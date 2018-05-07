BBC Ukchina 主頁
頭條新聞
「婚姻家庭課」能否消除首爾單身男女的恐婚心態
在許多東亞國家，結婚率及出生率大幅下跌。為了提高出生率，首爾一所大學開設了一門課程。上一堂婚姻家庭課，可以解決問題嗎？
- 2018年 5月 7日
希臘的雙面島嶼：萊斯沃斯島
「這座島不再只是我先生的度假地。它既屬於我，也屬於來到這裏的所有人。」
- 2018年 5月 7日
發人深思的博物館建築
博物館不僅僅是重要作品的檔案館，建築物本身也講述了自己的故事。
- 2018年 5月 6日
如何讓時尚不再破壞地球
是否已到應該檢討服飾時尚業破壞性一面的時候了？一場探究時尚與自然間愛恨關係的展覽近期揭開帷幕。
- 2018年 5月 3日
BBC精選
文學敘事如何塑造了世界
從古代史詩到現代小說，一些文學敘事改變了歷史，並影響了世世代代的思維方式。
- 2018年 5月 4日
以色列公園地下的隱秘寶藏
遊人常去以色列提姆納國家公園（Timna National Park）觀賞那裏鬼斧神工的沙岩峭壁，可這個國家公園的來龍去脈只有深入地下才能完全了解。
- 2018年 5月 3日
哈薩克斯坦舉國更換文字的代價
中亞國家哈薩克斯坦正在將現行的西里爾字母改為西方國家常用的拉丁字母。這一變化有哪些經濟影響？
- 2018年 5月 3日
獨裁者如何操控歷史遺跡
這位伊拉克獨裁者追隨墨索里尼的腳步，利用古代遺址包裝極權統治。
- 2018年 5月 4日
沒有人造光的生活，我學到了什麼
格迪斯（Linda Geddes）決定在只有燭光的地方生活幾周，沒有電燈泡，沒有熒光屏。慢慢地，她發現：人在這種環境中能睡得更好、感覺更舒適。
- 2018年 5月 5日
語言——改變你我眼中的色彩
使用不同的語言，能令你眼中的色彩，甚至你眼中的世界，都與他人迥異。
- 2018年 5月 2日
躲避納粹炸彈而被隱藏的無價藝術品
英國國家美術館在二戰間將其收藏的藝術品疏散到威爾士的板岩礦坑中。
- 2018年 5月 1日
令人驚嘆的色彩——人類遺骸竟是一種顏料？
一本新書從嚴謹的科學視角分析了藝術史上那些最偉大的色彩，其中一大亮點是有的顏料取材於古埃及人的遺體。
- 2018年 5月 1日
英國秘密火箭基地重振雄風
韋斯科特創業園曾是英國冷戰時期的火箭研究中心，廢棄多年後，如今英國公司提出了21世紀的新計劃，這個火箭基地迎來了 第二春。
- 2018年 4月 30日
姓名是否決定了人們選擇的職業？
叫貝克（Baker）的人會成為麵包師，叫巴伯（Barber）的人會成為理髮師，叫布徹（Butcher）則會成為屠夫？
- 2018年 4月 29日
用進化論解釋 為何我們一上網就判若兩人
最新研究表明，每個人心中都有個怪獸，但同時也有很多辦法去擊敗心中的怪獸，建立和諧的互聯網社會。
- 2018年 4月 29日
一夜之間改變瑞典人的"驚險"任務
就在50多年前，瑞典進行了歐洲有史以來規模最大、最昂貴的交通轉換工程。今天，這個成功的故事還在繼續激勵著經濟學家。
- 2018年 4月 28日
假如世上所有的槍支都消失，一切會如何？
如果我們暫且放下政治因素不談，設想地球上所有的槍支都突然消失，從數字上看，我們會獲得什麼，又將失去什麼？
- 2018年 4月 27日
野心勃勃的提議：在軌道上建太空「博物館」
一位資深太空工程師希望Nasa保存軌道上有歷史意義的航天器，並研究宇航員留在月球的遺跡。
- 2018年 4月 26日
埃及偉大神廟的搬遷偉業
若埃及阿布辛貝神廟沒有被遷移保護起來，這種人類文化遺跡或許也不復存在，只可能出現在歷史書裏。
- 2018年 4月 25日
對付不給創意者薪酬的客戶
兩位面帶倦意的藝術家前往推特收集對話，並為那些拒絶支付創意者薪酬的老闆畫了肖像。
- 2018年 4月 25日
一本成功的說明書是什麼樣的
用戶說明書有些令人感受挫折，有些幫助很大，令人心生感激。但不論好歹，這些說明書所揭示用戶的情況，遠比你想像的還要多。
- 2018年 4月 24日
澳州野生駱駝奇譚
澳洲內地遊蕩著數十萬隻駱駝。這種相當於中東代名詞的動物，怎麼會成群結隊地出現在這裏？
- 2018年 4月 23日
圖輯視頻
圖輯：探秘倫敦城市綠地花園
- 2018年 3月 27日
圖輯：讓人驚艷的八座樓梯
- 2018年 3月 23日
圖輯：印度洋荒島上的殖民遺跡
- 2018年 3月 22日
夜倫敦：國際燈光節
- 2018年 1月 20日
英倫風采
英國最高峰的秘史
更少人知道，一個多世紀後的今天，這座山峰仍在為英國科學家提供氣候變化的啟示。
- 2018年 4月 10日
打造五萬英鎊手錶的神秘工作室
提到手工製作機械鐘錶，很多人想到的是瑞士名錶，但是在英國，也有一些人正在學習和從事這門正在消失的技藝。
- 2018年 4月 4日
你說話的口音反映出什麼？
口音可以反映一個人的社會背景和人的偏見，儘管說的內容一樣，不同的口音可能會讓聽者產生不同的感受，甚至影響信任度。
- 2018年 3月 31日
情感操縱狂的自白：誰容易成為受害者？
如果你認為那些情感操縱的受害者都是一些比較輕信和無知的人那你就大錯特錯了，但情感操縱的受害者的確有共性。
- 2018年 1月 13日