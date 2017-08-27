戴妃逝世20週年 超級「戴粉」展示收藏品
- 2017年 8月 27日
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本月31日是戴安娜王妃車禍逝世20週年祭。英國的一名超級「戴粉」將這些年來收藏的戴安娜紀念品借給了一個特別的展覽。
這名叫多博森（Jo Dobson）的78歲「戴粉」收藏了上百件與戴安娜有關的肖像畫、盤碟和飾品。這些物品都在格洛斯特生活博物館（Gloucester Life Museum）展出。
除了喜歡收藏與戴安娜有關的紀念品外，多博森還向議員寫信，要求英國每年設立「戴安娜日」。
由於藏品過多，多博森已經停止收集戴妃系列紀念品了。「我們必須得停止了，已經到了牆上都沒有地方繼續掛肖像的地步了，」她說，戴安娜是英國「最偉大的大使」。
格洛斯特生活博物館館長奧頓（Sarah Orton）說：「這個展覽更多的不是與藏品有關，而是與收藏者有關。」
這一在格洛斯特生活博物館的展覽將於12月16日結束