"剁手黨"的福音：不用花錢獲得購物快感？

Image copyright Getty Images

沒有什麼能像衝動購物那樣令人興奮。

《心理學與營銷》（Psychology and Marketing）期刊上發表的一項研究表明，購物的確可以改善糟糕的情緒，也能給我們帶來類似於毒品的心理快感。

事實上，在網站ebates.com2016年對1,000名美國成年人進行的調查中，有96%的受訪者表示，他們曾經通過買東西來改善自己的情緒。

但購物療法的這些可以感知的利益往往稍縱即逝，隨之而來的則是破壞心境的長期副作用。

負面情緒和悲哀感受會令人失去自我價值感，這通常會導致人們情緒低落，也往往是衝動購物的元兇。

但缺點在於：如果你花的錢超出了應有的範圍或既定的計劃，同樣的負面情緒還會捲土重來，甚至平添一層負罪感。

Image copyright Getty Images Image caption 當我們感覺情緒低落或焦慮時，自控力就會減弱，導致我們更有可能做出糟糕的決策，過度消費便是其中之一

但或許存在一些方式，讓我們不必刷卡購物，也不用陷入負面情緒的惡性循環，仍然可以體會到衝動購物帶來的快感。

行為探秘

悉尼臨牀心理學家喬安妮·科里根（Joanne Corrigan）專門研究同情聚焦治療。她說，購物這種心理療法，專門幫助那些存在與「羞愧」和「自我批評」有關的心理健康問題的人。

"我們之所以採用購物療法，是因為我們十分渴望控制自己的情緒。我們不喜歡沮喪或不舒服的情緒，所以我們會通過做一些事情來改善自己當下的感受。"

當情緒低落或滿心焦慮時，我們的自控力便會減弱，導致我們更容易制定糟糕的決策。悲傷似乎會催生更缺乏耐心的想法，讓人們更容易犧牲長遠利益來獲取短期獎勵。

哈佛大學心理學教授珍妮弗·勒納（Jennifer Lerner）和她的同事李曄（Ye Li，音譯）以及來自哥倫比亞大學的艾爾克·韋伯（Elke Weber），在相關論文中將這種現象稱作"短視痛苦"。

如果能夠理解我們為什麼喜歡在情緒低落的時候買東西，以及購物為什麼會改善我們的情緒。那麼，我們能否欺騙大腦，在不花錢的情況下激發積極感受？

科里根給出了肯定的答案。如果我們能夠激發自己的"善良大腦"——這個部分負責平複焦慮的心情——那就不用衝動地通過這些短期方式來提升愉悅感了。

她說："大腦中的焦慮和驅動部分會用腎上腺素、皮質醇和多巴胺等神經化學品衝刷你的系統，但你可以通過激活大腦舒緩的附屬部分平靜下來，這些部分可以釋放內啡肽和縮宮素，從而讓你對世界產生不同的反應。"

根據康奈爾大學經濟學家羅伯特·弗蘭克（Robert Frank）的說法，在情緒低落時對抗購物衝動的關鍵是自控。

他提到了沃爾特·米歇爾（Walter Mischel）之前的研究成果。米歇爾曾經在20世紀60年代進行了"斯坦福棉花糖"（Stanford Marshmallow）實驗。

這是一項關於兒童心理學和延遲滿足的實驗，目的是了解兒童的自控力：他們讓兒童自行選擇，是立刻獲得一份小獎勵，還是在等待一段時間後獲得兩份小獎勵。

Image copyright Getty Images Image caption 大腦裝配了各種材料，讓我們可以在不衝動購物的情況下也能感到滿足和幸福

後續研究發現，願意等待更長時間，以獲得更多獎勵的兒童，往往會在日後的各種指標中表現較好，包括SAT分數、受教育程度和體重指數（BMI）。

弗蘭克表示，如果想要獲得持續的幸福感，我們就需要推翻獲得即可滿足的衝動。

"你需要對真正重要的事情持有更長遠的眼光，但這卻是人們始終難以克服的問題：這意味著要對未來，而非眼前的事情給予足夠的重視。"

應對方式

對多數人來說，衝動會導致我們難以沉思，難以採取理智的行為，也難以自控。儘管如此，科里根表示，我們擁有控制這些衝動所需的要素。

她表示，如果專注於滿足感和同情心，我們的大腦就可以獲得相應的要素，讓我們可以在不買任何東西的情況下也能感到滿足和幸福

美國東北大學心理學教授大衛·德斯迪諾（David Desteno）花了好幾十年研究積極情緒對決策的影響。結果表明，僅僅是獲得滿足感便可改變我們的行為方式。

在他的社會情緒實驗室裏，德斯迪諾為參與者提供了一個選擇：立刻獲得30美元，還是在三個星期後獲得70美元。

當人們調動起滿足感之後，他們便可克服即刻滿足的慾望，選擇後一種方案。

另一種快感

當德斯迪諾跟蹤人們幾個星期後，那些經常獲得滿足的人更能抵抗衝動購物，也擁有更強的自控力。

他說："當你感覺滿足時，不僅有助於避免衝動購物，還能讓你獲得跟買東西一樣的爽快感受。所以這是一種愉悅的體驗，能夠讓你重視未來，並掌握更強的自控力。"

他表示，其實只要思考一些讓你感覺滿足的事情即可，無論這些事情有多麼微不足道。

Image copyright Getty Images Image caption 只要通過一些小事感到滿足，就能幫你避免衝動購物，而且能夠獲得像花錢購物一樣的快感

他補充道，反覆關注幾個為數不多的事情，這些事情的影響力就會喪失。相反，他建議定期"花時間思考一些發生在你身上的小事：某個讓你插隊排在前面的人，某個向你表達善意的人。"

幫助別人（例如，盡力在工作上幫助同事）可以強化滿足循環。

傳遞愛心

如果購物的意願過於強烈，難以抗拒，利他性購買或許能起到幫助。

英屬哥倫比亞大學心理學教授伊利莎白·鄧恩（Elizabeth Dunn）研究了幸福與金錢之間的關係。

她在加拿大和烏干達展開了一項研究，給人們一小筆錢，讓其中一半人給自己花錢，另一半人給別人花錢。

Image copyright Getty Images Image caption 如果購物的意願過於強烈，難以抗拒，利他性購買或贈送禮品或許能起到幫助

該研究表明，跟給自己花錢的人相比，給別人買東西的人獲得了更加持久的幸福感。

鄧恩最近發表TEDx演講時說："當回顧和反思給別人花錢而不是給自己買東西的經歷時，人們的幸福感會強烈得多,"

所以，下次當你感覺到購物衝動時，可以想想那些令你感到滿足的事情。如果這也不起所用，還可以考慮給別人買東西。

這些活動還可以帶來更為長遠的利益，那就是加強我們的自控力。

德斯迪諾說："你在日常生活中感覺滿足的頻率越高，就擁有越強的控制力，以便在誘惑出現時抵抗這些誘惑。"

訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。