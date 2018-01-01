2018年來了！如何達成新年目標？

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減肥、多運動、戒煙、學一門新語言……說到新年目標，我們每個人都可以列出一份典型、但沒有成功的清單。

但BBC事實核查（BBC Reality Check）部門想要弄清楚，究竟有沒有什麼目標是更容易保持的？

雖然我們不能告訴你具體該列出哪些目標，但我們可以通過科學研究尋找一些線索，告訴你應該怎樣執行並達成目標。

有證據表明，人類受「損失厭惡」（loss aversion）驅使，即相比其爭取收獲，我們更傾向於恢復損失。

打個比方，這說明，制定一個恢復損失的目標──譬如說重拾舊時興趣或回復以往體態──可能比一個收獲新能力的目標更有效。

這也跟另一個建議息息相關——這些目標必須實際。

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讓其他人參與其中

英國華威大學有一位哲學家約翰·邁克（John Michael）博士，他的研究領域是制定和保持承諾所涉及的社會因素。

他表示，如果我們認為，自己的目標對別人比較重要，我們的失敗「可能會影響他人的幸福」，我們就更傾向於保持這些目標。

這種目標可能是跟朋友一起上課。如果需要先付錢，效果可能會更強。一旦我們覺得有人對某件事投入了時間和金錢，我們就更有可能將這些目標執行到底。

邁克博士目前正在測試一個理論。這個理論認為，在他人和自己中間，我們更傾向於防止他人蒙受損失。

現時已經有初步證據表明，即使面對一項無聊或困難的任務，只要有其他人為之付出努力，人們會更有動力繼續執行這個任務。

具體提示

保持聲譽也是一個強大的驅動力。把目標公之於眾也有助於保持目標。因為你會擔心，如果沒能完成目標，別人會看輕你，從而會更有動力執行。

牛津大學尼爾·利維（Neil Levy）教授認為，「我們都不想被別人認為不可靠，所以公開自己的計劃可以讓我們更積極。採用打賭的方式會更有激勵作用。」

Image copyright Getty Images Image caption 光靠意志力是不夠的。

他還補充道，有詳細、具體的目標十分重要。

他說，「我會每周二下午和周六早上去健身房」就比「我要多去健身房」更容易成功。

他同時還推薦對自己的目標給出具體提示，他把這種行為稱為「執行意向」（implementation intentions）。

打個比方，如果你想要學一門語言，你可能要先定下目標，每天早上通勤路上都要收聽學習語言的播客（podcast）。

接下來，為了提高成功率，你可以每晚在方向盤上貼一張紙條，提醒自己每天早上路上收聽播客。

這樣一來，你不僅僅有一個意向，你還有了具體步驟執行以達成目標。

例外

利維教授還警告說，要注意「決定變成先例」的可能。

他說，「我們隱隱意識到，有一些例外（如果我們家著火了我是不會去健身房的）。但我們可能會擴大例外的範圍，阻礙我們（達成目標）」。

「一年一次的生日可以是合理的例外情況。但如果例外情況是更加頻繁發生的事情，那所有事情都可能會變成例外。比如現在是這個月的最後一周，計劃最好從第一周開始執行；或者現在太冷了，不適合早起等等……」

Image copyright Getty Images Image caption 學會把目標作為你長期計劃的一部分。

把目標作為長期計劃的一部分

澳大利亞詹姆斯·庫克大學（James Cook University）行為心理學家安妮·斯威本（Anne Swinbourne）博士認為，最好的目標是寫在一大串長期計劃中的，而不是那些模糊但野心勃勃的。

如果你一直對體育都不感興趣，那成為優秀運動員為目標顯然不現實；如果你一直都夢想在50歲以前環遊世界，那以存錢為目標可能更容易成功。

斯威本博士還說，計劃是保持目標的關鍵。

不論是你想要避免的消極行為，還是想要培養的積極行為，首先要找出觸發這種行為的因素。比如說，如果你想要少喝酒，以後就不要與朋友約在酒吧裏見面了，可以改去咖啡廳。

斯威本博士表示，「依靠意志力的人大部分都會失敗」。

「要想保持一個目標，你必須要小心翼翼到枯燥的程度，你必須要制定計劃」。