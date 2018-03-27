图辑：探秘伦敦城市绿地花园

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私家花园

切尔西花卉展（Chelsea Flower Show）广受瞩目，但伦敦一年一度的花园广场开放日（Open Garden Squares Weekend）（今年6月9日至10日）却鲜为人知。在开放日里，200多个私人绿地为公众开放。从摩天大楼楼顶上的蔬菜园，到国王十字车站（Kings Cross）里的塑料桶花园，我们在游客到来之前，不妨先睹为快。

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绿线

地下空间通常不会绿意环绕，但伦敦中心的巴比肯地铁站却在革风易俗：100米长的废弃平台上摆满了花卉和蔬菜盆栽。布置这个花园的挑战在于适时而耕：必须在清晨，火车尚未开出时完成。"我们从凌晨一点开始工作，顺着阶梯用双手搬运四顿重的泥土，"负责统筹花园广场开放（Open Garden Squares）的布莱尔（Marion Blair）说。打造这些小区花园还有什么困难呢？"要找到人来维护它们，"布莱尔说。

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黄金栽培

伦敦金融城北部边缘有一个政府住房项目——黄金巷居民区（Golden Lane Estate），居民在2010年提出了在高层居民楼当中栽种食物的倡议，当时这里还是个废弃的幼儿园游戏场。对于那些喜欢在伦敦中心种植农产品的居民来说，这块土地备受欢迎。今年已有40个箱子固定在这里，里边生长着茂密的水果和蔬菜。还有一个公共草药园、几颗苹果树，和一个微小的野生动植物园，吸引着蜜蜂、蝴蝶翩翩起舞。有人还种植了几株葡萄藤，兴许期待着来日能酿造葡萄酒。

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中世纪根源

伦敦有些私家花园历史渊源深厚。这座庭院的所在地位于方济会教堂（Franciscan Church of Greyfriars），教堂的历史可追溯到1225年。庭院的构造在1666年伦敦大火中烧毁。新教堂由雷恩爵士（Sir Christopher Wren）设计，于1687-1704年间建造。在1940年的二战突袭中，新教堂也被大火吞噬。仅有西边的塔楼还残存于此。

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玫瑰纪念

这座花园为纪念遭受纳粹德国轰炸的教堂而建。铁线莲和攀援的玫瑰花交织在十个木制的塔楼上，这些塔楼支撑着旧时的屋顶。箱形的玫瑰花坛曾是教堂长椅所在地，林荫大道则是昔日的中殿。"植物就是当初的教徒啦，"布莱尔说。

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伦敦"空中公园"？

山毛榉花园（Beech Gardens）在伦敦广受讨论。这座花园由曾设计伊莉萨白女王奥林匹克公园种植方案的邓尼特（Nigel Dunnett）设计。巴比肯住宅区（Barbican Estate）建于六、七十年代，邓尼特在住宅区中间栽种了三万株草本植物，令周围居民楼的现代混凝土显得柔和了一些。邓尼特的方式引发争议，有人想要一座花朵环绕的花园。但也有人把这个"大草原式种植"与国际城市潮流比较——那种潮流的灵感源于纽约市的"高线空中公园"，即让这个21世纪的绿色干线在古老的火车轨道高地上延伸。

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碧草如茵律师所

安睿（Eversheds）是国际上最大的律师事务所之一。在位于伍德街一号的总部大楼上，有座颇具魅力的屋顶花园。

当初设计安睿屋顶花园是为了满足城市建筑对于绿化的要求。底部种植的景天属植物是一种常年生阔叶植物，星形的花朵簇拥在一起。干草、野花和木柴堆夹杂其中，不仅丰富了地形，还吸引了鸟类、昆虫驻足。几个鸟巢箱也设计其中，吸引毛脚燕、游隼、雨燕和稀有的赭红尾鸲来此处安居。

最近这些年，安睿的职员格拉迪克（Marta Gradek）和布里格兰（Julie Bridglan）还培植了一个蔬菜园，并同时建造了几个蜂箱。"我们种的植物不仅受蜜蜂欢迎，还能给餐厅员工供应草药，" 布里格兰说。这两位园丁荣获了城市花开（City in Bloom）奖项中2014年最佳创意设计奖（Most Innovative in Design）和2015年杰出食物种植奖（Outstanding Food Growing）。

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远离尘嚣

这群迷宫似的庭院由圣殿骑士团（Knights Templar）在12世纪建造，位于舰队街和泰晤士河岸之间，尊称为圣殿（Temple）。后来传给了医院骑士团（Knights Hospitaller），之后又传给了律师。今天成了英国法律业的总部所在。（欲了解更多，请看《圣殿骑士团的私密世界》）。

主人居（The Master's House）归圣殿教堂（Temple Church）的牧师（即圣殿座堂牧师Master of the Temple）所有。它位于圣殿建筑群的北部，僻静而隐秘。尽管今天看起来华丽而幽静，这里其实发生过多次大屠杀。和葛莱菲基督堂（Christchurch Greyfriars）花园一样，这里在二战时期遭到轰炸，许多参天大树亦未能幸免于难。以乔治亚风格设计的牧师住所也遭到德国的炸弹轰击。现存大楼是按照图纸完美重建。、

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门后风景

主人花园（Master's Garden）于2016年的花园广场开放日首次公之与众。对园丁来说，最有趣的事莫过于土壤带来的难题。土壤位于高地之上，水往低处流使得土壤异常干燥。但园丁马卡米奇（Bob McMeekin）说，这个花园也有其地理优势："伦敦市中心有自己的微气候。受到周围建筑物的保护，花园可免于污染。"

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莎翁布景

中殿（Middle Temple）的主干花园在庄严的中世纪大厅映衬下，蔚为壮观。这里是伦敦历史上最悠久的律师会所之一的总部。草坪中混杂着灌木、玫瑰，沿着泰晤士河绵亘不绝。莎士比亚（William Shakespeare）的《第十二夜》（Twelfth Night）在这里首映。莎翁还选择了圣殿花园（Temple Gardens）作为金雀花（Richard Plantagenet）和博福尔（John Beaufort）会面的场景。这次会面引发了玫瑰战争（Wars of the Roses）， 莎翁把它编入八部戏剧中，其中以理查德三世（Richard III）最富盛名。

这里有一座中世纪果园，由14世纪的玫瑰园扩建而成。16世纪90年代，梯田如走廊般铺排开来，静谧深幽。18世纪初，这里建立了当时流行的"威廉与玛丽时代"（"William and Mary"）的丹麦风格花园，包括三个长方形草坪，由碎石径分割开来，零星树木点缀其中。

但这并不是设计方案令人恋恋不忘，而是一个细节：主人居（Master's House）庭院中一个小小的蔬菜园。与花园开放日（Open Gardens Weekend）展示的众多绿地一样，这是由一位爱好种植的业余专家打理出来的。在此情形下，如果从附近的律师会所中走出一名法律学徒，他一定会像其他人一样，觉得这个秘密花园美妙绝伦。

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