图辑：冰雪掩映下的中国名山

Image copyright Dave Stamboulis

壮丽的地貌

位于中国东部安徽省境内的黄山国家公园以其壮丽的花岗岩石峰而闻名。很多石峰高达1,000米，峰尖掩映在无边无际的云海之中，壁立万仞的石峰之间分布有瀑布、石洞和温泉。

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惊艳壮丽的景色

每年夏季，山间的小道都会挤满络绎不绝的游客。然而，如果你在滴水成冰的隆冬时节来到这里，就不仅能享受到清静，游人稀少的环境，还能体验欣赏到可能是黄山最为雄魅壮丽的景象。

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云海成冰

在一年最为寒冷的季节，雾气中的水滴会出现凝华现象，并冻结在树木和岩石表面。这种名为"雾凇"的自然景象一般出现在气温降至-10℃~-2℃时。一旦天气情况适宜，整片山就会罩在一层雪白的冰晶里。

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雾凇的黄金条件

早在1990年就被联合国教科文组织列入世界遗产目录的黄山气候湿润。夏季期间，平均每月降水量超过300毫米。在冬季，寒流后的浓雾会持续数天，从而给雾凇的形成创造了条件。

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冰晶包裹下的树木

凝结在树木和山体表面的雾凇牢固度很高，并且可以在冬季存留很长时间。浓雾在寒风的胁裹下冻结在树上，形成的针状结晶会覆盖整棵大树。有趣的是，很多树上的雾凇只覆盖树木一侧，而另一侧则毫无异常。

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灵感来源

雾凇现象在很多地方都有，但真正让黄山独树一帜的是这里扭曲遒劲的黄山松。黄山松生长在陡峭崎岖的岩壁上。在中国东部，这种松树只分布在黄山地区。扭曲盘旋的松树枝干在赋予黄山以独特美感的同时，也成为千百年来中国画家和诗人的灵感源泉。据称好莱坞影片《阿凡达》（Avatar）中"哈利路亚山（Hallelujah Mountains）"的造型设计也是受到了黄山的影响。

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人间天上山

在他的五言诗《晓看黄山》里，中国唐朝大诗人李白写道："日际云头树，人间天上山。九州人共仰，千载鹤来还。"一千多年后，诗中描写的自然美景仍然让游客流连忘返，尤其在树木和山石都银装素裹的时候。

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