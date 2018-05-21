“亚洲美食之都”吉隆坡？ 美食藏在夜幕降临后

Image copyright Getty Images Image caption 晚上是体验吉隆坡饮食文化的好时候，夜市（pasar malams）则是绝佳的去处。

吉隆坡常被当地人称作“大熔炉”，因其丰富多元的文化、语言、宗教在此友好交融，不同的传统也得到尊重和包容。

吉隆坡既是马来西亚的首都，也是马来西亚最大的城市。人们将其形容为"大熔炉"并不只是一种比喻，而是事实。吉隆坡宝贝饭店（Babe restaurant）的米其林星级厨师拉姆塞（Jeff Ramsey）说：“要了解某地的文化，食物是最单刀直入的方式。马来西亚的食物完美融合了中华菜系、印度菜系与马来菜系等，而又在此基础上发展出了别处吃不到的独特风味。”他还举了个例子，像是在这儿吃的很多中华美食，跟在中国吃的味道绝对不一样。

Image copyright Getty Images Image caption 从当地丰富各异的饮食就能看出吉隆坡是个多元文化交融的地方。

不光是饮食风味多样，吉隆坡还有多元的城市风情。这里有现代摩登大厦：高达452米的国家石油公司双子塔（Petronas Twin Towers，在当地也被称为“双子星大厦”），也有如建于1910年的有古典摩尔式风格的殖民地时期建筑：吉隆坡老火车站。原籍吉隆坡，目前居住在美国的叶小姐（Emily Yeap）说：“吉隆坡融汇古今，趣味盎然。它是一座有活力的城市，总有新奇事儿，充满新鲜劲儿。”

为何人人都爱吉隆坡？

在吉隆坡，超有诱惑力的美食文化得天黑以后才能全然体味。傍晚七点左右，人们呼朋唤友，外出觅食（马来语称之为“jalan jalan cari makan”）。网络博主齐米雷斯卡（Zuzanna Chmielewska）于2012年自波兰搬至吉隆坡，目前运营一个介绍吉隆坡生活的博客“祖赞娜在亚洲”（Zu in Asia）。她介绍说：“每个居民区或行政区每周都有夜市，夜市上各种摊贩会出摊。夜市上的路边摊小吃有各式咖喱、饺子、炒饭，还有一些外来的时新食物像是彩虹土司和独角兽甜筒冰淇淋等。”这种社交活动通常持续到深夜。齐米雷斯卡还补充道，像嘛嘛档*（ mamaks）这样二十四小时营业的大排档在凌晨时分还人头攒动。

不光是晚上，天亮后也能在这里吃不停。拉姆塞说：“夜归的第二日清晨来碗上好的肉骨茶提神又醒脑。”肉骨茶是猪肉大排混合桂皮、大蒜、八角、茴香等香料熬制的浓汤，再配上蒜蓉，酱油和泰国鸟眼辣椒碎制成的蘸酱。“这道早点若是有啤酒配就再好不过了，但得确保白天没什么重要的事情要做。”

多元文化交汇于此。初来乍到者总能在吉隆坡不断发现新奇。齐米雷斯卡说：“我最爱在吉隆坡街头四处走走，发现那些隐秘的美好，偶尔能与卖蜥蜴肉制成的咖喱菜肴的小摊或是中国鬼节的街头表演不期而遇。”因为当地不同宗教信仰交融意味着遵照不同的教历，每个月至少有好几个要庆祝的节日。

这些庆典都对几乎所有人开放。齐米雷斯卡介绍道，“吉隆坡有开放日（Open House）的传统，在选定的地点，各家各户会准备餐点，装饰屋子，开门迎接大家。虽说来的客人大多是主人家的亲戚朋友，但其实大门是对所有人敞开的，只要想加入就可以进屋共同庆祝。”

对初来者来说，想快速融入成为当地群体的一员相当容易。齐米雷斯卡解释说，“吉隆坡人民早就适应来自世界各地的人们来到这里，外来人士想融入当地生活不成问题。”

在吉隆坡生活是一种什么样的体验？

吉隆坡气候高温多雨，暴风雨天气频繁，易有交通拥堵。齐米雷斯卡告诉我们：“这里路况复杂，即便你是个土生土长的本地人，开车也离不开GPS导航。”

Image copyright Getty Images Image caption 由于路况复杂且交通拥堵，吉隆坡当地居民大多选择公共交通工具出行

当地交通状况使得居民大多会选择以轻轨为主的公共交通出行。如果没法搭轻轨，建议外来人士别搭的士，而是使用固定收费的打车类应用软件，比如“搭车”（Grab）等。因为的士有时会“宰”外国人。

大多数侨民住在满家乐（Mont Kiara，位于市中心西北方约11公里）区域，附近有国际学校和购物中心等。但如果你想更好地融入当地生活，可以选择住在民族特色更鲜明的地区，包括蕉赖（Cheras，华人聚集地），甘榜峇鲁（Kampung Baru，马来人聚集地），十五碑（Brickfields，印度人聚集地）。虽然有部分地区相较来说更有民族封闭性，但原则上侨民住哪里都可以。

去吉隆坡还需要了解什么？

远离主干道的小路犯罪率较高，几乎每天都有罪案发生：银行提款机附近是抢劫案高发地，而路边摊附近有很多扒手出没。因此当地居民建议出门尽量少带现金，也不要独自走夜路。

Image copyright Getty Images Image caption 多元文化在吉隆坡交汇融合。初来乍到者总能在吉隆坡发现新奇不断。

与西方国家或亚洲一些国家如日本、新加坡等地的大都市相比，吉隆坡生活成本较低，但这几年也在不断攀高。叶小姐说：“当地住房、交通和外出餐饮等费用越来越高。新来到这边的人要知道林吉特（当地货币单位）不如以前耐花了。”

正因为吉隆坡是个多元文化并存的地方，初来者得认识到它的独特之处，可不能把照搬硬套原有的或其他人的生活方式。齐米雷斯卡告诫道∶“即便是你有个也在吉隆坡工作的朋友，并不意味着你俩在这儿的生活会完全相似。兴许你工作的团队里大多是马来西亚华人，而他的同事都是马来人，如此一来，你们公司的文化氛围，放假安排等也会大不相同。就顺其自然吧！以开放的心态拥抱全新的体验。只要你尊重别人的文化，对方也会投桃报李。”

注：嘛嘛档或玛玛档（马来语：Gerai Mamak）是指由马来西亚的淡米尔裔穆斯林所经营的饮食档；在马来西亚，淡米尔裔回教徒被俗称为"嘛嘛"，传统的嘛嘛档是在路旁摆摊经营，但较新生代则以转为餐馆或咖啡屋的方式经营。其独有的特点是价格实惠、全年无休、全天廿四小时营业。

访问 BBC 阅读英文原文