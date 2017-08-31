特寫：誰最有資格坐上《權力的遊戲》的鐵王座？

Image copyright HBO Image caption 誰會是權力的遊戲的勝利者？

美劇《權力的遊戲》可說是現時最受歡迎的電視劇。這套奇幻劇亦深受海外觀眾歡迎，甚至刷下被盜版的最高記錄。

《權力的遊戲》第七季已完結，但由始至終，忠實粉絲最關注的是──到底誰最後會坐上鐵王座？

《權力的遊戲》根據奇幻小說系列《冰與火之歌》改編而成，作者喬治·RR·馬丁（George R.R. Martin）曾表明，維斯特洛（Westeros）王國與中世紀的英國非常類似。

我們邀請皇室專家理查‧菲茨威廉（Richard Fitzwilliams）、利物浦大學（University of Liverpool）英國文學教授莎拉‧佩維利（Sarah Peverley）和溫切斯特大學（University of Winchester）中世紀晚期歷史講師戈登‧麥凱爾維（Gordon McKelvie）及為我們品評五個角色登上鐵王座的機會。

瑟曦·蘭尼斯特（Cersei Lannister）

瑟曦是劇集中的最大歹角。她家世顯赫，嫁給勞勃·拜拉席恩（Robert Baratheon）後成為皇后，並誔下三名子女。

不過，孩子們的父親並非勞勃，而是孿生弟弟詹姆（Jaime）。他們生的兩個兒子喬佛裏（Joffrey）和托曼（Tommen）亦相繼成為國王。

三個孩子死後，瑟曦自立為王。她權力慾強烈、渴望復仇、對民望置若罔聞。

Image copyright HBO Image caption 從古到今，亂倫都是禁忌──瑟曦和詹姆的關係會遭人非議

菲茨威廉說：在英國，皇室繼承人的地位由血統及國會法規決定。繼承權亦是由皇室成員的排行決定。

瑟曦自封為女王，但並無任何合法性。瑟曦繼承王位的理據只有兩點──她是勞勃的遺孀及兩名年幼國王的母親。

安茹的瑪格麗特（Margaret of Anjou）是亨利六世的妻子，與瑟曦有幾分相似。亨利六世意志薄弱，不能實施有效的管治。瑪格麗特有深遠的影響力，她不擇手段，亦是人所共知。

Image copyright HBO / Hulton Archive Image caption 歷史學家認為，瑟曦角色靈感來自安茹的瑪格麗特（Margaret of Anjou）。安茹的瑪格麗特是玫瑰戰爭中，蘭開斯特家族的領袖之一

佩維利說: 七大王國的繼承規則建基於真實的中世紀法律，但這些法規經常都有不同的詮釋方法。另外，假如異常事件──例如被侵略、壞國王被廢除、年幼君主意外離世的話──發生的話，也沒有法規可循。

概括來說，鐵王座看似以長子繼承法（law of primogeniture）運作。

假如沒有男性繼承人，女性可以繼承王位。她們亦可以擔任攝政王，直至年幼國王長大成人。在劇集中，瑟曦正正這樣做。

不過，瑟曦手握的權力，才是她佔據鐵王座的原因。

麥凱爾維說：中世紀時代曾出現多個不受歡迎、但手握大權的皇后。瑟曦看似跟她們有不少相同之處。

國王逝世後，將王位傳給母親──我想不到任何歷史上相同的例子。中世紀的英格蘭，沒有人如瑟曦一樣明目張膽奪取權力。

Image copyright HBO Image caption 龍女對鐵王座虎視眈眈，但她真夠資格管治七大王國嗎？

丹妮莉絲·坦格利安（Daenerys Targaryen）

故事開始的時候，丹妮莉絲是一個軟弱的女孩，被哥哥強逼下嫁多斯拉克首領。但她已蛻變成一個堅定的統治者──她擁有強大的軍隊及相等於現代空軍的三條巨龍。

龍女王追求平等（中世紀標凖而言），亦令她成為不一樣的統治者。向維斯特洛前進前，她曾花不少精力廢除奴隸制。

丹妮莉絲矢志建立新秩序。她曾立下宏願「打破巨輪」，終結貴族間的政治鬥爭。

她有能力為家族報仇雪恨嗎？

Image copyright Hulton Archive Image caption 玫瑰戰爭歷時三十多年，在英格蘭造成極大破壞。《權力的遊戲》的靈感來源也是從玫瑰戰爭而來

菲茨威廉說：坦格利安皇朝被篡奪前，他們是維斯特洛的正統統治者。從這個角度來看，丹妮莉絲的繼承權有一定的合法性，被流放不會改變這個事實。

多個世紀以來，男性比女性更有機會繼承王位。2015年，《王位繼承法案》實行。即是說，無關性別，英國君主最年長的孩子就是王位的繼承人。對丹妮莉絲來說，這本來是個好消息──不過，她的哥哥雷加·坦格利安（Rhaegar Targaryen）王子留下嫡子瓊恩·雪諾（Jon Snow）。

丹妮莉絲有她的「龍孩子」支持。威爾士旗幟上有一條龍。1485年的博斯沃思原野戰役（Battle of Bosworth），亨利‧都鐸（Henry Tudor）首次使用這面旗幟。之後，理查二世（Richard II）被擊敗，而玫瑰戰爭亦結束。這就是我們與坦格利安的聯繫！

Image copyright Getty Images Image caption 坦格利安的巨龍是否受威爾士旗幟啟發？

佩維利說: 曾統治過七大王國的家族都可以聲稱自己有王位繼承權。問題是，維斯特洛沒有人跟隨原有的規矩。

丹妮莉絲的先祖伊耿一世（Aegon I）是一名征服者，而他的子孫則被勞勃·拜拉席恩推翻。如果我們引用先例的話，任何能夠征服土地的人，都有權統治王國。

丹妮莉絲的話，她有正統血統。她亦有軍隊、巨龍，和深受她解放的人民擁戴。

在我看來，這幾點令她有最強的繼承權。她會為人民著想，並不只是為了滿足自己的野心。

Image copyright HBO Image caption 軍事實力和巨龍會幫丹妮莉絲贏得民心嗎？

麥凱爾維說：她是坦格利安家族的最後一名成員，最少其他人認為她是。

這意味著，復辟坦格利安皇朝是一個選擇，但或許不是人人都認同。

作為中世紀的君主，必須受到貴族的歡迎。不列顛群島沒有常備軍，所以戰爭到來的時候，皇室需要貴族們派兵。

藍道·塔利（Randyll Tarly）伯爵認為丹妮莉絲是一名來自外國的侵略者。在英國歷史中，不少貴族同樣對外族感到不滿。

Image copyright HBO Image caption 就如受尊敬的領袖一樣，瓊恩·雪諾也親自揮軍上陣

瓊恩·雪諾（Jon Snow）

瓊恩·雪諾現時是北境的領袖。瓊恩一直以為自己是臨冬城公爵奈德‧史塔克（Ned Stark）的私生子。隨著劇情推進，瓊恩原來是雷加王子及萊安娜·史塔克（Lyanna Stark，即奈德的妹妹）的兒子。由於雷加與萊安娜合法成婚，即是說，瓊恩是雷加王子的嫡子。

現時維斯特洛王國（包括瓊恩自己）尚未知道他的身世──他的身份曝光後，擁有兩大家族血統的瓊恩才是最名正言順的繼任人嗎？

Image copyright HBO Image caption 不少粉絲認為， 瓊恩會成為好的統治者

菲茨威廉說：由於他的父親雷加是伊里斯二世的長子，瓊恩有很強的理據去繼承王位。

雖然他被撫養成人的時候被視為私生子，但劇情已說明他是雷加的嫡嗣，他比起姑姑丹莉妮絲有更強的王位繼承權。

佩維利說: 「正統繼承人」定義並非如表面上一樣清晰。坦格利安皇朝是通過征服取得統治權，拜拉席恩皇朝亦以同樣途徑成為統治者。

丹妮莉絲相信自己是唯一坦格利安皇朝的傳人，我們必不能確認到底她會否認同瓊恩的血統。她也有可能會跟隨「傳統」，以「長子繼承權」的方法把王位傳給瓊恩。

麥凱爾維說：假如瓊恩確是雷加的嫡子，他就是排在父親後面的皇室繼承人。當雷加在戰役中被殺後，瓊恩·雪諾（應該稱他瓊恩·坦格利安）便成為王位繼承人。

解姻婚約並不常見，但在歷史上的確曾發生過。皇室婚姻都與政治相關──亨利八世在不同的情況下發現這一點。

Image copyright HBO Image caption 王室法規會讓是私生子詹德利稱王嗎？

詹德利（Gendry）

詹德利是拜拉席恩家族的最後一名成員，他到底有沒有任何希望登上鐵王座？

詹德利是勞勃的私生子。有一些粉絲支持詹德利繼承王位。到底他有否機會登上皇位？

菲茨威廉說：與其他角色相比，詹德利坐上鐵王座的機會應該不高。

不過在《權力的遊戲》中，往往發生出人意表的事！征服者威廉（William the Conqueror）亦是一名私生子，不過他在1066年發生的黑斯廷斯戰役（Battle of Hastings），以武力奪取王座。他擊敗國王哈羅德（King Harold），成為英格蘭國王。

Image copyright Getty Archive Image caption 征服者威廉也是一名私生子

佩維利說: 詹德利是私生子，所以他繼承王位的依據比丹妮莉絲和瓊恩都要弱──他們兩人都被認為是家族的正統繼承人。

中世紀的法規來說，假如正統繼承人存在的話，私生子是沒有繼承權的。

麥凱爾維說：詹德利是一個很棒的角色，但中世紀法律令他難以登上皇位。

在英格蘭，作為私生子總是帶來問題。面對如丹妮莉絲的正統繼承人，詹德利恐怕難以獲勝。

亨利一世有24名私生子。有些皇室私生子也能獲得財富及權力—或者這就是詹德利的命運？

Image copyright HBO Image caption 培提爾憑著野心和詭計，能否成為王者？

「小指頭」培提爾·貝里席（Petyr Baelish）

培提爾沒有皇室血統，但卻沒有掩飾自己的的野心。

「小指頭」並非貴族出身，但卻成功一步一步往上爬，並成為勞勃的財政大臣。

培提爾滿腹詭計，擅於操控人心，亦曾多次出賣自己的盟友。

培提爾的心計及政治手腕能否讓他登上權力頂峰？

菲茨威廉說：他毫無機會。他沒有皇室血統，也沒有領袖魅力。他或許能向上爬，不過卻是高處不勝寒──就如托馬斯·克倫威爾（Thomas Cromwell）的經歷一樣（克倫威爾在1532至1540年期間擔任亨利八世的首席部長，但後來被亨利八世處死）。

英格蘭是最後一個歐洲國家，會舉行加冕儀式。這些儀式涉及宗教儀式，在過去的世紀以來沒有太大的轉變。就算是歷史上最動蕩的時期，為自己加冕並沒有任何的正當性。

Image copyright Hulton Archive Image caption 還是跟托馬斯·克倫威爾一樣下場？

佩維利說: 「小指頭」會利用自己的出世，定位自己是「人民領袖」。假如他成功取得貴族們的支持，沒有任何方法可以阻止他取得王位。

他既會洞察人心，也擅於利用其他人幫他做事。他大概會成為強勢的領袖。

麥凱爾維說：「小指頭」與不少不受歡迎的朝臣類似──外界認為他們擁有太多權力及影響力。當一個國王被取代的時候，必然是與前任國王有血緣關係的人繼任。「小指頭」劍指鐵王座？我的答案是，根本不可能。