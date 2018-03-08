图辑：壮观的波兰宫殿和城堡

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波兰的"卢瓦尔河谷"

从克沃兹科（Kłodzko）到瓦乌布日赫（Wałbrzych）要经过90分钟的火车车程，一路穿越下西里西亚（Lower Silesia）起伏的地貌，从绿色的草地到森林遍布的山顶，再经过静寂的村落，几乎每个村落都矗立着一座宏伟的宫殿。根据下西里西亚社会政策中心（Lower Silesian Centre for Social Policy）的数据，下西里西亚的宫殿和城堡数量占波兰全国的四分之一，被称为"有100座宫殿的地方"，并且常常与以城堡闻名的法国卢瓦尔河谷（Loire Valley）相提并论。

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城堡遍布

这里的景观遍布中世纪的坚固城堡、新文艺复兴时期的奢华宫殿、巴洛克风格的宫殿和历史悠久的庄园。这些建筑当中有朴素的旧居，也有庞大的建筑群，如19世纪中叶为荷兰国王威廉一世（William I）的女儿玛丽安·奥兰斯卡公主（Princess Marianne Orańska）建造的华丽的Kamieniec Ząbkowicki宫殿（如图）。

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动荡的历史

下西里西亚位于波兰西南部与捷克共和国的边境线一带，悠久而动荡的历史给这里的景观留下了印记。最古老的城堡可以追溯到中世纪时期，这个地区当年分为不同的波兰城邦。像希隆斯克地区宗布科维采（Ząbkowice Śląskie）城堡（如图）这样的建筑物是为了保护土地，防范入侵者。这座城堡建于14世纪，位于几条欧洲主要贸易路线的交汇处，守卫着这片令人垂涎的领土。

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壮观的转变

1742年，下西里西亚由普鲁士（Prussian）统治。在此期间，许多普鲁士贵族迁往下西里西亚。在那里，他们将过去的堡垒重建为壮丽的宫殿和雄伟的庄园。初建于16世纪中期的奥莱希尼察城堡（Oleśnica Castle）（如图）成为强大的普鲁士霍亨索伦（Prussian Hohenzollern）家族的夏季住所，他们将这座中世纪的堡垒改成了文艺复兴风格的宫殿。

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遗失宝藏的传言

该地区最神秘的宫殿之一是克西泽（Książ）（如图），这座宏伟的城堡不拘一格，周围是瓦乌布日赫山脉（Wałbrzyskie Mountains）茂密的森林。二战期间，下西里西亚仍然是德国的一部分，一些历史学家推测，阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）曾打算将克西泽作为纳粹的总部，而美联社则报道说，传言说这里的地下可能埋藏着神秘的纳粹宝藏火车。从城堡下方辐射出纳粹挖掘的庞大的隧道系统，进一步助长了关于火车的传闻。

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对压迫的提醒

二战后，德国政治重组，下西里西亚地区经历了重大的人口和文化变迁。当时，该地区成为苏联支持的共产主义波兰人民共和国的一部分，德国人被迫离开，为新来的波兰定居者腾出空间。正是在这个时期，宫殿遭到忽视和破坏，因为当地的新居民认为这些宫殿代表着之前的占领者。一些宫殿被用作仓储设施，而另一些被当做建筑材料遭到洗劫。

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和解的象征

1989年，共产主义在波兰垮台，引发了人们保存宫殿的兴趣。随着20世纪后半叶旅游业的蓬勃发展，下西里西亚的宫殿焕发出新的生命。有些宫殿被私人投资者买走，并改为豪华酒店和餐馆，如18世纪的卡缅尼茨宫（Kamieniec）（如图）。其他宫殿则由国家重新修整，现在设有互动式博物馆和文化中心。复兴宫殿的过程，象征着这个国家与动荡的过去和解。

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