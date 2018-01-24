伊朗古老村庄的“小人国”

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在乔纳森·斯威夫特（Jonathan Swift）的著作《格列佛游记》（Gulliver's Travels）的第一部分中，莱米尔·格列佛（Lemuel Gulliver）在海上遇难时，被海水冲到了利立浦特岛国（Lilliput），岛上的居民身高甚至不超过15厘米。

尽管斯威夫特的利立浦特只是一个虚幻的传说，但在伊朗最东端，的确存在着一个类似的村庄。直到一个世纪前，阿富汗西边界以西大约75公里处坐落着一个拥有1500年历史的名为马库尼克（Makhunik）的小村庄，村里的部分居民身高仅1米——比当时的平均身高矮了大约50厘米。

Image copyright Mohammad M. Rashed Image caption 直到100年前，马库尼克村的一些居民身高仅1米（图片来源：Mohammad M. Rashed）

2005年，一具25厘米长的木乃伊尸体在这片区域被发现。此次发现使人们相信，在伊朗的这个偏僻角落，有13个村庄（包括马库尼克），曾经是古老"小矮人城"的所在地。尽管专家们据专家判断，这具木乃伊事实上是一个死于约400年前的早产儿，但他们仍然认为，马库尼克村的前几代居民们的确比正常身高要矮小。

营养不良是马库尼克居民身高缺陷的重要原因之一。这个地区干燥、荒凉，动物很难饲养，萝卜、谷物、大麦和一种类似枣子的水果是当时仅有的农作物。马库尼克居民依赖简单的蔬菜维持生活，如kashk-beneh（由乳清和一种生长在山里的开心果制成），还有pokhteek（一种乳清粉和萝卜的混合物）。

Image copyright Mohammad M. Rashed Image caption 有些人相信马库尼克曾经是古老"小矮人城"的所在地（图片来源：Mohammad M. Rashed）

有证据表明，这里最不可思议的饮食异常是对茶的厌恶——茶是伊朗美食和招待客人的特色之一

"在我还小的时候，这里没人喝茶。如果有人喝茶，大家会开玩笑说他是个瘾君子。"阿马德·拉纳马（Ahmad Rahnama）回忆说，并谈及鸦片瘾君子大量喝茶的印象。这位61岁的马库尼克居民经营着一家博物馆，专门纪念马库尼克的历史建筑和传统生活方式。

二十世纪中期 ，道路建设和车辆的增加使马库尼克居民能够获取到伊朗其他地区的食材，如大米和鸡肉。

"有车来以后，人们可以从附近的城镇运来食物，于是这里有了更多可以吃的东西，再不仅仅是kashk-beneh和面包。"拉纳马说。

Image copyright Mohammad M. Rashed Image caption 马库尼克约200座房屋中的70或80座仅1.5至2米高（图片来源：Mohammad M. Rashed）

尽管如今马库尼克700位居民大多数是平均身高，但有关他们的祖先身材矮小的迹象依然存在。这里约200座砖石房屋构成了这个古老村庄，其中70或80座格外矮，大约在1.5到2米之间——有些房屋的天花板甚至低到1.4米。

俯下身来，我跟随拉纳马进入了马库尼克的一个"利立浦特"家中，我穿过了一扇木门，它设置于房屋南侧，便于更多光线进入，也保护这个家的房间不受强烈偏北风的侵袭。然后，我发现自己进入了一个被称为"坐谈间"的小客厅中——这个名字很贴切，因为低矮的天花板让我必须得坐在里面。这个约10到14平方米的空间内，有存放谷物和小麦的地方、烹饪用的粘土炉和一个睡觉的空间。

建造这些小房屋可不是件容易的事情，拉纳马说，居民的矮小身材并不是建造小房屋的唯一原因。大到可以拉货车的家畜很少，道路通行也有限制，这意味着当地人必须用双手来搬运建筑用材，一次要走好几公里路程。小房屋要求用的材料要少一些，这样就能省下不少力气。此外，尽管狭小的房屋比大房屋更容易受热或受冷，但前者与周围的景观更融合，不易被潜在入侵者发现。

Image copyright Mohammad M. Rashed Image caption 居民们希望马库尼克的"利立浦特"家会吸引游客的到来（图片来源：Mohammad M. Rashed）

在这座村庄生活不是件易事，由于干旱，过去的小农业近些年已经衰落了，这里的年轻人不得到外面找工作。

"如今，村里的年轻人到附近的城市里找工作，带回钱和食物。女人们做一些编织活，但除了这个，这里没活可干。"拉纳马说。同时，年纪大一些的居民在很大程度上不得不依赖政府补贴来养活自己。

尽管境况艰难， 拉纳马仍希望村子里的独特建筑能够吸引游客，旅游业会创造很多工作机会，促进商贸发展。不过现在，"就是这个样子"，他有些听天由命地笑着对我说。

"但是，"他继续一边咯咯笑一边说，"情况比以前要好些了。以前这里的人矮小粗壮，现在大家都又高又瘦的。"

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