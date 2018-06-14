2018世界杯足球赛 - 赛程和赛果
小组赛
A组
|国家
|胜
|平
|输
|净胜球
|积分
|RUS 俄罗斯联邦
|0
|0
|0
|0
|0
|SAU 沙特阿拉伯
|0
|0
|0
|0
|0
|EGY 埃及
|0
|0
|0
|0
|0
|URU 乌拉圭
|0
|0
|0
|0
|0
2018年 6月 14日
RUS 俄罗斯联邦
沙特阿拉伯 SAU
2018年 6月 15日
EGY 埃及
乌拉圭 URU
2018年 6月 19日
RUS 俄罗斯联邦
埃及 EGY
2018年 6月 20日
URU 乌拉圭
沙特阿拉伯 SAU
2018年 6月 25日
URU 乌拉圭
俄罗斯联邦 RUS
2018年 6月 25日
SAU 沙特阿拉伯
埃及 EGY
B组
|国家
|胜
|平
|输
|净胜球
|积分
|POR 葡萄牙
|0
|0
|0
|0
|0
|ESP 西班牙
|0
|0
|0
|0
|0
|MAR 摩洛哥
|0
|0
|0
|0
|0
|IRN 伊朗
|0
|0
|0
|0
|0
2018年 6月 15日
MAR 摩洛哥
伊朗 IRN
2018年 6月 15日
POR 葡萄牙
西班牙 ESP
2018年 6月 20日
POR 葡萄牙
摩洛哥 MAR
2018年 6月 20日
IRN 伊朗
西班牙 ESP
2018年 6月 25日
ESP 西班牙
摩洛哥 MAR
2018年 6月 25日
IRN 伊朗
葡萄牙 POR
C组
|国家
|胜
|平
|输
|净胜球
|积分
|FRA 法国
|0
|0
|0
|0
|0
|AUS 澳大利亚
|0
|0
|0
|0
|0
|PER 秘鲁
|0
|0
|0
|0
|0
|DEN 丹麦
|0
|0
|0
|0
|0
2018年 6月 16日
FRA 法国
澳大利亚 AUS
2018年 6月 16日
PER 秘鲁
丹麦 DEN
2018年 6月 21日
DEN 丹麦
澳大利亚 AUS
2018年 6月 21日
FRA 法国
秘鲁 PER
2018年 6月 26日
AUS 澳大利亚
秘鲁 PER
2018年 6月 26日
DEN 丹麦
法国 FRA
D组
|国家
|胜
|平
|输
|净胜球
|积分
|ARG 阿根廷
|0
|0
|0
|0
|0
|ICE 冰岛
|0
|0
|0
|0
|0
|CRO 克罗地亚
|0
|0
|0
|0
|0
|NGA 尼日利亚
|0
|0
|0
|0
|0
2018年 6月 16日
ARG 阿根廷
冰岛 ICE
2018年 6月 16日
CRO 克罗地亚
尼日利亚 NGA
2018年 6月 21日
ARG 阿根廷
克罗地亚 CRO
2018年 6月 22日
NGA 尼日利亚
冰岛 ICE
2018年 6月 26日
NGA 尼日利亚
阿根廷 ARG
2018年 6月 26日
ICE 冰岛
克罗地亚 CRO
E组
|国家
|胜
|平
|输
|净胜球
|积分
|BRA 巴西
|0
|0
|0
|0
|0
|SUI 瑞士
|0
|0
|0
|0
|0
|CRC 哥斯达黎加
|0
|0
|0
|0
|0
|SER 塞尔维亚
|0
|0
|0
|0
|0
2018年 6月 17日
CRC 哥斯达黎加
塞尔维亚 SER
2018年 6月 17日
BRA 巴西
瑞士 SUI
2018年 6月 22日
BRA 巴西
哥斯达黎加 CRC
2018年 6月 22日
SER 塞尔维亚
瑞士 SUI
2018年 6月 27日
SUI 瑞士
哥斯达黎加 CRC
2018年 6月 27日
SER 塞尔维亚
巴西 BRA
F组
|国家
|胜
|平
|输
|净胜球
|积分
|GER 德国
|0
|0
|0
|0
|0
|MEX 墨西哥
|0
|0
|0
|0
|0
|SWE 瑞典
|0
|0
|0
|0
|0
|KOR 韩国
|0
|0
|0
|0
|0
2018年 6月 17日
GER 德国
墨西哥 MEX
2018年 6月 18日
SWE 瑞典
韩国 KOR
2018年 6月 23日
KOR 韩国
墨西哥 MEX
2018年 6月 23日
GER 德国
瑞典 SWE
2018年 6月 27日
KOR 韩国
德国 GER
2018年 6月 27日
MEX 墨西哥
瑞典 SWE
G组
|国家
|胜
|平
|输
|净胜球
|积分
|BEL 比利时
|0
|0
|0
|0
|0
|PAN 巴拿马
|0
|0
|0
|0
|0
|TUN 突尼斯
|0
|0
|0
|0
|0
|ENG 英格兰
|0
|0
|0
|0
|0
2018年 6月 18日
BEL 比利时
巴拿马 PAN
2018年 6月 18日
TUN 突尼斯
英格兰 ENG
2018年 6月 23日
BEL 比利时
突尼斯 TUN
2018年 6月 24日
ENG 英格兰
巴拿马 PAN
2018年 6月 28日
PAN 巴拿马
突尼斯 TUN
2018年 6月 28日
ENG 英格兰
比利时 BEL
淘汰赛
2018年 6月 30日
C1 C组第一
D组第二 D2
2018年 6月 30日
A1 A组第一
B组第二 B2
2018年 7月 1日
B1 B组第一
A组第二 A2
2018年 7月 1日
D1 D组第一
C组第二 C2
2018年 7月 2日
E1 E组第一
F组第二 F2
2018年 7月 2日
G1 G组第一
H组第二 H2
2018年 7月 3日
F1 F组第一
E组第二 E2
2018年 7月 3日
H1 H组第一
G组第二 G2
2018年 7月 6日
QF1 四分之一决赛（1）
四分之一决赛（2） QF2
2018年 7月 6日
QF5 四分之一决赛（5）
四分之一决赛（6） QF6
2018年 7月 7日
QF7 四分之一决赛（7）
四分之一决赛（8） QF8
2018年 7月 7日
QF3 四分之一决赛（3）
四分之一决赛（4） QF4
2018年 7月 10日
SF1 四分之一决赛（1）胜队
四分之一决赛（2）胜队 SF2
2018年 7月 11日
SF3 四分之一决赛（3）胜队
四分之一决赛（4）胜队 SF4
2018年 7月 14日
PO1 半决赛（1 ）负队
半决赛（2）负队 PO2
2018年 7月 15日
F1 半决赛（1）胜队
半决赛（2）胜队 F2
所有时间都是格林尼治标准时间 （GMT） - BBC不对任何改动负责。