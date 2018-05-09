百慕大之最——两秒钟就能跨过的吊桥

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坐车通过百慕大的萨默塞特桥（Somerset Bridge）平均耗时2秒，打个喷嚏，你可能就错过了。

萨默塞特桥是世界上最小的吊桥，仅56厘米宽，只够一艘帆船穿过。不过，这座桥将萨默塞特岛主岛的南端和西南岸的桑兹区（Sandys Parish）连了起来，曾经为百慕大居民的出行节省三个小时的时间。

Image copyright Bermuda Tourism Image caption 百慕大的萨默塞特桥是世界上最小的吊桥。

百慕大国家博物馆的前馆长哈里斯博士（Dr Edward Harris）说："乘搭百慕大的小单桅帆船从百慕大的中西部地区到外海，从萨默塞特桥航行是最短的路线，不用绕过百慕大北部和东海岸的漫长水道。"

今天，这里有10座桥将8座岛屿与百慕大主岛连起来，但在4个世纪以前，从一座岛到另一座岛的唯一办法就是坐船。1620年，百慕大大会（Bermuda General Assembly）决定建造首批三座桥梁以方便居民往来，其中就包括萨默塞特桥。当时，船对于生活在百慕大的大多数人来说，是用来捕鱼和一般出行的工具，但猛烈的西南风使百慕大水域很难航行。

在17世纪初，有人发明了一种装备了高高的倾斜桅杆和三角帆的船，帮助岛民逆风而行。这种船的创新设计最终演变成了百慕大帆，19世纪的英国海军和1930年代的美洲杯帆船赛使用的都是这种帆。直至今日，仍然广受欢迎。

Image copyright Intersection Photos / Alamy Stock Photo Image caption 萨默塞特桥上有一个56厘米的缺口，足够一艘帆船的桅杆穿过去。

除了为防止行人落水而装上的四根小黄链，萨默塞特桥看起来还是400年前的样子，棕榈树和翠绿的蕨类植物高耸在覆盖着青苔的石墙两侧。虽然这座桥被称为吊桥，但并不是以传统方式开合。

桥的两边若是可以升降的话，需要一个更为复杂的设计，而这里的水道不够宽，仅够一艘单桅帆船通过。于是，建桥者在桥中间留了一个56厘米的空隙，用一块活木板盖在上面。

当帆船靠近这座桥时，守桥人就把木板从桥面拿起，方便过船。然后，守桥人会协助船长驾驶帆船穿过狭窄的缺口，待船安全过去后，再把木板盖上。

20世纪中叶以前，百慕大的主要交通工具都是帆船。但随着汽车流量增加，而船运流量减少，百慕大政府决定让这座吊桥退休。"这座桥还是可以使用，但之所以不开放，是因为它是连接英格兰最大的区域和最东边区域，即桑兹区与南安普敦的主干道的重要组成部分，"罗杰斯岛旅行社（Rogers Transfers & Island Tours）的老板罗杰斯解释。

但这座桥仍然受到居民和游客的喜爱。作为百慕大最热门的旅游景点之一，萨默塞特桥被印在了百慕大2009年版钞票上，2015年被正式指定为历史遗迹。

Image copyright MJ Photography / Alamy Stock Photo Image caption 建于1620年的萨默塞特桥，在2015年被指定为历史遗迹。

尽管萨默塞特桥很小，但保养工作也不能少。"我刚刚完成了这座桥两个人行道的木工活：位于南北的两个入口处，"百慕大公共工程部建筑和维护工程师查尔斯（Curtis Charles）说，他在这座桥上工作了25年。

"以前的木材已经用了16年，木板之间受潮腐烂，都需要更换。这次我们一定要把木材处理好，确保更耐用，希望能用上20年左右。"

查尔斯和他的团队每月给桥做一次检查；更换有汽车碾过的桥段下面的垫子，并检查人行道木板和沥青。他认为萨默塞特桥值得精心保护。

"这正是萨默塞特桥令人自豪的关键所在，"他说。

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