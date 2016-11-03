苹果和谷歌进军太阳能产业原因何在？

Image copyright Getty Image caption 谷歌投资的伊万帕太阳能发电设施(图片来源: Getty Images)

多数人都以为苹果公司只是一家手机、计算机和智能手表制造商，与能源产业则完全风马牛不相及。但是近期发生的一系列事件已经改变了人们的固有认识：去年，苹果公司收购了一家位于加利福尼亚州的太阳能电站。今年8月，美国政府向苹果公司颁发了出售该电站所发电力的许可证。

苹果公司早已开始投资可再生能源产业，并且宣称该公司所有运营所需电力的100%都将来自可再生能源。苹果的脚步并不孤单。就在不久以前，电商企业亚马逊公司刚刚宣布将在德克萨斯州西部地区建设一座253兆瓦的风电场。与此同时，谷歌公司已经投资了伊万帕太阳能发电设施（Ivanpah Solar Electric Generating System），并且近期已经开始和SunPower公司合作生产家用太阳能电池板。这些硅谷科技巨头们为何对太阳能如此情有独钟？

“对于这些大公司而言，电费是他们最大的运营成本之一，” IHS 科技公司太阳能行业分析师阿什·沙玛（Ash Sharma）说。“获取低成本电力对他们来讲十分重要。”

现代数据中心属于耗电大户。除了要一周7天、一天24小时保持服务器不间断运行外，还必须对所有设备进行冷却，所需成本极为高昂。那么，谷歌公司为什么对家用太阳能电池板也产生了兴趣？谷歌称，它想搞清楚“地球的太阳能潜力”，这些家用太阳能电池板的相关数据，包括发电量，都够为制定未来能源战略提供重要依据。

与此同时，太阳能发电成本的下降速度超出了人们的想象。在上个月于阿联酋阿布扎比（Abu Dhabi）召开的一场能源招标会上，一家日本/中国联合企业体提出要建设一座发电成本只有每千瓦时2.5美分的太阳能电站，–这一成本水平远低于美国燃气和燃煤发电的平均成本，同时也是截至目前公布的最低太阳能电站发电成本。

Image copyright Getty Image caption 亚马逊正在投资风电设施为其服务器供电。 (图片来源: Getty Images)

沙玛认为，太阳能发电成本的下降在很大程度上应当归因于太阳能电池板生产规模的急速扩张。

“中国新增了非常巨大的产能，”他说。“中国太阳能电池板产量占全世界的80%左右。”

在太阳能电站的建设成本急剧下跌的同时，全球迎来了太阳能电站的建设热潮。沙玛称，仅仅在几年前，一座50兆瓦太阳能电站就已经是大型电站了，但是现在却有好几座装机容量一、两百兆瓦、甚至更大的太阳能电站正在建设中，其中包括位于印度中央邦，全球规模最大的750兆瓦太阳能电站。这座电站取了一个不太引人注目的名字：雷瓦超兆瓦太阳能电站（Rewa Ultra Mega Solar），印度政府希望该电站于2017年竣工。

除此之外，科学家们还在加紧研制性能更为优越的太阳能电池板。某些新开发的实验电池板采用了模仿钙钛矿晶体结构的合成材料制作。这项新技术如果获得成功，将有望在降低电池板生产成本的同时提高其发电效率。

太阳能发电量仅占全球能源总量的1%左右，但是随着太阳能产品供应量的持续增长，现有能源结构将被打破。沙玛称，太阳能发电成本的不断下降将大大促进它的普及。他说，根据 IHS 科技公司的预测，明年太阳能发电成本将有望下降“大约30%”。

硅谷科技巨头们位居全球规模最大、最具实力的公司之列。这些公司加快进入能源产业的步伐也许并不会令人感到吃惊。因为他们很清楚，自己最需要的东西必须由自己掌控。

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