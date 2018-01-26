回顾密西西比最黑暗的一段历史

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum

1963年6月一个晚上，梅里·艾夫斯（Myrlie Evers）正在等候她丈夫梅德加·艾夫斯（Medgar Evers）参加完民权大会后回家，突然听到外面一声枪响。

当这位民权领袖和三个孩子的父亲快到家的时候，一个白人至上主义者拜伦·德拉拜克维（Byron De La Beckwith）突然用猎枪对准他后背开了枪，梅德加踉跄倒在家门口，他的家人眼看着他流血过多而死去。

几周前，当梅里·艾夫斯参观"密西西比民权博物馆"（Mississippi Civil Rights Museum ）时，当时的情景再次浮现在她眼前。

这家民权博物馆于2017年12月开幕。梅里说，"我忍不住流泪，我感觉到子弹，我听到哭声。但我同时也能感觉到希望。"

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum Image caption 密西西比民权博物馆的一个展览，回顾美国民权领袖梅德加·艾夫斯被刺杀事件（图片来源：Mississippi Civil Rights Museum）

这座耗资9000万美元的博物馆位于杰克逊市（Jackson），向人们全面展示密西西比州历史上最为黑暗的时刻。它回顾自1950年代和60年代开始的美国黑人争取民权运动的斗争史，他们的斗争最终废除了种族隔离制度。展览使用了多媒体形式展示历史影像片段，包括庭审、抗议活动和葬礼镜头，以及三K党穿的袍子、烧焦的十字架和夺取了艾夫斯生命的长枪等实物。这个博物馆令密西西比一向沉寂的首府，突然变成对美国民权史感兴趣的人必须造访的地方。

"我们为了这一时刻已经等候了很久。"密西西比首位非洲裔美国人高级法庭法官鲁本·安德森（Reuben Anderson）说，为了这座唯一的州立民权博物馆获得政治支持和经济资助，他们已经努力了40年之久。

而其他州，如佐治亚州、阿拉巴马州和田纳西州等早已有了他们的民权博物馆、纪念碑和历史纪念地址，如美国民权领袖马丁·路德·金（Martin Luther King Jr）被刺杀的地点。而当年民权运动的重要之地密西西比似乎一直忽略这段黑暗历史，直到现在才有了这座民权博物馆。

Image copyright Getty Images Image caption 在美国黑人民权斗争历史上，密西西比州是重要斗争地点（图片来源： Bettmann/Getty Images）

密西西比民权博物馆的开幕时间恰逢其实，几个月后便是马丁·路德·金遇刺50周年纪念，另外正逢美国十几个州联合宣传民权运动的消息传出。

对很多人来说，密西西比博物馆有关这段黑暗历史的展览令人震惊。

它从17世纪黑人被作为奴隶贩运到这里开始，一直到他们所受到的非人待遇。博物馆总监帕米拉·朱尼奥（Pamela Junior）说，"我们希望人们理解和体会到这些非洲裔前辈每天受到的歧视和情感虐待。"

Image copyright Larry Bleiberg Image caption 密西西比民权博物馆的六个柱子上记载了数百年来发生的私刑处死事件（图片来源： Larry Bleiberg）

有些事件令人发指。博物馆的六个柱子上记载了数百年来发生的私刑处死事件，死者姓名终于得见天日。

有的展览部分内容之残酷使少年参观者不得入内，展示了死者被吊在树上的历史图片，列举了死者姓名、地点和死亡日期。

朱尼奥说，博物馆感觉到应该展示当年真实的民权斗争情况。"你会看到人们如何被吊死的图片，可以联想到当时的惨烈情景。"

虽然没有受害者的准确数字，阿拉巴马州一个平等权益机构的研究发现，1877年到1950年期间，密西西比州共有654起种族迫害的私刑处死事件。之后的抗议活动中有更多人死亡。

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum Image caption 博物馆毫不掩饰地展示了当年民权运动的暴力情景（图片来源：Mississippi Civil Rights Museum）

来自密西西比的美国著名电视节目主持人奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）解说了一个14岁黑人男孩艾美特·蒂尔（Emmett Till）1955年被残害事件。蒂尔从芝加哥到密西西比探亲，被指控同一个商店里的白人妇女调情，几天后的一个晚上，这个女人的丈夫和兄弟将男孩从家里拖出，向其头上开了枪，并将尸体扔进附近的河里。之后，这两个白人男性被一个全白人陪审团判决无罪。

蒂尔的母亲在葬礼上打开棺椁，让人们看到儿子受的伤害。受害者的面孔照片在一份杂志上发表，这一谋杀事件震惊了全国并激起更加汹涌的民权运动。在展览上可见当年的杂志和那个商店图片。

展览的另一部分展示了美国若干南方州1961年黑人争取自由乘车斗争。数百名乘坐各类公共交通工具抵达杰克逊市的黑人被逮捕，并被送往臭名昭著的帕克曼农庄监狱（Parchman Farm） 监禁。现在这些人的被捕头像照片都展示在博物馆墙上，并通过互动媒体披露有些人的经历，包括佐治亚州国会议员约翰·路易斯（John Lewis）的经历，当时他是21岁的大学生。

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum Image caption 几乎每个密西西比城镇都曾发生过反对种族歧视的抗议活动（图片来源：Mississippi Civil Rights Museum）

一段录像展示了1964年争取黑人投票权的"自由夏天"（Freedom Summer）运动中发生的惨案。6月的一个下午，几位黑人和白人参加运动志愿者失踪了，联邦调查局后来发现了他们的尸体。在展览上，人们可以听到恐怖之声，但也能听到团结之声。

当年，几乎每一个密西西比城镇都发生了反对种族歧视抗议活动，很多历史事实都是首次在博物馆里向公众展出。

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum Image caption 40英尺高的雕塑每30分钟伴随福音歌曲发生颤动（图片来源：Mississippi Civil Rights Museum）

尽管这些展览内容令人心酸，但人们能看到希望之光。在博物馆中心位置有一个叫做"我的一束光明"（ This Little Light of Mine ）的巨大雕塑，高达40英尺，每30分钟伴随着昂扬的福音歌曲旋律而发生颤动，这些福音歌曲成为那个时代黑人斗争之声。当参观者被音乐的吸引而来到中心展览区，他们便触动了电子感应器。随着人群的增加，雕塑发出的光芒也越来越亮，音乐声也逐渐从单声蔓延成壮观的合唱声。

梅里·艾夫斯在奥巴马总统第二次当选总统时的就职仪式上说的一句话令人难忘，"你听到了恐怖之声，但你也听到了人们团结在一起的声音"。

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