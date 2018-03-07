您吃过几碗年糕汤？用汤衡量岁数的国家

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尹淑子（Sook-ja Yoon）博士身穿传统丝绸长裙在演示厨房里穿行，就像一只振翅的蝴蝶。原料已经备好：白色条状的米糕叫年糕，一盘切成薄片的牛肉，还有一些小碗装着调料。她站在砧板前，身旁的炉灶上煮着肉汤。

"所有的韩国食物都有象征意义，"她一边说，一边熟练地将米糕切成圆形并在桌上排成扇形，就像魔术师捻开一副扑克牌。"年糕有三个方面的象征意义。长条代表长寿。切成硬币形状的片代表财富。而白色代表纯洁并祝愿新的一年有干净的开端。"

Image copyright Samuel Bergstrom Image caption 尹淑子博士在首尔的韩国传统食品研究所做年糕汤（图片来源：Samuel Bergstrom）

韩国农历新年前两天，我来到首尔钟路区（Jongno District）的韩国传统食品研究所（Institute of Traditional Korean Food）学做年糕汤——标志新年的特殊汤品。该研究所及其附属年糕博物馆的创始人兼主任尹博士著有数十本关于皇室和传统韩国美食的食谱，拥有食品和营养学博士学位，是教我做这道汤的最佳人选。

她向我演示了如何制作年糕汤，同时和我讨论了年糕汤的历史。这道汤在新年节庆中的作用不仅仅是寓意吉祥。

尹博士解释说："我们在新年第一天吃一碗年糕汤，就长大一岁。"

在韩国，年龄从农历年的第一天算起，而不是从个人的生日算起。韩国人通过在庆祝新年第一天的时候喝这种汤来标志自己又长了一岁，变聪明了一些。5100万人在准备一个庞大的生日聚会，用一道特别的菜肴来庆祝。

Image copyright Getty Images Image caption 在韩国，年龄从农历年的第一天算起，而不是从个人的生日算起（图片来源：Chung Sung-Jun/Getty Images）

韩国以其共有型文化而闻名。韩国人很少使用"我"这个词，而更愿意说"我们"或"我们的"。吃饭时用共用的盘子上菜，一桌朋友一起吃。就连喝酒也是一种合作——韩国人不给自己添酒，而是给坐在身边的人添，知道别人会反过来给自己添。

但共同添岁数对我来说很难理解。因为在韩国，人们认为婴儿在出生时就一岁了，所以在我入境韩国的那一刻，严格地说我就长了一岁。在韩国的农历新年吃一碗年糕汤，又大了一岁。

对年糕汤和农历年第一天的关系的记载，最早见于十九世纪中叶的一本有关韩国风俗的书，书名叫《东国岁时记》（Dongguk Sesigi）。但据我所知，这种汤与添岁数之间的最早关联是一个谜——在一年中的其他任何一天，一碗年糕汤只不过是一顿美味的午餐。尹博士认为，这个传统可能比《东国岁时记》的记录更早，年糕本身作为韩国料理的主要成分已经有两千多年了。

Image copyright Samuel Bergstrom Image caption 尹博士："长条代表长寿。切成硬币形状的片代表财富。而白色代表纯洁"（图片来源：Samuel Bergstrom）

"做年糕汤的过程很简单，"尹博士一边说，一边给我们看字数不多的配料表。"但做年糕就不简单了。"

该研究所的年糕博物馆的展品表明，做年糕向来很费力，而且必须共同完成。男人和女人轮流使用沉重的石锤或木制工具将糯米粉和水捣成面团。这项劳动由社群分担，所以每个人都可以从结果中受益。因此，年糕是韩国人引以为傲的一道特别菜式。但是，将它纳入农历新年第一天，尤其是作为添岁仪式的一部分，可能要归功于孔子。

在14世纪后期，朝鲜将儒家思想这种通过社会秩序来拥护和谐的治国理念及社会准则制度化，并在接下来的500年中对每一种相互影响进行了界定。人们如何对待雇主、妻子或祖先，都是由儒家准则确定的。尊重和忠诚发散到位于社会秩序顶端的人，返回的是仁爱和奖励。这种关系也反映在朝鲜语中，其中有七种不同的言语形式来处理所有可能的社会情况。要使用哪一种，取决于言语对象的相对地位。最基本的定位指标是年龄。对父母表示尊重并扩大到对所有长辈表示尊重是最重要的行为之一。

共同添岁的传统使得确定自己的相对地位更容易。在其他条件相同的情况下，出生年份相同的人处在同一社会层面上。他们出生在三月或十一月并不重要。（韩国人也庆祝个人的生日，不过是用另外一种汤。）新结识的人一开始问对方的年龄时，有时会换个说法，问对方"您吃过几碗年糕汤？"

韩国的每个地区都使用当地食材制作本地区特有的年糕汤。尹博士描述了韩国西南部全罗南道省（Jeolla Province）用鸡汤做的年糕汤，以及韩国南部海岸济州岛（Jeju Island）的海带年糕汤。朝鲜的一些地方除了年糕还加饺子。尹博士的做法是用牛肉汤，这是首尔地区的传统方法。尽管口味各不相同，但年糕汤的所有版本都具有相同的象征意义。

尹博士放好汤开始煮，我们来到厨房的阳台上。在首尔上空十层楼高处，混杂的天际线反映出这个首都的复杂。南面矗立着摩天大楼和酒店，还有南山塔（Namsan Tower）标志性的硬朗的轮廓。尹博士让我们看对面方向，那里是15世纪朝鲜王朝的宫殿昌德宫（Changdeokgung）。街道正对面是与之同时期的孔子庙。

Image copyright Samuel Bergstrom Image caption 韩国的每个地区都使用当地食材制作本地区特有的年糕汤（图片来源：Samuel Bergstrom）

韩国人即使在拥抱未来的时候也倾向于珍惜过去。许多家庭农历年第一天的庆祝活动还包括祭祖。他们向家里的祖先们献上米糕汤，换取祖先们在来年的指引和保护。在祖先们享用过之后，一家人再吃他们自己的年糕汤，从旧年过渡到新年。

尹博士确认了祭祖的重要性及其在韩国文化中的地位。她解释说，今天，许多韩国人融合了新旧信仰，她家就在在端上年糕汤时加入了基督徒的祝福。但是，尽管信仰更加多样化，韩国仍然是一个阶层观念很深的共有文化国家——整个民族在庆祝新年开端之时长大一岁。

从阳台回来后，尹博士给汤配上葱花、蛋皮和干红辣椒丝。煮了三个小时的肉汤清淡柔和，年糕软而有嚼劲。这是一种别具一格的清新味道，怡人的滋味与我美国威斯康星州（Wisconsin）家乡的新年派对上蛋糕加香槟的享乐派对方式非常不同。

Image copyright Samuel Bergstrom Image caption 一个人的年龄通常用吃过几碗年糕汤来表示，每一碗代表度过的每个农历新年（图片来源：Samuel Bergstrom）

我们一起坐在一张长桌上。餐具陈设完美无暇，瓷碗摆放在薰衣草桌巾上。汤在寒冷的空气中冒着热气。我们要分享年糕汤，但早了一些——再过几天才是韩国农历新年。尽管有美丽的陈设，但这顿饭缺少节庆时的重要性。可是，我拿起调羹时还是踌躇了。

"如果我吃了年糕汤，我会长大一岁的，"我开口说道。"但如果我不吃的话……"

尹博士笑了。"就算不吃，你的年纪还是会长。所以不如享用你的汤吧。"

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