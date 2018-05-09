夏威夷法则——与人为善

Image copyright Getty Images Image caption 偏远的地理位置使得夏威夷人十分重视人与人之间的互相尊重。

搬来夏威夷的第二天，我从急需补充能量的午后小憩中醒来已是下午，头脑昏昏沉沉。我跌跌撞撞地走进厨房，看见女友正坐在地上和来装网络的小哥聊天。我们家在深山老林里，连手机信号都收不到，急需网络。但我发现他们并不是在聊网络，那个小哥在邀请我的女友去猎猪。

在夏威夷呆得越久，遇到的友善之举也越多。在附近农场闲逛时，看门人会把自己种的牛油果从树上摘下来送给我们。在户外徒步时，当我们以为已经到达终点了，路过的父女给我们指了一条通往秘密景点的小路。沿着小路走，慢慢翻过一堆巨石，再顺着小溪走一会，隐秘的瀑布便映入眼帘。还有一次，我们正打算去海里游泳，岸上有人提醒我们水流湍急太危险，还邀请我们一起喝啤酒、划独木舟。

能够形容这种际遇的词有很多，至少有一个词是"阿罗哈"（Aloha）。实际上，在夏威夷用"阿罗哈"来打招呼是这里的法律。

Image copyright Getty Images Image caption 在夏威夷，"阿罗哈"不仅仅是一句问候语，更是一条法律。

如今，夏威夷每年的游客多达900万，大部分游客在岛上度假时都会听到"阿罗哈"这个词。在夏威夷，它的意思是"你好"或"再见"，但它的意义远不止于此。"阿罗哈"是夏威夷岛精神的代名词，代表着岛上的每个人和每寸土地。正是这种精神让这片土地如此与众不同。

夏威夷大学马诺阿分校的种族研究系创始人、历史学家麦格雷戈（Davianna Pōmaikaʻi McGregor）认为"阿罗"（Alo）的意思是"面对面"，"哈"（Ha）则代表"生命的呼吸"。他还提到，除了这种解释，还有其他不按照字面意思但同样有理有据的阐释。

1970年，夏威夷召开了21世纪会议（Hawaii 2000），讨论夏威夷的过去、现在及未来。在会议上，来自夏威夷茂宜岛（Maui）的一位德高望重的长者帕基（Pilahi Paki）提出了对于"阿罗哈"的一种解释，并且广为流传。当时，夏威夷岛民对于越南战争等政治事件的分歧加剧，帕基勇敢地站了出来，就"阿罗哈精神"发表了激情澎湃的演讲。换言之，夏威夷独特的精神及文化内涵就是"坚持团结，拒绝分歧"。她在演讲中还提到"阿罗哈"传递的是待人之道。

帕基认为"阿罗哈"里的每个字母都有特殊的含义。这场演讲也为夏威夷阿罗哈精神的立法奠定了基础，要求大家为人着想、与人为善。

阿卡哈伊（Akahai），意思是友善，表达时要面露温柔；

罗卡西（Lōkahi），意思是团结，表达时要内心和谐；

欧罗路（ʻOluʻolu ），意思是同意，表达是要充满喜悦；

哈阿哈（Haʻahaʻa），意思是谦虚，表达时要恭敬谦卑；

阿火奴伊（Ahonui），意思是耐心，表达时要坚韧平和。

虽然直到1986年，阿罗哈精神才正式立法，但它早已深深扎根于夏威夷本土文化中。麦格雷戈告诉我，夏威夷人渴望和平与合作，"阿罗哈"精神由此而生，与这片土地以及岛民的精神信仰和睦共存。

Image copyright Getty Images Image caption 阿罗哈精神法深深地根植于夏威夷本土文化。

这确实有道理。夏威夷是世界上最孤立的人口聚集区——离加利福尼亚海岸将近4000公里（2400英里），离日本大概6500公里（4000英里）。除此之外，夏威夷的岛屿面积都十分小，大多数岛屿（比如我住的茂宜岛）开车一天就能逛完。直到现在，岛与岛之间还没有桥梁连接，甚至连岛内交通都是个难题。在这种情况下，人们没有其他地方可去，和睦相处是唯一的选择。

麦格雷戈说："从历史角度来看，由于夏威夷与世隔绝，我们的祖先需要满怀敬意地对待他人及这片资源有限的土地。对夏威夷人来说，人类是主要的劳动力，这就是为什么他们需要在大家庭间追求合作，重视人与人之间的互敬互爱。"

她还补充说，"跟其他地方一样，夏威夷也存在滥用权力的问题。但是，有证据显示，如果酋长不能践行阿罗哈精神，爱好和平的夏威夷人民就会想办法把他们赶下台。"

这与今天阿罗哈精神法的应用情况并无二致。

夏威夷州检察官办公室表示，虽然这条法律在大多数时只具有象征意义，但是并不代表它没有法律效力，特别是在政治领袖和商界人士违规时。

夏威夷第一任司法部副部长比奥拉（Dana Viola）在邮件中说："事实上，我们不可能强制执行这条法律，因为它是一种人生哲理，指导着人们的行为和生活。尽管如此，所有夏威夷公民及政府官员都有责任按照这条法律约束自己的行为。"

如果企业或政府官员没有践行"阿罗哈"精神，他们有可能失去业务或遭到公开谴责。"所以后果还是很严重的"，比奥拉补充说。

Image copyright Getty Images Image caption 居民、商人、政府官员，甚至游客都应该发扬阿罗哈精神。

但是夏威夷知识学院（Hawai'inuiakea School of Hawaiian knowledge）助理教授佩里（Wendell Kekailoa Perry） 在深入研究阿罗哈精神法后，认为这条法律及它所引起的情绪并非总是积极向上的。

佩里说："阿罗哈精神强调，在夏威夷的每个人都能感受到、并应该接受人性的关爱。这种精神超越了种族、差异，强调团结和平。这也是个问题，它忽略了生活和社会的复杂性。"

佩里还说："顺利的话，这条法律有一天能支持夏威夷人民的权利。但不幸的话，它可能会使本来积极抗议不公的夏威夷原住民销声匿迹。一旦如此，阿罗哈精神反而会让人变得'顺从'，教育人们不要'挑起事端'，这正是当年美国政府吞并夏威夷时想要的。但是，我们可以看到，现在夏威夷报刊上的讨论和抗议此起彼伏，这明显说明，顺从并不是夏威夷唯一的文化氛围。"

Image copyright Getty Images Image caption 阿罗哈精神法或许存在缺陷，但是它仍然能引起夏威夷人民的共鸣。

据报道，受到法律启发的帕基在去世之前曾说，有了阿罗哈精神和这种精神所提倡的互相尊重，"夏威夷人民就有能力保护世界文化。"虽然这条法律存在缺陷，但是仍然能引起夏威夷人民的共鸣。

夏威夷州议员加伯德（Tulsi Gabbard）说："来夏威夷的游客经常称赞这里风景优美，但是在旅途中遇到的那些人和他们的善良却是最特别的体验。美国及全世界人民都渴望和平，我们必须互敬互爱，砥砺践行阿罗哈精神，才能克服分歧，找到解决分歧的办法，让全世界人民过上幸福的日子。"

提到夏威夷，人们总是会把它与度假联系在一起。两个月前我搬来这里的时候，一个朋友对我说："你去海滩喝鸡尾酒时记得叫我。"在他的想象中，夏威夷的生活是田园牧歌式的，不用考虑现实问题。但现实中，我们还是要努力工作、挣钱交租、洗衣购物，为所有柴米油盐的小事操心。

阿罗哈精神法多少与这种生活相似，它将已经存在的事物理想化，但是法律条文太过复杂，难以用简短的话定义。

现在，对于我来说，阿罗哈代表着友善、和睦。在朝夕问候中，我们需要将此铭记在心。