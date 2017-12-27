梅根·馬克爾首度亮相皇室聖誕禮拜

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哈里王子的未婚妻梅根·馬克爾（Meghan Markle）與皇室成員一同在女王的諾福克莊園進行聖誕節禮拜。

他倆與威廉王子與凱特王妃──即劍橋公爵和公爵夫人──一起抵達桑德靈厄姆（Sandringham ）的聖瑪麗瑪德蓮娜教堂（St Mary Magdalene Church），參加頌歌儀式。

女王因重感冒而錯過了去年的禮拜。

菲利普親王、查爾斯王子和康沃爾公爵夫人和其他皇室家庭成員也一起出席禮拜。

禮拜結束後，梅根與其他家庭成員一起問候等待的人群，其中一些人從凌晨5點開始就一直在外面等候。

如果遵循前幾年的皇室傳統，皇室成員在平安夜就已經交換了禮物，牀尾還放了一些小禮物和水果。

女王和菲利普親王也在教堂參加了領聖餐活動。

Image copyright PA Image caption 禮拜後，女王向人群揮手致意

Image copyright Getty Images Image caption 哈里王子和梅根與等待的人群互動

Image copyright PA Image caption 威廉王子夫婦正在迎接他們的第三個孩子。

在他們一起觀看女王致辭之前，他們會回家吃一個傳統的火雞午餐。

今年，女王將向倫敦和曼徹斯特致敬，感謝他們處理今年恐怖襲擊事件的方式。另外，女王也讚揚菲利普親王的支持，這對夫婦今年結婚70週年。

Image copyright Getty Images Image caption 查爾斯王子在禮拜後與人群交談

Image copyright Getty Images Image caption 安德魯王子參加了頌歌儀式

皇室的孩子們「很興奮」

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BBC 桑德靈厄姆記者阿黛爾·托布（Adele Tobe）

梅根抵達桑德林厄姆莊園的教堂，有未來皇室成員的架勢。

她和未婚夫哈里王子、劍橋公爵夫婦一起，走在皇室家庭成員的中心位置。

她向人群微笑。一些人為了參與聖誕節皇家慶典，從凌晨2：40分就已經開始排隊。

當他們離開教堂的時候，梅根和哈里走到一些等待的女士面前。

當哈里王子讚美她們穿著的衣服時，梅根在旁微笑。哈里王子還告訴女士們皇室的孩子們很興奮，很難控制他們。

人群中的美國人看到她尤其激動，很高興看到他們的同胞在明年五月嫁入英國皇室，這些美國人主要是來自米爾登霍爾和拉肯希思的軍事基地。

一個人興奮地從威斯康星州帶來了一個訂婚戒指，並在隊伍裏向他的女朋友求婚。她更答應了求婚！

大約200人從清晨開始等著皇室家庭的到來。

一些美國人從附近拉肯希思空軍基地而來，希望看到皇室家庭和他們的新成員。

來自內布拉斯加州的林賽·韋爾斯（Lindsey Wells）表示，馬克爾凖備與皇室成員結婚「有趣」和「令人興奮」，她想親眼看到他們。

Image copyright PA Image caption 愛德華王子與姐姐安妮長公主併肩而行

Image copyright Getty Images Image caption 威塞克斯伯爵夫人蘇菲同樣出席了禮拜

Image copyright Getty Images Image caption 碧翠絲公主

對於來自得克薩斯州的一對情侶，教堂外的等待具有特殊的意義。 邁克爾·梅茨（Michael Metz）向女朋友阿什利·米利肯（Ashley Millican）求婚，她接受了。

米利肯告訴英國國家通訊社：「我完全沒想到，我當然非常驚訝，我沒想到他會在我們馬上要第一次見到皇室之前求婚！」

梅茨補充說：「因為我太興奮了所以保密工作挺困難的，這是永遠珍惜的回憶。」