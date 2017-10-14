女胸罩 男秋褲 和一段不為人知的英國史

Image copyright Getty Images Image caption 原來難以啟齒的內衣現在成了凸現社會、健康等問題的標誌。英國剛剛結束每年的"無胸罩日"，關注女性乳腺癌防治問題。是否可以有個"秋褲日"呢？

原來難以啟齒的內衣現在成了凸現社會、健康等問題的標誌。英國剛剛結束每年的"無胸罩日"，關注女性乳腺癌防治問題。是否可以有個"秋褲日"呢？

在秋冬之交、寒風凜凜的時候，各大百貨商店與網店都開始出售秋褲，不少英國人又開始了新一輪"是否應該穿秋褲"的爭議。

其實這可不是簡簡單單的一個穿衣戴帽的話題，其中涉及到的議題包括氣候變化、社會文化、經濟走勢，一直到一個國家的經濟科技發展水平。

歷史和環境

英國屬溫帶海洋性氣候，冬天說不冷也能下雪。歷史上在男式長褲中早有秋褲雛形：比如16世紀著名國王亨利八世平日常穿的馬褲和今天的秋褲類似。

據史料記載，英格蘭人（注意，不包括相對更寒冷的蘇格蘭、威爾士或北愛爾蘭）開始穿秋褲始於17世紀。它的英文名字叫Long Johns，一種說法是，這名字來源於一位在格斗的時候總愛穿秋褲的著名刀客。英格蘭人發現秋褲在家裏白天隨便穿著很隨意舒服，又把它當作睡褲，特別是給兒童使用，穿秋褲變得流行起來。

Image copyright Getty Images Image caption 英國秋冬之交、風中略帶些許寒意的時候，百貨店與網店都開始出售秋褲，而年輕人新一輪"是否應該穿秋褲"的爭議又開始了……

真正將秋褲變成英格蘭的時尚的是世界第一位重量級拳王約翰·L·薩利文。他出生在一個愛爾蘭移民家庭。他成為拳王的時候也正是黑白照片誕生並開始流行的時候。約翰·薩利文在拳壇上穿著秋褲、揮拳打遍英美無敵手的形像讓英格蘭男女都感覺巨酷。

英格蘭達比郡一家有225年歷史的製衣公司立即抓住這個商機，將其生產的秋褲以拳王的外號命名為"Long Johns"。由此引領了當時的時裝風尚，同時也符合英國部分地區冬日寒冷潮濕時人們保暖防寒的需求。

這一潮流更符合北美冬季白雪皚皚的嚴冬氣候，北美和北歐的製衣商也紛紛效仿，並以不同的設計申請不同的專利。特別是在"吃不飽穿不暖"、食物缺乏、維持人體所需熱量不夠的"舊社會"，各種秋褲開始風靡歐美亞洲，也成為人們日常必備衣物。

只是秋褲因為專利和習慣等原因，在各地叫法不同，比如在北美，叫Long underpants， 在中國北方叫"秋褲"，在中國南方叫"衛生褲"，等等。

空調和審美變遷

80年代以後，歐美人民生活開始進一步極大改善，紡織科技的進步，導致秋褲的實用性下降。

主要的原因包括：家庭取暖的普及，食物量大幅度提高，特別是紡織業技術改善，紡織面料的保暖性極大提高，使得人們不必要在寒冬之際層層加厚衣服。生活習慣的改變導致時尚潮流的變化。

Image copyright Getty Images Image caption 時尚界一直在影響人們的穿著審美觀。

在英國幾乎家家擁有暖氣，不論家庭、辦公室還是火車汽車裏，室內溫暖如春，而人們冬日在戶外時間很短，如果在溫度較高的室內穿著秋褲可能讓年青人備感不適。

於是，在英格蘭，秋褲近十來年被認為"過時"，"讓人想起70年代BBC的音樂節目主持"。甚至，秋褲在過去的十多年裏被一些人視為"老弱病幼"人群的衣服。特別是很多年青人為了顯得"酷"，更不願穿可能被小伙伴嘲諷過時的秋褲。

從審美說，秋褲不僅可能自然會遮掩美體，設計或質料不好的還顯得臃腫，還讓人在冬天感覺層疊累贅。老式的秋褲因為貼身還讓腿上多毛的男式們感覺穿著不適。為什麼穿一條輕盈、高紡織保暖的褲子不夠，還要穿秋褲在裏面呢？

"內褲理論"

美聯儲前主席格林斯潘曾提出過一個著名的"男性內褲與經濟走勢"的理論，即內褲銷量平穩上升，則預示著經濟形勢良好，反之則經濟下行。

在任職美聯儲主席期間，格林斯潘的確用這個指標成功把脈美國經濟走勢。

秋褲作為內衣的一種於是也被世界各地各路經濟學家拿來檢驗一下經濟走勢。可是和人們對秋褲的好惡變化一樣，不同時間地點國家，此一時彼一時都不一樣。

時尚和潮流仍是穿不穿秋褲的一個重要標凖。在英格蘭的數九寒天的嚴冬夜晚，生活在英格蘭的人們不難看到衣著單薄的俊男美女，寧肯瑟瑟發抖，也決不會去穿秋褲。也有一位英國網友在網上是否應該穿秋褲的爭論中的年青說，他看著身邊在寒風中瑟瑟發抖、拒絶穿秋褲的人感覺很舒服。

另一位年青人說，他住在利物浦地區的時候不願穿秋褲也不覺得冷，但因為工作住到朴茨茅斯後，海風一吹，還真覺得需要穿秋褲。

氣候、名稱和質量變化

隨著氣候變化，這種感覺得到越來越多人士的呼應：各國人士都開始呼籲減少發電、空調等能源污染，秋褲又開始返回人們必須品中。比如韓國的前總統李明博數次在廣博演講中公開呼籲"穿上秋褲，節約能源。"

如同舊時代有不同名稱一樣，新時代的秋褲不僅面料、造型、設計百花齊放，也有不同的名稱。各種所謂"功能性秋褲"應市場需求而生。

比如在英國現在很多秋褲都叫Thermal underwear，還有專門為女士設計的Legging，為運動愛好者設計的Heatgear等等名稱褲子，其實無非就是秋褲。至於其面料，也已經不僅是當年的秋褲僅有的棉和普通化纖。為了適應航天、航海、野外工作等極端環境而發明的高科技服裝面料很快普及到普通人家。

根據市場需求，可機洗、洗可穿（快幹、免燙、外觀平整保型）、安全保健如舒適（吸濕、透氣、無刺癢感、無冰涼感等），抗菌、消臭、抗紫外線、有磁療發熱、抗熱、抗冷、抗壓、抗宇宙射線及抗腐蝕、抗靜電、阻燃、綠色環保等無數類型出現。

對不同的人和不同地區的人來說，的確也是感覺不同。到底英國人穿不穿秋褲，看看英國各大商店、超市、網點的大量供應即可一目了然。

至於穿不穿，因人而異，因需而異，因地而異，就像英國社會很多方面一樣，並無整齊劃一、不約而同的規定。