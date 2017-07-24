威廉王子與哈里王子：與母親戴安娜王妃相處充滿歡樂

Image copyright The Duke of Cambridge and Prince Harry Image caption 哈利王子和戴安娜王妃度假的照片，是其中一張從未曝光的照片

英國劍橋公爵威廉王子與弟弟哈里王子憶述童年時光，指母親戴安娜王妃養育他們的方式充滿樂趣，又說她是「徹頭徹尾的小孩」。

今年是戴安娜王妃逝世20週年，獨立電視（ITV）製作紀錄片紀念她。王子們在片中說，戴安娜王妃了解「在皇宮牆外的真實生活」，亦鼓勵他們要「頑皮」。

王子們表示，媽媽發生意外前，他們曾短促通電，是他們的一生遺憾。

紀錄片會播出一些王子們與戴安娜王妃從未曝光的照片。

Image copyright AFP Image caption 今年是戴安娜王妃逝世20週年

紀錄片中，哈里王子與威廉王子一邊翻看戴安娜王妃的私人相簿，一邊傾談有關她的童年回憶。

戴安娜王妃在1997年8月31日於巴黎發生交通意外離世。當時，威廉王子只有15歲，哈里王子只有12歲。

威廉王子說，參與紀錄片起初感覺「挺令人畏懼」，不過「亦是一個治療過程」。

他又說，他和弟弟希望現時他們的工作，能夠延續戴安娜王妃的影響。

Image copyright The Duke of Cambridge and Prince Harry Image caption 戴安娜王妃在這張照片中，懷有哈利王子。威廉王子對弟弟打趣說：」信不信由你，我跟你都在這張照片裏。」

哈里王子指母親擁有幽默感，他並說：「我們的媽媽是徹頭徹尾的小孩。」

「當人人對我說，她這麼有趣，給我們一個例子時，我只能在腦海中聽到她的笑聲。」

哈里王子補充：「對我來說，她其中一個座右銘是，你可以頑皮，但不要給人抓到。」

「她是最頑皮的家長。她會來及看我們踢足球，然後把糖果偷放在我們襪子裏。」

威廉王子說，戴妃不拘禮節，並享受笑聲及樂趣。

他說，戴安娜王妃愛說笑，並喜歡最粗魯的卡片。

「我在學校時會收到媽媽給我的卡片。她經常找到一些很令人尷尬、非常搞笑的卡片，裏面她會寫一些窩心的內容。」

「不過我不敢打開卡片，怕老師或其他人看到。」

威廉王子說，其中一個「很有趣」的回憶是，當他從學校回家時，看到媽媽邀請超模辛迪‧克勞馥（Cindy Crawford）、克莉絲蒂‧杜靈頓（Christy Turlington）及娜奧米·坎貝爾（Naomi Campbell）在肯辛頓宮作客。

他在紀錄片中說：「當時我只有12、13歲，牆壁都貼上她們的照片。」

「我臉紅了，亦不知道該說些甚麼。我當時挺笨拙的，在我上去的時候，從樓梯跌倒。我完全嘆為觀止。」

「戴安娜奶奶」

威廉王子說，他們與母親的最後對話，在他心中仍然沉重。他們與她最後通話的時候，他們正在英女王在蘇格蘭的夏宮巴爾莫勒爾城堡，與堂兄弟姊妹玩得愉快。

「哈里和我趕著向她說再見，『遲些見』…… 假如當時我知道接下來會發生甚麼事，我不會這麼厭倦。」

威廉王子說，他記得母親當時說甚麼，但並沒有透露內容。

哈里王子說：「她在巴黎打過來，我不太記得我說了甚麼……我大概有生以來都會一直後悔，我們的通話有多短。」

Image copyright The Duke of Cambridge and Prince Harry Image caption 戴安娜王妃的私人相簿中的照片

哈里王子說他一直以來只有為媽媽哭過兩次──其中一次是在1997年她的喪禮上。

「現時還有很多悲痛需要釋放出來。」

除了威廉及哈利王子外，劍橋公爵夫人凱特、小王子喬治、小公主夏洛特亦有出席六月舉行悼念戴妃的儀式。威廉王子說，他在孩子麵前，「經常提及戴安娜奶奶」，以保存對母親的回憶。

「她會是一個很可愛的祖母，她絶對會喜歡當奶奶，她會十分愛小孩。」

威廉王子打趣道：「她會是一個帶來惡夢的祖母...... 她大可能在洗澡時間到訪，惡搞一場…… 到處都是肥皂泡、水瀉到每一處，接著她就會離開。」

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哈里王子對ITV說：「對我和威廉來說，她是最棒的母親。」

「這一直令我難受，而未來仍然會是如此。威廉和我，沒有一天不希望她還在這兒。我們亦猜想，假如她還在的話，她到底現在會是一個如何的媽媽、她會在公眾擔任如何的角色、她為世界會帶來甚麼不一樣。」

威廉王子與哈里王子亦同意參與未來一齣BBC有關戴妃的紀錄片。

他們在肯辛頓宮接受ITV訪問。他們將會在肯辛頓宮的公眾花園，揭幕一尊紀念戴妃的雕像。

威廉王子說：「我們不會再這樣做──我們將不會再次如此公開地談及她，因為我們希望這個節目從親密的家庭友人、最熟悉她的人、那些希望守護她的回億的人，談及她的另一面。我們想提醒他人，到底她是一個如何的人。」