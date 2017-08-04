再見菲利普！96歲英國愛丁堡公爵正式「退役」

Image copyright AFP Image caption 菲利普親王參加最後一場公開活動。

英國女王的丈夫菲利普親王（Prince Philip，Duke of Edinburgh）周三（8月2日）參加了退休前的最後一次單獨公開活動。

雖然菲利普親王的日程安排走到尾聲，但白金漢宮已經表示，他將來可以自行選擇和女王一起參加活動。

愛丁堡公爵當天會見了英國皇家海軍陸戰隊員。

你的器材不支持播放多媒體材料 在最後的告別活動上，皇家海軍陸戰隊士兵向菲利普親王三次致敬。

96歲的菲利普親王今年5月宣佈了自己即將退休的消息，在此之前的數十年時間裏，他一直陪伴女王出席各種活動，還參加了大量他倡導的慈善組織活動。

從1952年至今，菲利普親王一共單獨出席了22219場公開活動。

英國首相特里莎·梅（Theresa May）在推特上對菲利普親王"長達一生的服務"表示了感謝。特里莎•梅說，希望菲利普親王"能盡情享受應得的退休生活"。

作為英國皇家海軍陸戰隊儀式性總司令的菲利普親王在這場最後的公開活動中會見了完成"1664全球挑戰"（1664 Global Challenge）慈善活動的皇家海軍陸戰隊員。

Image copyright PA Image caption 菲利普親王在雨中參加了最後一場單獨公開活動。

Image caption 菲利普親王在雨中參加了皇家海軍陸戰隊的一場檢閲儀式。

Image copyright PA Image caption 參加活動的英國皇家海軍陸戰隊士兵。

"1664全球挑戰"由皇家海軍陸戰隊員參與的一系列耐力挑戰，以籌集善款為目的。

在雨中的白金漢宮外參加當天檢閲活動的31歲隊長傑米•湯普森（Jamie Thompson）說，這是"歷史性的一刻"。

"這是公爵最後一次皇家活動，我們有幸參加，皇家海軍陸戰隊有幸參加。毫無疑問這是一種榮譽，"他說。

湯普森隊長和另一位名叫金格爾（Will Gingell）的33歲士兵一道，在100天裏跑完了1664英里。這是挑戰活動的一部分。

愛丁堡公爵還會見了艾德森（Aldeiy Alderson）和訓練教官波利（Matt Burley）。波利在10多天時間裏每天完成5.5公里潛泳，艾德森則身穿皇家海軍陸戰隊軍服在12小時內跑完了100公里。

菲利普親王還在儀式現場交出了"1664全球挑戰"活動的指揮棒。在此之前他向士兵們脫帽致敬並三次接受他們的歡呼。

稍早前，一位名叫米拉•布特（Myra Butter）的女士接受BBC廣播節目採訪時稱菲利普親王"充滿活力，和其他普通男孩一樣有趣……我們都很喜歡和他相處"。米拉•布特從八九歲的時候就和菲利普相識。

Image copyright PA Image caption 愛丁堡公爵2012年在白金漢宮外向參加閲兵式的士兵致敬。

Image copyright PA Image caption 愛丁堡公爵2006年視察在伊拉克的英軍。

被問到愛丁堡爵士下一步的去向時，米拉•布特說，"我相信他不會消失。他會被所有人懷念。"

"在我們的一生中，他一直是一個穩定的符號——他總在那裏，陪伴著女王。我們以擁有他為榮。"

作為女王的丈夫，菲利普親王在今年早些時候宣佈退休計劃時因為他給國家提供過的服務而受到讚譽。英國首相特里莎•梅代表國家向他"致以最高敬意和良好祝願"。

工黨領袖科爾賓也表示，希望菲利普親王"在應得的退休生活中一切順利"。