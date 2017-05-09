舉世無雙 500年前印刷書頁再現英倫

Image copyright University of Reading Image caption 英國印刷業開山鼻祖卡克斯頓最早印刷的一冊書中散落的書頁，年代大約是1476年，目前舉世無雙

英國第一台印刷機印刷的兩頁紙塵封幾個世紀後重見天日。

雷丁大學圖書館發現的這兩頁印刷文物出自500多年前（1479年代）英國第一個現代意義的出版商卡克斯頓的印刷坊。

那是一本用中世紀拉丁文寫的宗教書，始寫於11世紀，之前都是靠手抄本流傳，直到英國人威廉·卡克斯頓（William Caxton）從歐洲大陸引進了第一代印刷機。

卡克斯頓是誰？ 威廉·卡克斯頓（William Caxton）是15世紀英格蘭商人，英國書籍印刷、出版、零售業鼻祖。 他第一個從歐洲大陸引進了印刷機，批量印刷的書籍在倫敦他自己開的書店出售。 這家店當時是個"異類"，因為之前沒有英格蘭本地人經營的書店，書籍零售由荷蘭、法國和德國書商壟斷。

舉世無雙

最近向公眾展出的這兩張"卡克斯頓印刷書頁"曾經被人當廢紙糊在另一本書裏"加固書背"。

據信1820年劍橋大學一位圖書館管理員發現被糊在其他書裏的這兩頁紙，把它們剝離下來，但當時並沒有意識到它們是在卡克斯頓印刷機上印出來的。

1997年，雷丁大學買了一批收藏級別的手稿、書籍，散頁卷宗裏就包括了這兩頁紙。雷丁大學圖書館特種書籍專家艾瑞卡·德爾貝克（Erika Delbecque）整理這批書稿散頁時發現它們與眾不同：

標誌性的字體、排版格式，還有紅色段落標記，這些都是非常早期的西歐印刷的特徵。

Image copyright University of Reading Image caption 紅色段落標記是印好後手工加上去的

絶無僅有

這兩張散落的書頁據信是卡克斯頓在倫敦開始印刷業務初期的產品，大約是1476年或1477年，目前舉世無雙，故值超過10萬英鎊。

已知同一本書裏的散落的另外八頁目前收藏在大英圖書館。

這兩頁紙最初所在的書，書名是Sarum Ordinal，是一本神父手冊，裏面有英國宗教聖人的節慶日細節。

書的內容始作於11世紀，之後很長時間內一直以手抄本形式流傳，直到印刷機出現。

據信卡克斯頓的印刷廠當年可能印了數百冊Sarum Ordinal。

這兩頁保留下來的片斷顯示，當時的書籍正處於從手抄本向印刷品過渡的階段，因為書頁上的紅色段落標記是印刷後手工加上去的。

Image copyright PA Image caption 圖左為卡克斯頓，正在向英王愛德華四世呈遞他剛印刷裝訂完的新書

廣告推銷

這本書的另一個歷史價值在於，它是歷史記載中第一本被廣告推銷的書籍。

卡克斯頓是個企業家、發明家，在引進印刷機批量印刷、開門店銷售自家印刷出版的書籍之外，他還給這本書印了廣告，鼓勵大家到店裏來買。

卡克斯頓研究專家、大英圖書館前副館長洛特·海林伽（Lotte Hellinga）博士說，考慮到這它們被糊在另一本書裏度過了300年，又在另外一堆零散古籍卷宗裏被遺忘了200年，這兩頁紙目前"狀況良好"。