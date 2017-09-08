一曲《風中蠟燭》引領葬禮新潮流

Image caption 20年前戴安娜王妃葬禮舉世矚目。

黛安娜王妃生前一直以其前衛而優雅的時尚品味引導著英國乃至世界女裝潮流，她絶對料想不到，在她離世之後仍然引領了新時尚 —— 葬禮音樂。

傳統上，西方葬禮一般都在教堂舉行，由牧師或神甫主持，莊嚴而肅穆，祈禱死者靈魂升入天堂。王公貴族和顯要人物的葬禮上會有唱詩班，吟唱悠揚聖潔的宗教頌歌，普通人的葬禮上也會播放這類聖歌或古典樂曲，例如《安魂曲》和《聖母瑪麗婭》等。

然而，20年前戴妃葬禮上，著名英國歌手埃爾頓·約翰含淚自彈自唱的一曲流行歌曲 ——《風中蠟燭》開啟了葬禮音樂的新潮流。這首歌手獻給"英格蘭的玫瑰"的歌曲不僅觸動了千萬人的心弦，而且似乎也使人們開始重新考慮葬禮音樂 。

"慶祝生命"

過去二十年來英國的葬禮音樂發生了巨變。根據今年英國一家最大的葬禮公司做的調查，這些年來，英國人的葬禮開始發生變化，似乎少了些沉重和悲傷，而多了"慶祝生命"的明亮色彩 － 更多地回顧死者一生的成就，帶給親人的歡樂，甚至生前趣事。有人形容，現在的葬禮似乎跟某人退休或辭職的告別派對差不多了。

一位英國女牧師凱特·波特利在談到這個話題時說，埃爾頓·約翰在戴妃葬禮上的歌似乎突然令人們感到如此親切，如果死者地下有知一定亦會感到欣慰。在緬懷逝者之際，用他們生前喜愛的音樂，慶祝他們的生命，講述他們的故事，使葬禮更充滿濃濃的人情味。

現在，葬禮音樂不再僅僅是肅穆的聖歌，而是各種各樣的音樂，有經典老歌、搖滾樂、爵士樂、電影電視插曲，甚至還有說唱音樂，一定是逝者生前所喜愛的音樂。有的葬禮竟然還有逝者最喜歡的幽默段子。

Image copyright PA Image caption 葬禮不但寄托親友的哀思，更成為對生命的珍惜和慶祝。

葬禮歌曲排行榜

根據數萬葬禮的統計，在葬禮上演唱最多的歌曲是美國歌手弗蘭克.辛那特拉的名曲《My Way》，無疑這首謝幕之曲，成為很多人在生命走到盡頭時，回顧一生的總結 － "時間到了，我面臨最後的謝幕，我的朋友，回顧一生…我曾愛過，笑過，也哭過，贏過也輸過，…一生無憾，我走了自己的路。"

英國有各種類型的歌曲排行榜，自2002年以來，葬禮音樂也有了排行榜。2016年的榜首歌曲仍然是弗蘭克.辛那特拉的這首《My Way》。不過，2014年這首歌曾經被一首英國電視喜劇《Monty Python》裏的一首歡快的插曲《永遠看好生活的光明面》擠下榜首。

而最新的預測顯示，走紅電視劇《權力的遊戲》主題曲非常有可能打入今後的葬禮歌曲排行榜 － 因為20個英國成年人中就有一個表示，考慮要用這首歌在自己的葬禮上使用。

葬禮歌手

應運而生，越來越多的音樂人開始提供葬禮音樂服務，在葬禮上幫助逝者親友們表達梳理他們的感情。更多的葬禮出現歌手現場演唱，其中不乏專業歌手。很多人在安排葬禮之前會到網上搜索葬禮歌手，並試聽他們的演唱，挑選合適的歌手與合適的曲目。

托尼.納爾曾是一位歌劇演員，現在創辦了自己的葬禮演唱公司。她說，通過在葬禮上演唱，她感覺更多地參與到人們的生活中，在或許是人們最悲傷的時刻，用音樂撫慰他們的心靈。

而另一位葬禮歌手蘇珊·弗利特說，葬禮上的音樂雖然大多數是安排葬禮的逝者親友選擇的，但也時有意外，是"逝者"本人選擇的。"過去十年來，我曾經接到過若干電話，這些人都身患絶症，知道自己來日無多，他們會說，希望我能在他/她的葬禮上演唱某首歌曲，大約說出一個時間段，問我是否能確定那段時間。他們都說，希望在自己離世之前，把事情都安排妥當。最開始我感到這種事非常離奇，但是後來發生的次數多了，我也理解了，看來世上不乏追求完美的人。"

不管潮流如何變化，我感到人們對生命與死亡的理解似乎更加成熟了。葬禮永遠不會像婚禮一樣歡快和明亮，但是，音樂會給黑暗描繪上一抹柔和溫馨的色彩。