芬兰真实名称的神秘起源

Image copyright Getty Images

冰球并不是我喜欢的运动。然而，在赫尔辛基（Helsinki）市中心的一家酒吧观看芬兰队与加拿大队的比赛时，我被当时的气氛吸引了。冰球是这个北欧国家最受欢迎的运动之一，芬兰人对他们的球队寄予厚望。他们的民族自豪感很有感染力。

镜头对准了芬兰球员，我看到球衣上印着一个我不认识的单词："SUOMI"。起初，我认为这是球员的名字，但后来我注意到每件球衣上都有同样的字眼。

"'Suomi'是什么意思？"我问我的朋友克丽丝塔·弗兰斯曼（Krista Fransman），她是赫尔辛基当地人。

"芬兰，"她回答。芬兰人不喜欢闲聊。

"芬兰不是'Finland'吗？"

"在芬兰语中不是，"她笑道。

Image copyright Getty Images Image caption 芬兰人将他们自己以及芬兰称为"Suomi"（图片来源：MARKKU ULANDER/Getty Images）

中场休息时，弗兰斯曼解释说"Finland"这个名字不是源自芬兰语。事实上，原始的芬兰语字母表甚至没有包含字母"f"，该字母通过借用的单词被引入该语言。一种理论是，"Finland"这个词来源于古英语单词finna，这个词曾经用来描述斯堪的纳维亚（Scandinavia）人。然而，一些历史学家认为它实际上起源于瑞典语，在瑞典语中finlonti和finlandi这两个词早在12世纪就被用来描述现代芬兰西南部的土地。

尽管自中世纪以来提到芬兰人时会使用一些"Finland"的变体，但芬兰人仍然像几个世纪以来一样，将他们的国家和人民称为"Suomi"。这让我好奇："Suomi"这个名字源自何处，它如何适应现代芬兰人的身份认同？

我开始在芬兰国家博物馆寻找答案。2017年，芬兰庆祝独立100周年，博物馆新的常设展览"芬兰故事"讲述了该国向自治国家的转型。

Image copyright Alamy Image caption 位于赫尔辛基的国家博物馆的"芬兰故事"展览讲述了该国向自治国家的转型（图片来源: Ilja Dubovskis/Alamy）

从1809年到1917年，芬兰是俄罗斯帝国控制下的大公国。在此之前，这片领土已经由瑞典控制了接近700年。这两个北方大国对芬兰现在的领土你争我夺，占领又收复。俄国革命为芬兰人宣布独立铺平了道路。

这次展览展现了这个年轻国家为建成民主社会所进行的持续抗争，同时，试图加强国家认同——强调公开性（1906年，芬兰成为第一个向所有成年公民授予投票权的欧洲国家）。但是我发现没有一个地方提到"Suomi"这个名字，或者为什么相比"Finland"，现代芬兰人仍然更喜欢使用"Suomi"这个词。

"关于'Suomi'这个名字的真正起源并没有确切的说法，"博物馆馆长萨图·弗龙德柳斯（Satu Frondelius）说。"一种理论说Suomi源自'suomaa'一词，在芬兰语中意为'沼泽地'。"她指出，芬兰西南部拥有众多湖泊，可能看起来像沼泽地。"另一种理论说这个词来自'suomo'，意思是'鱼鳞'，表明芬兰人穿着鱼皮制成的衣服。"

Image copyright Getty Images Image caption 萨图·弗龙德柳斯："一种理论说Suomi源自'suomaa'一词，在芬兰语中意为'沼泽地'"（图片来源：Layne Kennedy/Getty Images）

第三个理论引领我到芬兰拉普兰（Lapland）寻找萨米人，那是一个传统的驯鹿游牧部落。根据芬兰语言研究所词源学专家克拉斯·拉佩尔（Klaas Ruppel）的说法，一些语言学家认为"Sami"和"Suomi"两个词都源于同一个早期波罗的海词语źemē，这个词用来指代土地或领土，以及生活在这片土地上的人民。

在冬季，拉普兰看起来像一本故事书中的场景。像一个巨大的冷冻库，一切事物都覆盖上粉末状白雪，被寒冷的北极风冰冻，形成不同的形状。这里太白了，我要用陈词滥调来描述它：迷人、神奇、一处仙境。

这里四周都是迷人的景色。我在赫尔辛基以北800多公里的卢卡（Ruka）镇附近的家庭农场里见到了第六代驯鹿牧民尤哈·库亚拉（Juha Kujala）和他19岁的儿子奥斯卡里（Oskari）。他们带我穿过木门，我立即被好奇的驯鹿包围了。一些驯鹿嗅了嗅我的手提包，用鼻子碰了碰，想找些零食。奥斯卡里笑了笑，开始带我到鹿群中去。

"这一只是这一只的妈妈，孩子是去年出生的。现在正在蹭你腿的这一只，"他伸出手赶走这只讨厌的驯鹿，"是那只驯鹿母亲的妹妹。"

"每一只驯鹿我都很了解。他们是我的家人，"他补充道。

Image copyright Alamy Image caption 一些语言学家认为"Sami"和"Suomi"两个词都源于同一个早期波罗的海词语źemē（图片来源：Nadia Isakova/Alamy）

奥斯卡里和鹿群之间的联系从祖父传给父亲，现在又传给自己。虽然他目前正在大学学习体育训练，但他认为这里才是他未来的方向。

"这完全是他自己的选择，"当库亚拉被问到怎样看待儿子的想法时，他解释道。"我年轻的时候，也离开了一段时间去体验这个世界。最后，我还是回来了。"

虽然传统上芬兰的萨米人认为自己首先是萨米人，然后才是芬兰人，但这种与土地的关系似乎与芬兰人对自然及其周围环境的重视程度相似。根据耶鲁大学环境法律与政策（Yale Center for Environmental Law & Policy）年度环境绩效指数（Environmental Performance Index），芬兰经常被评为世界上最环保的国家之一，该国最近创建了第40个国家公园。

所以这种与土地的联系是否是芬兰人——更确切地说是Suomi人身份认同的基石呢？

Image copyright Alamy Image caption 如果有什么活动可以定义芬兰人最喜欢的生活，那就是桑拿（图片来源：Birgitta Jämsén/Alamy）

由于瑞典和俄罗斯的影响，"我们实际上只有在过去的100年里才以Suomi，或者像你知道的芬兰的身份来进行庆祝，"弗兰斯曼解释道。我从拉普兰回来后，在赫尔辛基的卡利奥（Kallio）区蒸桑拿时再次和她相遇。如果有什么活动可以定义芬兰人最喜欢的生活，那就是桑拿。

"你必须记住的是，芬兰的历史也是瑞典历史和俄罗斯历史，"她补充说，指出自己努力定义自己的民族认同。

"使用'Suomi'这个词让芬兰人感觉自己更像芬兰人吗？"我向热桑拿石上浇了一勺水，使它们发出剧烈的嘶嘶声，问道。一股新鲜蒸汽迅速升高了桑拿室的温度，我们两人沉默片刻适应温度之后继续对话。

"我认为在这个多元文化的世界中，芬兰语等鲜为人知的语言丰富了国家文化的多样性，"她说。"芬兰语是我们的语言，'Suomi'是芬兰语中的'芬兰'。我们用自己的语言来使用我们国家的名字是很自然的。"

Image copyright Getty Images Image caption 克丽丝塔·弗兰斯曼："作为芬兰人意味着我喜欢安静，喜欢周围的空间和自然"（图片来源：Gonzalo Azumendi/Getty Images）

然而，弗兰斯曼补充道，芬兰人，或者Suomi，身份认同并不是她花太多时间考虑的事情。"作为芬兰人意味着我喜欢安静，享受周围的空间和自然，"她说。

于是，在蒸桑拿的过程中，我也像她一样沉默起来，使得我们都能够拥抱周围的宁静。

请访问 BBC Travel 阅读 英文原文。