圖輯：中國藝術在愛丁堡邊緣藝術節
愛丁堡邊緣藝術節迎來70週年慶典。中國舉辦的」聚焦中國「主題文化活動，是第一個官方與藝術節達成長期合作伙伴關係的演出活動。
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愛丁堡邊緣藝術節是全球最大的藝術節，售票量僅次於奧運會。今年是藝術節70週年慶典，」聚焦中國「成為了一大亮點。
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"聚焦中國"主題文化演出是上海國際藝術節與愛丁堡邊緣藝術節合作舉辦的主題活動。
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愛丁堡藝術節的首席執行長官秀娜·麥卡錫表示，中國是全球62個參與到藝術節的國家中，首先達成官方長期合作伙伴關係的國家。
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來自中國國家話劇院、上海話劇藝術中心等的藝術家們將表演傳統戲劇、舞蹈雜技、皮影藝術等。
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現代爵士樂、流行音樂等也融入其中，讓表演更「國際」。
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一些劇目和西方文化緊密結合，比如《驚夢》借鑒了莎士比亞的《仲夏夜之夢》，實驗京劇《蠢貨》改編自俄國作家安東巴甫洛維奇契訶夫的同名獨幕劇。
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主辦方蔣姍姍介紹說，演出的劇目基本都是近兩年青年導演創作的，可以代表中國最高藝術水平。
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《羅剎國》的導演趙淼說：「以往國外演出的劇目大多數都比較傳統，用漢語對話，可能外國人有些都看不懂。我們這一次把減少對話，以形體展示為主，希望可以更合外國人的胃口。「
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愛丁堡旅遊局中國項目組的經理馬丁·雷諾斯說：「愛丁堡邊緣藝術節是最好了解愛丁堡文化的節日。 在藝術節中舉辦 『聚焦中國』 文化活動，中國遊客會感到更溫暖、愛丁堡非常歡迎他們。」
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蘇格蘭政府主任傑姬·基倫說：「文化和藝術可以讓人了解一個國家的靈魂。 希望通過『聚焦中國』文化活動，我們可以理解中國，與中國建立更多政治之外的聯繫。」
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駐英國大使館文化公參項曉煒表示中國與英國政府還將在今年年底，簽訂高層文化對話協議，方便雙方文化交流。中國也希望邀請愛丁堡邊緣藝術節中的優秀劇目未來去中國演出。