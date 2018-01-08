Image copyright Getty Images Image caption 女性心臟病患者在心臟病發作後一年的死亡率是男性的兩倍以上

心臟病是健康的頭號殺手。然而你可能有所不知，如果你是女性，一旦你不幸心臟病發作你所得到的醫護及後續治療可能遠遠不如男性。

也就是說，在心臟病問題上存在著嚴重的男女不平等的待遇。

一項新的研究顯示，如果女性心臟病發作後能夠得到與男性患者同樣的重視和護理，那麼會大大降低女性心臟病發作導致的死亡率。

研究人員用了長達10年時間，分析了瑞典近20萬心臟病患者的數據，得出結論稱女性患者在心臟病發作後一年的死亡率是男性的兩倍以上。

英國慈善機構「心臟病基金會」（Hear Foundation）表示，人們往往認為心臟病主要是男性疾病。但其實更多的女性死於心臟病而不是乳腺癌。

英國利茲大學和瑞典研究人員在分析了瑞典網上的相關資料後得出結論說，在心臟病發作後，總的來說女性患者不太可能像男性一樣能得到應有的病後護理。

參與研究的利茲大學的蓋爾教授認為，這主要是公眾以及醫護人員對心臟病患者所持的一種錯覺所致。

他說，"通常人們一想到心臟病就會把它與一名體型肥胖的中年男性聯繫起來，這個人可能還吸煙並患有糖尿病"。

"但並不總是這樣。任何人都有可能突發心臟病，當然包括女性"。

Image copyright BRITISH HEART FOUNDATION Image caption 英國女性心臟病患者的治療情況同瑞典比更糟糕

性別差異

在其中一種心臟病的發作和後續治療上，如果是女性患者，那麼她們比男性患者接受疏通動脈、心臟搭橋手術以及心臟支架的機率要低34%。

與此同時，醫生給這種心臟病女性患者開他汀類藥物（statin medication）的機會也會比男性低24%，阿司匹林用藥的機會則要低16%。

他汀類藥物可以預防患者二次發作心臟病，阿司匹林則有助於患者預防血栓的形成。

儘管醫學大綱上建議無論性別差異應該給與同樣的治療和用藥。

研究還發現，一旦女性患者能夠得到所推薦的治療後，大大縮小了兩性之間心臟病死亡的差別，這一結果適用於所有類型的心臟病。

Image copyright Science Photo Library Image caption 他汀類藥物可以預防患者二次發作心臟病，阿司匹林則有助於患者預防血栓的形成。

英國

在英國，每年有124000男性和70000女性由於心臟病而住院治療。

蓋爾教授說，從心臟病發作的第一時間起，男女所得到的診斷方法就不一樣。

如果你是女性，你最初被誤診的機會要比男性高出50%以上。在其後的一系列診斷和治療上也是同樣，因此造成女性心臟病患者死亡的機會加大。

雖然以上研究使用的是瑞典的數據，但是研究人員表示英國女性死於心臟病的情況可能更大。

女性也更容易患與心臟病有關的疾病，比如糖尿病和高血壓。

瑞典的醫療水平處於世界領先地位，心臟病死亡率也是全球最低的國家之一。即使是這樣，也存在著男女的差異，更何況其他國家？