在公元前44年被谋杀之后，克莉奥帕特拉（Cleopatra）正是从这里乘船逃走的；为了让儿子尼禄（Nero）登上罗马皇帝的宝座，小阿格里皮娜（Julia Agrippina）在这里毒杀了丈夫克劳狄一世（Claudius）。

"她让克劳狄一世食用有毒的蘑菇，" 斯莫特解说道："但是，克劳狄一世在食用之后却并没有死。小阿格里皮娜在当晚又命令医生给克劳狄一世注射有毒的野生葫芦制成的灌肠剂。最后，谋杀终于得逞。"

公元前二世纪下半叶，富含矿物质的温泉和温和的气候开始吸引罗马城的贵族前往巴亚。这座小镇被他们称为"燃烧的田野"，因为这里坑坑洼洼地布满了火山口。

斯莫特回忆道："我在幼年时曾参观过这里的遗址。导游把伞戳进地面时，蒸汽和熔岩喷薄而出。"

古希腊人和古罗马人对这些破火山口心存敬畏，认为它们是通往阴间的入口。事实上，这些破火山口催生了众多技术进步成果，例如当地特有的防水水泥（一种石灰和火山岩的混合物），这种水泥被用在建造雄伟的穹顶、大理石制成的建筑立面、私人的鱼池和豪华的公共浴室上。

尽管这座小镇声名狼藉，但频繁的火山活动可能才是导致巴亚衰败的真正原因。若干个世纪的热液活动、地震活动引发的地壳缓慢升降导致巴亚许多地方被海水淹没，形成了今日的景象。

Image copyright Getty Images Image caption 富含矿物质的温泉和温和的气候开始吸引罗马城的贵族前往巴亚（图片来源: De Agostini Picture Library/Getty Images）

这个曾经名噪一时的沿海旅游胜地直到上世纪四十年代才复苏。当时，一名飞行员分享了他在空中拍摄的海平面正下方一栋宏伟建筑的照片。不久之后，海岸附近的废墟上发现了软体动物留下的洞穴。这令地质学家们苦思不得其解。有迹象表明，当地部分山坡曾浸入海平面下方。二十年后，意大利官员委托一艘潜水艇勘测巴亚的水下部分。

潜水艇的勘测结果令人振奋。从罗马时代开始，地下压力导致巴亚周围的陆地不断升降，这种升降活动迫使废墟朝着海平面上升，避免被海水再次缓慢吞噬。这一过程堪称"地质炼狱"。

之前，只有少数考古学家敢于探索这些海面下的废墟。水下考古现场直到2002年对公众开放时才被正式指定为海洋保护区域。在那之后，得益于3D扫描技术和海洋考古学领域其他先进技术的应用，这一古代遗迹首次被展现在公众面前。潜水员、历史学家和摄影师们捕捉到了水下的圆形建筑和门廊，包括著名的维纳斯神庙（Temple of Venus）（实际上并不是一座庙，而是一处桑拿浴场所）。这些发现为探索罗马帝国最荒淫的时代提供了线索。

Image copyright Alamy Image caption 在风平浪静的日子，游客们可以看到这座位于伊特鲁里亚海下的古罗马城镇的遗迹（图片来源: Photononstop/Alamy）

巴亚的废墟实际上位于相对较浅的水域，平均深度6米。这是源于地壳的波动。游客们可以乘坐底板采用玻璃制作的小船（又称"videobarca"），欣赏某些怪异的水下结构物。当地的潜水中心（例如Centro Sub Campi Flegreo，近期曾陪同BBC拍摄关于巴亚古城的纪录片）还会为游客游览数公里之外伊特鲁里亚海（Tyrrhenian Sea）的水下古城提供水下通气管和自携式水下呼吸器。在风平浪静的日子，游客们可以看到罗马柱、古时的道路和精心铺设的广场。水下洞穴的入口处放置着克劳狄雅·屋大维娅（Claudia Octavia，克劳狄一世的女儿）和尤里西斯（Ulysses）的雕像。它们伸长的手臂上缠绕着藤壶。

海平面以上也有大量景观。许多水下雕塑实际上都是复制品，原作可以在山上的巴亚城堡（Baia Castle）看到。坎帕尼亚考古监管区（Archaeological Superintendency for Campania）在巴亚城堡运营着一座海上遗迹博物馆。考古学家阿米迪欧·迈乌里（Amedeo Maiuri）在上世纪五十年代在附近发掘的巴亚考古公园（Parco Archeologico delle Terme di Baia）是巴亚古城露出海面的部分。在这里可以看到许多罗马时代的地上废墟。迈乌里还发掘了庞贝-赫库兰尼姆古城。马赛克走廊和装有穹顶的公共浴室是这座地上古迹的特色。

Image copyright Getty Images Image caption 地下压力导致巴亚周围的陆地在海面下不断升降（图片来源: De Agostini/G.Carfagna/Getti Images）

考古公园周围的现代巴亚城是富丽堂皇的巴亚古城的复制品，但它仍彰显出慵懒、娱乐的气息。今天，曾经遍布宅邸和公共浴室的海岸线已经建起了小码头、旅馆和为数不多的海鲜餐厅。这些设施排列在沿东北方向通往那不勒斯的狭窄道路上。

巴亚遗迹见证了意大利古时的繁华。但是，留给游客的时间可能已经不多了。地震学家预测，在不久的将来，巴亚的海岸将爆发进一步的火山活动。这将使这座古城再次陷入命运叵测的境地。仅去年，这里就爆发了二十次小型地震。近年来，已有人讨论将水下废墟永久封闭，不再对游客开放。

但是，游客目前可以通过一个隐蔽的入口搜寻这座水下城市，即使不是深入阴间的入口，那么至少也能见识到一些壮观的地下宝藏。

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