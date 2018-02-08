布宜诺斯艾利斯地下的神秘隧道

Image copyright El Zanjón de Granados Image caption 格雷纳多别墅博物馆是布宜诺斯艾利斯一些隧道的入口（图片来源：El Zanjón de Granados）

1985年，布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）历史悠久的圣特尔莫（San Telmo）区的老居民豪尔赫·埃克斯坦（Jorge Eckstein）买下了他家附近的一栋废弃的宅邸，打算改成一家餐馆。

这座宅邸建于1830，虽宏伟壮观但年久失修。它是许多阿根廷人所称的"香肠房"，因为房子里的房间像香肠成串排列，每个房门都通向一个侧边露台。埃克斯坦知道需要对这所房子进行大规模整修：墙壁摇摇欲坠，底层也被废墟掩埋。

翻修工作开始不久，埃克斯坦就注意到房子的地基有些异样；又过了不久，一个露台开始下陷。事实证明，埃克斯坦偶然发现了这座城市最重要的一处考古遗址：通往地下迷宫的入口。

很久以来，布宜诺斯艾利斯就在关注和想象一个神秘的地下世界。该市考古学及古生物学展示中心的协调员里卡多·奥西尼（Ricardo Orsini）说："人们一再重提本市地下存在大型隧道群的古老传说。"

当埃克斯坦发现露台下陷的情况后，布宜诺斯艾利斯大学的一队考古学家研究了这座建筑物的地基，想更多地了解它的历史。十九世纪晚期，当致命的黄热病席卷这座阿根廷城市时，房子的主人逃走了，丢弃了这座有20个房间的宅邸。二十世纪初，这座宅邸一度作为廉租房使用，但在二十世纪八十年代被再次弃用。

埃克斯坦说："决定在整栋建筑下方进行挖掘，标志着我们当地对于发现过去的观念有了重大转变，因为它揭示的不仅是表面上的过去，还有存在于所有建筑物下面的过去。"

考古队在这所房子下面发现了一个罕见的穹顶结构，进一步开挖表明，它是一个地下隧道的顶部。但是，这个隧道通向哪里？又是做什么用的呢？这正是考古学家们在发现了将近2公里长的地下通道时思索的问题。他们的研究表明，这座老房子下面有一个错综复杂的排水系统。似乎是在1780年前后，由于下雨时街道上污水横流，其中还夹杂着来自城郊农场的动物粪便，当地居民便修建了这条隧道，用来使污水改道。

Image copyright Getty Images Image caption 该市有许多地下隧道集中在圣特尔莫区附近（图片来源：Alexander Hassenstein/Getty Images）

今天，这座宅邸——如今的格雷纳多别墅博物馆（El Zanjón de Granados museum），不但是整修后隧道的入口，还陈列着挖掘过程中发现的物品。当我站在一条隧道中时，无法想象这些宽敞的通道曾有如此实际的用途。这里经过了很好的翻修，用裸露的砖块作内衬，还加装了照明设施，有种神秘的浪漫气氛。

发现隧道对埃克斯坦来说是一个惊喜，但对圣特尔莫的一些老人来说却并不新鲜。有几个邻居还记得，干涸的隧道区段当年是敞开的，但似乎没人知道是什么时候和为什么封闭的。

直到最近，曾领导格雷纳多别墅的开挖工作，现任该市城市考古中心创始人兼总监的丹尼尔·沙瓦尔宗（Daniel Schávelzon）才证实，对该市地下通道的任何了解都是基于回忆和口述。

沙瓦尔宗告诉我："我从学生时代起就对这个地下世界感兴趣。""但是，不管是我听说的还是书里写的，全都讲不通，都是传说和想象。没人在做认真的研究。后来，当我在城市考古领域工作时，我自己开始认真地参与这个课题。我发现了各种各样的地下结构。很让人着迷。"

Image copyright Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces Image caption 启蒙区是西班牙耶稣会士在十六世纪建造的（图片来源：Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces）

圣特尔莫始建于1536年，是布宜诺斯艾利斯最早的定居点中最古老的地区，该市的许多地下隧道都集中在这里。然而，并非所有隧道都是为起管道作用而建造的。比圣特尔莫的居民让水流改道还要早一个多世纪的时候，耶稣会的牧师们在忙着修建另外一系列隧道。

十六世纪晚期，一个来自西班牙的耶稣会教团定居在布宜诺斯艾利斯，想把基督教传播到这个新世界。他们建立了一个由教堂、博物馆、图书馆甚至药房组成的使团，一个今天被称为启蒙区（Manzana de las Luces）的建筑群。

然而，耶稣会士在他们的新家园并不受欢迎 - 该地区的原住民强烈抵制牧师们让他们改信基督教的企图。随着冲突的酝酿，耶稣会士们采取措施来确保自己的安全。

沙瓦尔宗的研究表明，启蒙区下面的隧道很可能是一个更大的（未完成）计划的一部分，目的是连接该市的教堂，以便在发生袭击时供教士和会众们逃离。沙瓦尔宗解释说："这是一个防御工程，就像我们在利马（秘鲁）这种没有堡垒，没有高墙，也没有悬崖的城市里看到的那样。万一发生袭击，地下出口是逃走的唯一办法。"

就连专家们也不知道，这个耶稣会士网络的范围究竟有多大。1767年，当改变当地原住民信仰的计划失败后，耶稣会士们放弃了布宜诺斯艾利斯的使团，向内陆进军，在巴拉圭边界附近建立了另一个使团。仍驻留在当地的西班牙殖民者将使团的建筑收归己用，改变了用途，在原地建起了皇家圣卡洛斯学院和阿根廷第一个国家图书馆（这两家机构目前已不在此地）。耶稣会士们没有留下蓝图。沙瓦尔宗告诉我："几乎没有书面文件。这原本就是个秘密。"

Image copyright Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces Image caption 启蒙区下面的隧道可能是一个更大的（未完成）出逃路线的一部分（图片来源：Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces）

耶稣会士隧道在近150年里无人知晓，直到1912年，位于启蒙区建筑群内的一所建筑学校进行装修时，工人脚下的地面开始坍塌。

公众可以在导游的陪同下参观一小段隧道。与格雷纳多别墅下面的宽敞隧道相比，耶稣会士的石砌隧道狭窄而简陋。游客们排成一列穿过光线昏暗的通道，弯腰躲避低矮的拱顶以免碰头。

有些专家认为，格雷纳多别墅和启蒙区下方的通道曾经属于一个更大的隧道系统，但这个理论难以证实。如果真的存在过一个更大的网络，它的大部分也已经在时光中消逝了。近几十年来，在地铁扩建工程等无关项目中被施工人员发现并铲平的地下结构就有可能是这个大型网络的一部分。

奥西尼说："不幸的是，考古人员往往不能及时到达现场去研究所有的地下建筑结构。这是一个不断发展的大都市，而且我们在很长一段时间里缺乏保护和保存考古遗产的法律框架。"他说，2003年通过的一项补救法案起到了作用，"但我们遭受的损失是不可逆转的。"

Image copyright El Zanjón de Granados Image caption 隧道的奥秘继续吸引着公众（图片来源：El Zanjón de Granados）

隧道的奥秘继续吸引着公众，关于未发现的隧道的报道不时见诸报端：2000年，位于启蒙区以西九公里处的弗洛雷斯区（Flores）的费尔南多·法代技术学校（Fernando Fader Technical School）的老教授们回忆说，学校大楼的地下室曾有一条旧隧道通往近旁的弗洛雷斯火车站。考古队找到了一个地下室，但没有隧道。但教授们至今仍坚持认为隧道存在过。

考古学是对人类历史的研究。但人类的回忆也是记录的一部分。当发现格雷纳多别墅下面的隧道时，一个名叫阿纳斯塔西奥（Anastasio）的老邻居表示高兴，但并不意外。他说他一直知道隧道的事，他小时候经常在里面玩。

"他们终于找到了！"他惊叹道。

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