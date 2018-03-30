探索华沙表面下的内在活力

Image copyright Getty Images Image caption 深入了解华沙的人仍然能够发现华沙的优雅风格（图片来源：John and Tina Reid/Getty Images）

华沙（Warsaw）曾因其巴洛克（Baroque）美景被称为"东方巴黎"，在第二次世界大战的蹂躏中，超过85%的建筑遭到破坏。波兰首都虽然有着苦难的过往，但它不断从灰烬中崛起——曾经闻名的优雅风格仍然能够被那些深入了解它的人发现。

"一位智者曾告诉我：当你环顾华沙时，问问自己：'那是一栋丑陋的建筑，还是一栋肮脏的建筑？'"阿尔德盖特集团（Aldgate Strategy Group）公关代理合伙人纳特·埃斯皮诺（Nate Espino）说。20年前他从旧金山（San Francisco）搬来这里。"这改变了我的看法，过去的两到三年中一些难看的老建筑经过喷砂处理，现在闪闪发光。"

对许多华沙居民来说，这座城市真正的吸引力完全不在于其外表，而在于其充满活力的内在生活。"我搬来华沙时，并不确定在新的地方如何找到自我，"勇敢旅行都市历险（Intrepid Travel Urban Adventures）的领队卡罗利娜·雷兹瓦（Karolina Lyzwa）表示。她是从波兰中部的罗兹（Łódź）搬来的。"在一个阳光明媚的夏季，我花了很多时间，骑着自行车，从小咖啡馆观察充满活力的生活，在维斯瓦（Wisla）河畔休息，了解这个神奇城市的艰难和繁荣时代。"

长期居民认为华沙是一座需要一些探索——以及很多耐心——才可以有所发现的城市。

为什么喜欢？

波兰首都在意想不到的地方充满了惊喜。"我在市中心发现了一个滑雪站，在维斯瓦河上发现了一处热带沙滩，还在瓦津基公园（Łazienki Park）发现了一只自在生活的鹿，但我只见过一次，"法裔俄罗斯人萨莎·纳兰（Sasha Naslin）说。她三年前从比利时（Belgium）搬到这里，为另类旅游指南（The Alternative Travel Guide）撰写日志。

这座城市被维斯瓦河分成两边，没有确切的城市中心，相反，两边有着不同的人文特点。"西岸激情四射，夜生活很热闹，而东岸被艺术家们重新发现，用不同寻常的事物传达出一种真实的情调，"雷兹瓦说。

Image copyright Getty Images Image caption 维斯瓦河将华沙分成具有不同人文特点的两边（图片来源：Westend61/Getty Images）

纳兰喜欢探索东侧河岸的波西米亚普拉加（Bohemian Praga）区，那里有可供选择的酒吧、剧院，还有街头艺术。

居民们尤其赞赏这座人性化的城市，使得新来者也能做好安排，顺利到达目的地。"18个区中的每个区都有一个当地的新鲜食品市场；一个公园，夏季会有很多活动；还有当地特色的酒吧以及发现新艺术家的地方，"雷兹瓦说。

华沙的活力源于其持续不断的改造状态以及城市中一直在进行的重建工作。"克拉科夫（Kraków）有15世纪以来一直营业的酒吧，而华沙在过去的十年间见证了整个夜生活区域的变化，"埃斯皮诺说。埃斯皮诺将这种活力和北京相比，"就在一种可控的范围内"。

生活感觉

新居民需要学习的第一件事是如何在混乱的街道上绕行。"华沙的生活节奏很快。你必须学会和波兰的其他任何地方都不同的驾驶方法，"雷兹瓦说。"必须要灵活，利用一切机会挤进来，并在改变车道的同时快速做出决策。"

Image copyright Getty Images Image caption 华沙的公共交通费用比伦敦低近70%（图片来源：Christian Kober/Getty Images）

对想要避开混乱的人来说，相对较新的地铁能够提供喘口气的机会。"交通太差劲了，所以我坚持乘地铁，虽然它仍不成熟，但也很好，我会避开高峰期，"埃斯皮诺说。根据价格比较网站Expatistan.com的数据，公共交通费用相当实惠，比伦敦低69%。

实际上，这座城市和其他欧洲首都相比，住房费用约为60%，食物成本是伦敦或巴黎的一半，居民对这里的物价很满意。

生活需知

据当地人称，新来者应在春季或夏季来到这里，开始他们的生活。"冬季天空是灰色的，白天短，而且天气又冷，"埃斯皮诺说。在阳光明媚的月份搬过来可以让最初的调整容易一些。

能否在华沙快乐生活，取决于交当地的朋友，能够在线上线下与社交群体接触，参加促进这些联系的活动。"加入一个团体，跑步俱乐部、划船俱乐部、饮酒俱乐部，什么都行，"埃斯皮诺建议。开始的地方可以是伏特加品尝之旅，或者去华沙酒吧（Pub Crawl Warsaw）。有记录显示，这种烈酒早在8世纪就起源于波兰，因此在波兰，伏特加具有自己的文化重要性。学会正确饮用——和其他酒类搭配、不加冰块、不调成鸡尾酒——是融入当地居民的第一步。

Image copyright Getty Images Image caption 纳特·埃斯皮诺："当你环顾华沙时，问问自己：'那是一栋丑陋的建筑，还是一栋肮脏的建筑？'"（图片来源：Dave G. Houser/Getty Images）

在华沙，很多人能讲流利的英语，所以作为一个说英语的新来者来说，出行很简单。但是居民强调，学习波兰语对于真正融入Varsovians（指华沙当地人）很重要。

"波兰人讲英语和讲波兰语时是不同的，"埃斯皮诺说。"他们讲英语时更加少言寡语，因为这是他们商用的语言，不是社交语言。"

但是做这种（语言学习）投资是值得的，可以发现华沙内在的历史和能量。"城市精神藏在故事中，"雷兹瓦说。"所以，和华沙人交朋友吧，让他们带你去他们喜欢的地方。"

请访问 BBC Travel 阅读 英文原文。