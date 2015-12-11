到泰国北部的人间秘境探险

Image copyright Austin Bush Image caption 泰国北部最大的湿地帕夭湖（Kwan Phayao）的落日。（图片来源：Austin Bush）

有着起伏的山峦、文化瑰宝和游客罕至的角落的泰国北部堪称是这个国家最适合探险的地方。但即便如此，大多数在北部游玩的游客还是会直奔清迈（Chiang Mai），然后或者去清莱（Chiang Rai）徒步，或者去参观素可泰府（Sukhothai）的遗迹。为了给你的旅途带来灵感，我们总结了一些常规行程中没有的小镇和公园。

湖畔生活

帕夭（Phayao）是一个甚至连很多泰国人也不知道的北方城市。但是林荫大道、古式木屋和引人入胜的湖畔环境让这里成为泰国北部最舒适的城市之一。

帕夭湖是来这个城市旅游的重点，它是泰国北部最大的湿地。被众多小山环绕，帕夭湖湿地的实际景色要比它的名称漂亮得多，这里也是观赏泰国最美落日景色的最佳地点之一。帕夭同时也是美食胜地，其中Chuechan是一家可以俯瞰帕夭湖的餐馆，在当地人中颇受好评。

Image copyright Getty Image caption 泰国佛教徒在清迈的寺庙里参拜。（图片来源：Getty）

盐井村

近些年来，泰国偏远的楠府（Nan）因其乡村风情和古代寺庙而悄悄聚起了人气。不过，还有一个鲜为人知的地方，名为Ban Bo Luang。它是一个风景如画的村庄，位于同名府都以北100多公里。

夹杂在泰国与老挝边境和两处山地国家公园之间，Ban Bo Luang素来以井盐闻名（当地人也称之为Ban Bo Kleua，即“盐井村”）。如果你有自己的交通工具，那么Ban Bo Luang还可以作为你探索周边自然区域的基地。多普哈国家公园（Doi Phu Kha National Park）是该府的最高峰，几个山地部落村也坐落此处，而昆兰国家公园（Khun Nan National Park）为人称道的则是比较容易的徒步路线和在山顶俯瞰老挝的壮丽景色。

Image copyright Getty Image caption 在泰国北部，游客可以骑大象漫步山径。（图片来源：Getty）

Ban Bo Luang的住宿集中在波库拉景观度假村（Boklua View）一处，这里有几个漂亮的山麓平房，可以俯瞰村庄和穿村而过的牤牛河（Mang River）。

钻石墙

避开旅游大巴和素可泰府（Sukhothai）的人群，去看看游客较少的甘烹碧府（Kamphaeng Phet）的遗迹吧。这是联合国教科文组织的世界遗产，公园里的建筑遗址可以追溯到公园14世纪。

Image copyright Getty Image caption 泰国13世纪的素可泰王国遗迹是联合国教科文组织的世界遗产之一。

最容易抵达的遗迹毗邻新城的北面，这里曾经高墙环绕（甘烹碧府在泰语中的意思是“钻石之门”），而大多数甘烹碧府遗址在市区以外的几公里处。市区里的游客中心有40多个寺庙建筑群的背景介绍，其中有昌罗寺（Wat Chang Rob）的介绍，昌罗寺的佛塔被大象的雕塑围绕，雕塑保存的完好程度让人叹为观止。

火红的朝霞

1967年到1982年间，位于偏远的彭世洛府（Phitsanulok）的彭世洛山（Phu Hin Rong Kla）是泰国共产党和泰国人民解放军武装力量的战略总部。如今，革命早已成为过去，这里成为一座占地307平方公里、层峦叠嶂的国家公园。主要景点包括泰国共产党的基础设施遗址、瀑布、徒步路线和大量有趣的奇石。

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（责编：友义）