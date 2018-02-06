“堪比黄金”的加拿大育空自然景观

Image copyright Vivien Mary Cumming

黄金国度

加拿大西北部的育空（Yukon）19世纪末掀起著名的克朗代克淘金热（Klondike Gold Rush），成千上万的男男女女涌入育空的群山峻岭试试自己的发财运气。

百多年后，如今也有很多人造访育空，但是他们的目的截然不同。有些人前来探寻历史，一睹淘金热背后的故事。有些人前来欣赏山脉、野外探险、观赏种类繁多的野生动物，包括野熊、麋鹿、驼鹿、山猫、狐狸、野山羊、麝牛和土拨鼠。

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另一重大发现

还有一些人前来育空，实现他们自己的"淘金热"。地质学家前来寻找沉积岩，为雪球地球（Snowball Earth）理论提供证据——地球气候导致主要冰层有规律的松动——这一事件发生在7.5亿至6亿年前。

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原始荒野

2014年7月，我和哈佛大学、麦吉尔大学的其他几位地质学家一同前往育空寻找新证据，以便绘制这一气候极端变化时期的景象。

到达目的地并非轻易之事。这片荒野之地四周是广阔的山峦，通过陆路基本无法涉足，荒无人烟。有些山脉甚至连名字都叫不出，许多更是人迹罕至。

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尚未涉足之地

具体目的地的确定通常包括研究原有航拍照和地质图，但这对育空地区却不太现实，该地区从未有人涉足。我们计划在梅奥（Mayo）小镇以北、育空中心的韦内克（Wernecke）山上安营扎寨。这些山脉属于阿拉斯加到墨西哥南部的绵延山脉——北美科迪勒拉山（North American Cordillera）的最北段。

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颠簸之旅

此次旅行的第一站迫使我们乘坐双螺旋桨飞机从东北部的梅奥小镇抵达位于育空东部荒野之地旧矿的机场跑道雷克拉（Rackla）。之后，由直升机送我们前往山脉65公里深处的营地。

当我们接近目的地时，云团滚滚而来。飞行员驾驶直升机在浓密的水汽和锯齿状的山峰中间穿来避去。他一副若无其事的样子，但当他穿过突然从身旁云层里现出的岩石尖顶时，我们的脊背一阵发凉。最终，他在两山之间找到了一块平坦之地，平稳降落，把我们安全送回了地面。

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感恩大自然

当直升机的轰隆声在远处消失时，我意识我们现在任由天气、地形和野生环境的摆布，除非天候允许直升机降落，我们是没有地方可以逃命避难的。

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安营扎寨

接下来几周，我们就要以此为家了。营地四周是黑沉沉的山峰，因此我们称其为（魔戒里的）"魔多"（Mordor）。营地在2000多米的林木线以上，光秃秃的只有岩石，没有植被覆盖。但这也意味着野熊并不会来，因为这里没有他们的猎物。

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野熊岩石

总有几天我们不得不冒险进入山谷深处几百米。有一天，我们正在返回营地的途中，看到前方出现一只庞大的棕熊，听到土拨鼠发出尖锐的警报叫声。

我们拿出防熊喷雾剂，开始制定逃生计划。我们的计划讨论了至少半个小时，但那只熊一动不动。最后，我们觉得胆子变大了，就慢慢向前靠近，这才意识到我们错了：前方根本不是熊，只不过是一块棕色巨石。返回营地之后，我们很晚才吃上晚饭，但用餐气氛非常愉快，伴随着欢声笑语和不时的咒骂声。

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雪球地球事件的证据

"路遇野熊"那天，我们为雪球地球事件找到了第一个证据。随着岩石和沙堆的积累，层状结构在海底形成，但当冰雪覆盖地球时，随着沉积物沉积减少，层状结构变薄。同时，冰盖带着更大的岩石和巨石一起移动到冰层表面。当冰融化时，巨石落入海底，对之前形成的层状结构造成破坏，然后被新的沉积物缓慢包围。

巨石嵌在偏远山谷的岩壁上，堆在精细的沉积层里，这些沉积层被落入精细海底沉积物表面上的更重岩石破坏。这一地质现象十分罕见，有助于证明雪球地球理论。

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堪比黄金的重大发现

与许多年前的那些克朗代克淘金者不同的是，我们的育空探索之旅并不能发财致富。我们在一个月之后回家时，收获的是一桶桶岩石，虽然数以百计，但完全没有金钱价值。尽管如此，对于揭秘地球神秘历史线索的科学家来说，他们堪比黄金。

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