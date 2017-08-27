戴妃逝世20週年 超級「戴粉」展示收藏品

Image copyright PA Image caption 多博森說，戴安娜是英國"最偉大的大使"。

本月31日是戴安娜王妃車禍逝世20週年祭。英國的一名超級「戴粉」將這些年來收藏的戴安娜紀念品借給了一個特別的展覽。

這名叫多博森（Jo Dobson）的78歲「戴粉」收藏了上百件與戴安娜有關的肖像畫、盤碟和飾品。這些物品都在格洛斯特生活博物館（Gloucester Life Museum）展出。

除了喜歡收藏與戴安娜有關的紀念品外，多博森還向議員寫信，要求英國每年設立「戴安娜日」。

Image copyright PA Image caption 多博森家裏的牆上掛滿了與戴妃有關的藏品。

Image copyright PA Image caption 王室還就此展覽專門寫信給多博森，向她表示感謝。

Image copyright PA Image caption 除了與戴妃本人有關的收藏，多博森還收集了威廉與凱特的相片。

Image copyright PA Image caption 這個展覽上還有多博森與她丈夫凱恩的結婚照。格洛斯特生活博物館館長說，這個展覽不僅與藏品有關，還與收藏者有關。

由於藏品過多，多博森已經停止收集戴妃系列紀念品了。「我們必須得停止了，已經到了牆上都沒有地方繼續掛肖像的地步了，」她說，戴安娜是英國「最偉大的大使」。

格洛斯特生活博物館館長奧頓（Sarah Orton）說：「這個展覽更多的不是與藏品有關，而是與收藏者有關。」

這一在格洛斯特生活博物館的展覽將於12月16日結束