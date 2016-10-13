哪些下意识动作会让你的求职面试扣分？

Image copyright Getty Image caption 脚尖内收或许表明你缺乏信心（图片来源：Getty Images）

谈到求职面试，精彩的简历、个人陈述和最重要的问答环节的确可以帮助你获得目标职位。

但你的言谈举止和手势动作却有可能给你扣分。事实上，无论你愿意与否，这些细微之处都会透露出很多重要内容——有的是积极的，有的是消极的。而且，我们多数时候甚至都没有意识到自己存在这样的行为。

无论是否有意为之，眨眼睛、转戒指、摸头发等反复出现的行为对桌子对面的面试官产生的影响都有可能超出你的想象。正如法兰克福附近的形象顾问兼礼仪培训师伊莎贝尔·舒尔曼（Isabel Schuermann）所说：“你的身体总是不由自主地与人交流。”

例如，缺乏眼神交流可能释放出一个信号，让人感觉你不值得信任，而双脚脚尖内收也可能表明你缺乏信心。

当两位高管向一位教练请教如何提升面试技巧时，他们通过视频发现自己在模拟的面试中成了“不停点头”的求职者。美国威斯康星州密尔沃基地区的职业教练珍妮丝·博奇（Janice Burch）表示，这两位高管“着实令人震惊”。她回忆道：“我觉得每位高管在半小时内点头的次数都接近300次。”

由于她的工作内容之一就是帮助人们在职业道路上更上一层楼，所以博奇会向客户展示他们或许浑然不觉的举止动作。

Image copyright Getty Image caption 面试官希望通过适当的眼神交流了解求职者的诚意和态度（图片来源：Getty Images）

好消息是，你可以通过自己的努力摆脱这些多余的行为动作。就像上述两位高管一样，第一步是意识到这个问题。但需要注意的是，在你感到紧张的时候，驾驭这些怪癖的难度就会增加。你可以采取以下措施：

面对自己的怪癖

一旦你承认了自己的怪癖，就该主动改掉这些习惯。可以进行角色扮演，练习与面试官的对话，直到能够真正控制紧张的手势。例如，你可能应该少花些时间来掰手指、揪指甲小皮或低眼凝视自己的谈话对象。还有人建议在怪癖出现时主动承认这些问题。

丹妮拉·莱曼-斯登（Daniela Lehmann-Stein）在法兰克福担任尼尔森公司的人力资源团队主管。虽然接受过面试培训，但她却不喜欢在脑海里形成一份虚拟清单，逐条考察面试者的状况，例如：“此人没有令人讨厌的怪癖。”相反，在17年人力资源生涯中曾经招募过数十人的莱曼-斯登希望能够了解求职者，看看他们在注意力被分散的情况下如何应对。

“真诚非常重要。如果有人把自己描述得非常开放，但实际上却处在非常封闭的状态，肩膀和胳膊都紧贴着身体，那就会言行不一、自相矛盾。但这并不意味着我会随时通过各种细节来寻找求职者的矛盾之处。”她说。

与此同时，莱曼-斯登也表示，如果有人公开谈及自己在某些情况下可能出现的生理反应，往往会给她留下深刻印象。

“有时候，激进一点反而有帮助。如果我知道自己在紧张的时候会面红耳赤，而且会令我感到担忧，那就可以直言不讳地说，‘尽管我现在有点脸红，但我其实并不像表面看起来那么容易害怕。我已经在很多情况下证明了自己的适应能力。’如果能够直截了当地提出这些问题，并主动解释清楚，便会很有帮助，而不应该心想：‘我现在脸红了，他们看到了吗？’”莱曼-斯登说。

类似地，如果你的怪癖无法隐藏，那最好的应对方法或许就是幽默。“我希望求职者能在这方面表现得更加真诚，更加勇敢。”莱曼-斯登说，“这需要通过某种形式的反省来展示自己——包括怪癖和各种各样的特征。如果我知道自己喜欢频繁眨眼，那就可以用幽默的方式来应对此事。”

心理因素

博奇表示，紧张的手势往往源自心理因素。换句话说，如果你能够找到问题的根源，便可尽量减少不必要的行为动作。例如，有的时候是因为感觉自己准备不充分而引发的不自信。博奇曾经见过一些客户通过充分准备面试克服了这些问题。“这会对你的整个面试陈述产生重大影响。”博奇说。

舒尔曼表示，你给面试官留下的整体印象往往比某些行为举止产生的强化记忆更加深刻。面试官担心的主要问题并不是你为什么频繁搓手，而是你如何通过才华、技能甚至各种怪癖来展现公司的形象。

整体形象

如果幸运的话，你或许会碰到舒尔曼这样的面试官，她会以整体视角来看待求职者。“你不应该只关注一个手势，而是应该通过四五个线索来进行解读。”舒尔曼说。

一些分散注意力的面试禁忌

不要频繁点头：可以偶尔通过点头来表示赞同，但如果过度，就会让人以为你是个好好先生。 不要摆腿：交叉双腿就可以了，不要在面试过程中不停地摆动腿脚，这会让人感觉你内心紧张、缺乏自信。 不要抿嘴或咬嘴唇：这可能表明你没有充分准备面试，或者心怀沮丧。 不要四处乱看：盯着别人会让对方感觉尴尬。但同样也不应该任由眼睛在房间里四处乱看。面试官可能希望通过适当的眼神交流了解求职者的诚意和态度。 不要像摔跤手一样摇晃脖子：用头画圈或许可以放松筋骨，但不应该在面试的时候放松。

舒尔曼一直都对肢体语言很感兴趣，他最近还参加了一门解读细微面部表情的课程，并将此融合到自己的面试技巧中。她会故意提出相关问题，例如：“我刚刚看到你做了这样或那样的表情，在我看来，你似乎有一些疑虑。”这让舒尔曼可以在对话中针对他人真正感兴趣的问题与之展开互动。

归根到底，多数的招聘决策都取决于众多因素。回忆起自己在法兰克福的德意志银行从事人力资源、领导和开发工作的日子时，舒尔曼说：“被录取的求职者不仅在技术上十分优秀，而且拥有很好的个性，他们知道如何与人攀谈，也明白如何利用领袖气质管理下属、与人沟通。”

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