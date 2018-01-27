这座城市是外派人员最向往之地吗？

Image copyright Getty Images Image caption 学会一点汉语，可能有助于外国人更了解当地文化（图片来源： Mike Kemp/Getty Images）

这座有三千年历史的古都，正在成为当今世界最时尚的现代都市。拥有快速网络，包括面部识别软件的高科技比比皆是，对人工智能业的大量投资，无与伦比的都市能量，中国的首都正成为世界外派人员最感兴趣的城市。

"如果我能在那里成功，那我就能在世界任何地方成功。"德国人克莱门斯·塞西（Clemens Sehi）这句话是来自已故美国歌手弗兰克·辛那特拉（Frank Sinatra）当年有关纽约的一句话。"如果辛那特拉活到今天，他可能会唱一首关于北京这样城市的歌。"塞西是Travellers Archive的创意总监，他感觉生活在北京犹如生活在一个不断更新的时代。

"你有一种感觉，处于一切大潮流的中心，很难具体说那是什么，但这种感觉吸引很多外派人员一直留在那里。"来自英格兰的西蒙·诺顿（Simon Norton）说，他在北京已经住了一段时间，开始发表在北京生活经历的博客，"他们想要目睹潮流的走向，并身处其中。"

Image copyright Getty Images Image caption 对外派人员来说，北京成为最令人感觉兴奋的城市（图片来源： DuKai photographer/Getty Images）

北京的魅力何在？

这座城市有快速而高质量的网络，适宜科技发展的环境，令人们的日常生活日益轻松便利。"北京正在飞速进入'无现钞'社会，网络将传统钱包融入智能手机，让人们花钱转账更便捷。"来自马尼拉的安迪·潘那福特（Andy Peñafuerte）说，他现在是"北京孩子"（Beijing Kids）的副主编。

而智能手机仅仅是北京科技雄心的开端。面部识别技术软件正在普及，很多应用软件使用这种技术进行银行转账、付款，或成为进入建筑物的安全识别手段，甚至可以识别证明传呼司机的身份。北京最近还宣布，计划兴建一座耗资138亿元的人工智能科技园，将成为400多家发展人工智能科技的企业基地，从生物识别到自动驾驶汽车。

新科技带来的好处颇具魅力，而北京传统美食同样俘获了新居民的心，美食也成为外国人与当地人交友的好机会。"你会跟街角那位卖广式点心的人成了熟人。"塞西说。而英国人诺顿说，"从车站到我住处的路上有家饺子店，太好吃了，每天早上都让我心驰神往。"

Image copyright Getty Images Image caption 传统美食可以很容易让外国人结交到当地朋友（图片来源： Edwin Remsberg/Getty Images）

中国一年当中很多节日都与美食有关，而外国人常常受到邀请加入到当地人的节庆活动中。春节，或称农历新年有好几天的庆祝，今年发生在2月份，是中国人一年当中最重要的节日，也是外国人最容易融入其中的节日。"我建议外国人参与到中国朋友的节庆准备活动中，打扫住宅卫生与在门上贴大红对联和装饰物同样重要，"塞西说，"在农历新年除夕，中国家庭会齐聚一堂吃年夜饭，并且守岁直到新年到来，放炮竹，辞旧迎新。这天晚上如果跟中国朋友家庭一起度过，对外国人来说真是一个难忘的经历。"

在北京的生活是怎样的呢？

在北京工作和生活的外国人越来越多，外国人容易形成自己的社交圈，再加上与北京当地人之间的语言障碍，使得外国人有时还难以融入当地文化。

"有些外国人在中国住了好多年，但对他们所居住的这个国家根本没有什么了解。"塞西说，"如果你最初尝试与中国人接触不那么成功，你很快就可能感觉还不如跟其他外国人来往更轻松。"在这些所谓的"外国人圈子"里，这些外国人都只跟自己圈子里的人来往，在西式餐馆吃饭，没有中国朋友。

Image copyright Getty Images Image caption 学会一点汉语，可能有助于外国人更了解当地文化（图片来源： Mike Kemp/Getty Images）

突破这种困境的最容易的方法就是学习一点汉语，其实汉语没有人们想象的那么难。"每周学习一两个小时的一对一汉语课，或者跟着电台汉语学习初级班学习，每个人都应该可以做到。"塞西说，他认为甚至只学会几句实用汉语句子，都会有助于你购物、订餐或打车。

了解一些基本的中国社会文化习俗也非常有用，特别是"关系"和"面子"这样的事儿。潘那福特说，"在西方，人们习惯于直截了当的谈话，而在中国，当地人对自己的面子很在意。如果你显得傲慢，让当地人感到不舒服，那可是绝对不应该做的事。"

还有什么应该注意的事呢?

虽然应当尝试着融入当地文化中，但你有时候也得稍微硬气点儿。"否则，你肯定会吃亏，"来自美国旧金山的博主米基·吴（Mikey Wu）建议说。

Image copyright Getty Images Image caption 了解一点中国传统习俗对外国人来说很有用（图片来源： Kevin Frayer/Getty Images）

米基·吴说，他的建议特别适合在市场买东西时，"一定要讨价还价！除非是在正规商店里，在市场买东西一定要还价。买东西也要注意货物质量，因为你可能会受骗上当。"

挥之不去的空气污染也是令人头疼的问题，虽然政府近年来做出了努力，使情况有所缓解。居民们常常选择在暖和季节进行户外活动，游览那些北京传统胡同或逛逛公园，因为那时的空气污染比较轻。

诺顿说："这里有各种各样的艺术和音乐活动，丰富的夜生活，历史古迹，超现代商业区和传统老胡同并存，北京是一座可以无穷探索的城市。"

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