當今英國年輕人就業的夢幻工作

Image caption 社交網絡改變了今天英國年輕人的職業方向。

曾幾何時，英國年輕人最嚮往的職業，所謂 top jobs，常常藏在心底的是搖滾歌手，或足球明星，現實一些的是醫生或律師，甚至當個政客也不錯。

此一時，彼一時也。英國的90後和00後們，跟他們的父母、叔舅姑姨當年的理想已大相徑庭。最近的一項對16歲到25歲的英國年輕人職業意願的調查顯示，當今英國年輕人最嚮往的 top job 既不是歌星，也不是律師，而是自由自在的"博主"Blogger！

What？沒錯，正是博主，或 YouTube 明星，也叫 YouTuber 或 Vlogger，都是通過互聯網就能生存甚至發財的行當。四分之三接受調查的英國年輕人做了這一選擇，不少人都承認，曾經做過嘗試。

在所有列出的職業中，名列榜首的是"博主"，其次是體育健將。接下來組成前五名的是醫生、從政和音樂家。

不必朝九晚五

為什麼"博主"這個若干年前還沒人聽說過的職業會成為當今年輕人的最愛呢？接受訪問的年輕人給出最多的答案是，首先是自由自在，不必朝九晚五，聽人指揮；其次是能掙錢，幹得好還能掙大錢；還有是受人羨慕，有利提升自信心，"粉絲"可能遍及世界各地。

另外，絶大多數年輕人表示，不願從事他們父母的職業，更不願一輩子就幹一個行業。

Image caption 追求自由是英國年輕人網絡創業的動力。

的確，今天成熟的網絡科技和一些成功的年輕博主的例子，極為誘人。剛三十出頭的克里斯蒂六年前辭去了在金融業的工作，成為世界旅遊博主。一開始並沒有什麼收入，但隨著她的博客日益走紅，這兩年她開始受到旅遊業和攝影業的贊助，年收入已達六位數。

今年32歲的凱特，幾年前在籌劃自己的婚禮時受到啟發，於是辭去了在一個電視購物頻道主持人的工作，2011年起成了新娘服務博主。目前她的"搖滾新娘"網站已經躋身世界上最成功的婚禮服務網站前五名。

26歲的曼德萊不僅當博主，還在家裏錄製健康生活方式的錄像，發表在網上，包括健康飲食和健身，成為一位健身達人。現在已經出版了兩本暢銷書，而且在倫敦著名的哈羅茲百貨店推出了自己的健康食品系列。

從Blogger 到 Vlogger

寫博客當博主已經不新鮮了。越來越多的年輕人開始利用視頻來表達自己，或傳播知識與技能，於是出現了一個新詞 Vlogger，就是 Video Blogger 視頻博客。

22歲的露西·厄爾在大學最後一年，跟父親借了500英鎊開始在 YouTube上利用視頻教英語。一開始只是業餘時間做，她說，直到8個月後，她才敢全職做Vlogger。因為，這時她已經擁有35萬訂戶，她的頻道流量超過了1,200 萬，同時開始有了足夠的收入。現在，露西每天從自己在劍橋郡的家裏通過視頻在YouTube和其他網站教英語，她的"學生"遍及世界各地，從歐洲、亞洲到南美洲，她活潑甚至俏皮的風格，不僅使人們輕鬆愉快地學習英語，而且還了解英國的風俗民情。她認為，這是自己做出的最棒的決定。

Image caption 露西的學英語網絡頻道已經吸引了世界各地35萬訂戶。

27歲的芙洛爾·貝爾是一位時尚Vlogger，通過自己的視頻網站向人們，主要是女士們介紹美容護膚產品和技巧。這位在大學學習地理專業的女孩，在大學畢業後幹起了跟地理完全風馬牛不相及的行業——涉足網絡視頻行業。她說，最初一兩年，她努力學習和研究如何做好自己的視頻內容，根本沒錢可賺。逐漸地，她的頻道吸引了越來越多的點擊率，流量越來越大，這時候，才開始有實質上的收入。芙洛爾對想要進入這一行的新人的忠告是，一是激情，二是堅持不懈。她說，沒有激情，你就堅持不下去。如果你的頻道新內容時有時無，人們就不會光顧你的頻道了。

50年前在英國的同類調查中，當時的年輕人最嚮往的職業前三名分別是教師、科學家和足球運動員。將近一半的現在50歲以上的人認為，當年他們沒有太多選擇，養家糊口比興趣愛好要更重要。而現在的年輕人，更重視的是自我價值和興趣，錢雖然也重要，但已經不在考慮的首位了。

一位年輕的博主娜塔莎說，"我們真是幸運的一代。想一想都不可思議，你坐在家裏，一部手提電腦，一個好主意，加上鍥而不捨的決心，你就有可能開始自己的事業，世界各地成千上萬的人都已經走上這條路。"