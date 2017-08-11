海倫·米蘭說保濕霜無用 但真是這樣嗎？

Image copyright REUTERS/Eric Gaillard Image caption 曾經扮演英國女王的影星海倫·米蘭（Helen Mirren）說，保濕霜可能對你的皮膚一點都不起作用。

曾經扮演英國女王的影星海倫·米蘭（Helen Mirren）說，保濕霜可能對你的皮膚一點都不起作用。她的說法正確嗎？

非也。若你有著乾燥的皮膚，保濕霜幫你的皮膚留住水分，因為這種護膚品裏的油膩物質讓水分在皮膚內牢牢鎖住。

許多年前，保濕霜塗在臉上後讓人看上去十分油膩，但現在市場上銷售的保濕霜成分各有不同，多數不僅好用，且讓人看上去自然。

英國皮膚科學會的專家思維塔·瑞（Sweta Rai）說，關鍵在於找到對皮膚"胃口"的保濕霜。

她說，塗在臉上的保濕霜可以防止皮膚感染，且幫助調理皮膚。"若你使用一款良好的保濕霜，對你的皮膚絶對有好處。"

油還是水？

對油性膚質來說，思維塔·瑞博士推薦含有更多水分的化妝水。

對幹性膚質來說，她建議人們選擇含有更多油質的產品。

當然，說起來容易做起來難。"許多人可能正在使用錯誤的保濕霜，"瑞博士說。

Image copyright Getty Images Image caption 科學家說，許多人可能正在使用錯誤的保濕霜。

那究竟怎麼選擇呢？

瑞博士建議，使用防曬指數（SPF）30的防曬霜作為保濕霜不僅可以防曬，而且可以讓皮膚保持充足的水分。

在價格上，其實一罐10英鎊以下的保濕霜就可以是不錯的產品了。

但她也表示，普通的保濕霜並不可能防止皮膚起皺紋和老化。

不過，測試過抗衰老產品的科學家們在2012年發現，它可以讓臉上的皺紋變得更少一些。

"主觀經驗"

每個人在嬰兒時期的皮膚都十分細膩光滑。

但在發育的時候，皮膚內的腺體開始分泌油脂。隨著人變老，多曬太陽，冷天氣和中央供熱系統等，都讓皮膚開始變乾燥。

在冬天，人們的皮膚變得更幹，夏天自然多分泌油脂，但乾燥的皮膚一年四季都在某種程度上影響著我們。

最近哈佛醫學院的一篇文章列出保濕霜內的幾種物質可以幫助我們解決乾燥肌膚。當然，這篇文章或許並沒有得出太多令人驚訝的結論。"保濕霜的選擇，最終都取決於人們的主觀經驗。"