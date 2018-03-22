图辑：印度洋荒岛上的殖民遗迹

Image copyright Neelima Vallangi

风景如画的印度岛屿

印度的安达曼和尼科巴群岛（Andaman and Nicobar Islands）位于孟加拉湾（Bay of Bengal），由572个独立的热带岛屿组成，其中目前只有38个岛上有人居住。这里在航海位置上比印度更靠近东南亚，以美丽的沙滩、富饶的海洋生物、丰富多彩的珊瑚礁以及基本未被破坏的原始森林而闻名。但在风景如画的背后隐藏着黑暗的过去。

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殖民地的神秘遗迹

其中一个岛屿罗斯岛（Ross Island）是一个具有病态吸引力的鬼城，19世纪英国殖民地的遗迹已成为废墟。这个岛在20世纪40年代就被遗弃，现在被自然收复。豪华平房、大教堂、舞厅甚至墓地，都处于不同程度的破落状态，而现在这一切都被无畏的森林接管了。

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一处偏远的流放地

1857年，为应对一场未预料到的印度民族起义，大英帝国选择这些偏远的岛屿作为印度叛乱者的流放地。1858年，英国人押解200名印度罪犯最初到达该群岛时，这里被原始热带丛林覆盖，无法通行。由于取水便利，面积仅为0.3平方公里的罗斯岛被选为第一处罪犯定居点。清理茂密丛林的任务落在了罪犯身上，军官则留在船上。

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新的开始

随着流放地的扩张，罪犯被转移到附近岛屿的监狱和营房中。罗斯岛成为行政总部，同时也是高级军官及其家人的专门住所。由于水传播病，这些孤立的岛屿上死亡率很高，罗斯岛上的人想尽一切办法，把这里变成了迷人的居住地。大宅子里都是当时的家具，有修剪整齐的草坪，还建有网球馆，以及长老会（Presbyterian）教堂（如图）、水净化厂、军营和医院。

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最终的撤离

一个配备柴油发电机的发电站（如图）点亮了这个偏远小岛，使其成为远离外界喧嚣的闪亮天堂。

1938年英国人被迫释放所有政治罪犯，到1942年，这处流放地几乎不能正常运作。剩下的英国军队因日本人即将入侵而逃离该岛——但不久后战争结束，它又再次被英国人控制。不久后，印度于1947年获得独立，此后该岛只能听天由命。到1979年，印度海军才接管此处。

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顺其自然

岛上未经破坏的废墟让人们窥见它那残酷的殖民历史。人字屋顶、繁忙街市、意大利瓦和彩色玻璃窗都不复存在了，而行政长官官邸（Commissioner's Bungalow）、下属俱乐部（Subordinates Club）、长老会教堂以及其他的无名墙还留着，和野蛮生长的弯曲榕树根缠绕在一起，一片混乱。

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狩猎计划失败

20世纪早期，英国军官向安达曼群岛引进了多种鹿类进行狩猎游戏。然而，由于没有任何天敌，梅花鹿成为有害物种，大肆繁衍。他们啃食幼苗，严重影响新森林的生长。如今，它们与野兔和孔雀成为罗斯岛上仅有的动物，非常适合游客观赏。

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未来一瞥

下属俱乐部（如图）是为下属军官修建的娱乐场所，里面的柚木舞池曾经必定有音乐的回响。如今，鸟鸣是这个俱乐部破烂的大厅里唯一的声音来源。

此处不再作为流放地，结束了印度殖民地历史的黑暗篇章，距今已近八十年。罗斯岛现在是印度洋中一处被遗忘的污点，它让我们清楚地瞥见，一旦人类消失，世界不可避免地任由自然接管，那么将是怎样一番景象。

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