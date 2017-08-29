圖輯：加利福尼亞州噩夢般消失的海

Image copyright Tom Grubbe/Getty Images Image caption 加利福尼亞州最大的湖泊-- 索爾頓海。

沙漠中的海

索爾頓海 (Salton Sea) 位於棕櫚泉 (Palm Springs) 東南部的索諾蘭沙漠，面積343平方英里，是加利福尼亞州最大的湖泊。它的出現完全是個偶然。

1905年春天，在經歷了一段時間的大雨和融雪後，科羅拉多河水位上漲，衝破了因皮里爾河谷 (Imperial Valley) 的一條灌溉渠。這條灌溉渠由加利福尼亞開發公司建設，用來對這一地區進行灌溉，而該地區曾經是一個史前海域。洪水湧入盆地，淹沒了索爾頓鎮 (Salton)，即托雷斯-馬丁內斯 (Torres-Martinez) 美洲原住民保護區和南太平洋鐵路一段。

Image copyright Michael Dwyer / Alamy Image caption 索爾頓海地處沙漠，年降雨量極低，氣溫極高，但卻成為一個生物多樣性保護區。

一個前景不妙的保護區

工程師和近2000名工人不知疲倦地工作，用巨石和木頭建造起一座水壩；兩年後，他們終於擋住了洪水。索爾頓海就是在此時形成的，長45英里，寬20英里。

這片新生海域的海面低於海平面234英尺，是世界上最低的湖泊之一。儘管索爾頓海地處沙漠，年降雨量極低，氣溫極高，但卻成為一個生物多樣性保護區。加利福尼亞州漁獵局 (CDFG) 向湖中投放了大量魚類；1930年，該地區被指定為野生動物保護區；到了1985年，該局一項研究發現，索爾頓海是加利福尼亞州最多產的海洋漁業產地。

Image copyright Kurt Krieger/Getty Images Image caption 索爾頓海是太平洋候鳥遷徙路線上的七大濕地之一。

完美的落腳點

索爾頓海也吸引了成群的鳥兒；桑尼波諾索爾頓海國家野生動物保護區 (Sonny Bono Salton Sea National Wildlife Refuge) 曾一度擁有至少400種候鳥和93種築巢鳥類。它成為尤馬長嘴秧雞和美國白鵜鶘等瀕危物種的重要棲息地。如今，索爾頓海是太平洋候鳥遷徙路線上的七大濕地之一。

Image copyright David McNew/Getty Images Image caption 該地區變成一個繁榮的濱水旅遊勝地，每年吸引多達150萬遊客。

沙漠中的奇蹟

到了20世紀五六十年代，房地產開發商將索爾頓海稱作"沙漠中的奇蹟"，與法國蔚藍海岸 (French Rivera) 相提並論。價值數百萬美元的遊艇俱樂部、避暑別墅、酒店和餐廳如雨後春筍般出現在湖畔，將該地區變成一個繁榮的濱水旅遊勝地，每年吸引多達150萬遊客。度假者（其中包括海灘男孩樂隊）從150 英里外的洛杉磯前來到湖邊享受日光浴。

Image copyright Ed Freeman/Getty Images Image caption 索爾頓海的生態系統很快惡化，很多種生物很難在這裏繼續存活。

天堂的啟示

但美好的時光轉瞬即逝。索爾頓海的生態系統很快惡化，很多種生物很難在這裏繼續存活。這裏幾乎不下雨而且沒有水源補充，加之湖水蒸發，導致湖水鹽度升高。與此同時，含有農藥和化肥成分的農業地表徑流也增加了湖泊的毒性。此後，1970年，熱帶暴雨淹沒了湖邊的城鎮，造成不可挽回的破壞。

到了21世紀，索爾頓海域人口顯著減少。家園被遺棄，現在的湖水鹹度比太平洋還高出 25%，造成湖中的魚類滅絶。一度備受遊客喜愛的白色沙灘也遭到遺棄，充斥著逝去黃金時代的一片狼藉。

Image copyright Jill Schneider/Getty Images Image caption 索爾頓海從一個意外驚喜轉而變成一場環境噩夢。

問題日益惡化

短短一個世紀，索爾頓海從一個意外驚喜轉而變成一場環境噩夢。湖面繼續縮小，留下乾涸的土地塵土飛揚，而且有砷和農藥的污染痕跡。如今，因皮里爾縣 (Imperial County) 成為美國空氣污染最嚴重的地區之一，哮喘病住院率高居加利福尼亞州之首。

Image copyright Peter Unger/Getty Images Image caption 加利福尼亞州最近投資 3.83 億美元，用於索爾頓海的保護和開發。

拯救索爾頓海

為了防止對公共衛生和野生動植物的進一步破壞，加利福尼亞州最近投資3.83億美元，用於索爾頓海的保護和開發。他們於3月發佈計劃，要求到 2017 年底前從科羅拉多河 (Colorado River) 引入80萬英畝英尺（面積為一英畝深為一英尺的水容積）的水。

該計劃將努力恢復這個加利福尼亞州重要的野生動物棲息地，這項工作將持續到21世紀20年代初。從2018年開始，美國將與加利福尼亞大學和奧杜邦環保協會 (Audubon) 等組織合作，人工建設各種濕地和旱地棲息地，抑制灰塵傳播，降低海水鹽度，恢復鳥類和魚類種群棲息數量。

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