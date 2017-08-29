大邱人體彩繪節：一場華麗的視覺盛宴
在韓國大邱市舉辦的人體彩繪節上，模特兒在畫家筆下變成了令人眼花繚亂的藝術作品。
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周末舉行的大邱國際彩繪節旨在展示世界上最棒的人體彩繪藝術。
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模特兒僅穿內褲，並以胸貼技巧性遮住兩點，但在畫家的筆下，模特兒的人體彩繪造型千變萬化。
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面對攝影師和觀眾，模特兒戴上具有異國情調的頭飾，在露天展台上一展風采。
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參加人體彩繪大賽的一名模特兒說，「最奇怪的感覺就是我覺得是穿了衣服的」。她還說，閃光燈和觀眾好奇的凝視並沒有打擾到她。
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人體彩繪所使用的顏色、繪畫技巧以及設計的原創性等，是能否奪得大賽現金獎項的標凖。
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這名模特在舞台表演前檢查自己的化妝。
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這是日本人體彩繪藝術家岩崎正和（Iwasaki Masakazu）的作品。這幅作品花了六小時精心設計。
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當人體彩繪模特並非易事。模特兒通常會穿著高跟鞋站幾個小時。這位參賽者在後台等候期間用便攜式風扇給自己降溫。
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在助手的幫助下，參賽模特兒正為「幻想」類別人體彩繪展示做凖備。
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大邱國際人體彩繪節於2008年首次舉辦。組委會表示，有數百人參加今年在這座韓國東南部城市舉辦的人體彩繪節。
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除了主要的人體彩繪比賽，還有音樂表演、魔術表演和煙火表演，以及想試一試的公眾提供的免費面部彩繪活動。