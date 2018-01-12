英女王與胸罩 王室內衣裁縫師失皇家認證

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英國王室成員的服飾一向備受關注。今次，英女王的胸罩也成為了爭議。

英女王伊麗莎白二世的御用內衣裁縫師瓊‧肯頓（June Kenton）推出新書《D罩杯的風波》（Storm in a D-Cup），披露了她為王室成員定制內衣的內容，之後其內衣公司「裏格比&佩勒」（Rigby & Peller）被撤銷皇家認證。

肯頓就決定感「傷感」，稱新書沒有披露「任何會得罪王室的內容」。白金漢宮表示不就個別公司發表評論。

得罪王室？

肯頓在80年代初開始，為女王服務，擔任了王室御用內衣裁縫師多年，經常出入白金漢宮，為不少王室成員的內衣操刀，包括英女王伊麗莎白二世的母親與妹妹。

據法新社以及英國媒體報導，82歲的肯頓去年3月推出新書《D罩杯的風波》，描述了首次為英女王伊麗莎白二世試穿胸罩的情景，又提及英女王母親所說的個人生活趣事。

書中透露已故戴安娜王妃也是她服務的對象，並指戴妃會取走內衣模特兒海報，給予她的兩個兒子，即威廉和哈里王子。

去年新書推出後，她主辦了多場簽書會。

肯頓對於公司被吊銷皇家認證感到「難以置信」，她認為書中沒有任何內容會得失王室，認為只是內衣裁縫師的「愜意的故事」。

她稱是寫給自己的家人，此前沒有想過要為此本書的內容諮詢王室，但王室在半年前對她說，「不喜歡這本書」，並指她不配再擁有皇家認證。

「我感到不開心，我不能生氣。我不能對白金漢宮所做的事情感憤怒。」她對BBC說。

「但我可以做甚麼？我不能與白金漢宮對抗，我也不想這樣做，這太困難了。」

「裏格比&佩勒」發表聲明，對有關決定表示「極度傷感」，但為了尊重女王以及皇家認證持有者協會，拒絶作更多評論。

「裏格比&佩勒」發跡於倫敦，從1960年起便得到皇家認證，肯頓在1982年與丈夫以20,000英鎊收購「裏格比&佩勒」，在2011年以800萬英鎊賣出多數股權，但她仍然是公司的管理層。

甚麼是皇家認證？

過去多個世紀，皇家認證是一種定期肯定為王室提供產品或服務的個人或機構的制度。

持有皇家認證的個人或企業，才能夠在生意上展示皇家徽章，並要承擔相關責任。

然而銀行家或律師等專業服務，或是出版刊物均不會獲得王室認證。

王室成員決定誰能夠取得皇家認證。目前，有三人可以頒布有關認證，包括英女王、愛丁堡公爵菲利普親王以及查爾斯王子。

Image copyright Getty Images Image caption 只有獲得皇家認證才能使用這個皇家徽章，這個認證除了被視為一種榮譽，也被外界認為是質素的保證。（圖為一家有認證的商店）

Image copyright Getty Images Image caption "裏格比&佩勒"內衣店再不能放上皇家徽章。

所有企業如果在過去七年間，有五年時間向王室成員提供產品與服務，便可以向皇家認證持有者協會作出申請，目前各界別中，有800個人或企業獲得有關認證。

皇家認證持有者協會確認"裏格比&佩勒"內衣店的皇家認證已經被撤銷，但發言人說不能討論原因和詳情。

發言人說，皇家認證隨時會因各種原因已被撤銷，皇家認證一般每五年便會重新審批一遍，通常是視乎王室家庭有多常用到相關產品或服務。

以往例子

哈羅德百貨公司（Harrods）在2000年時，也曾被吊銷其皇家認證。

王室當時的理由是，愛丁堡公爵與哈羅德的交易「顯著下降」。

但BBC了解到，因哈羅德老闆穆罕默德‧法耶德（Mohamed al Fayed）指控菲利普親王，策劃1997年戴安娜王妃以及法耶德兒子多迪‧法耶德（Dodi al Fayed）身亡的巴黎車禍，菲利普親王被激怒。

另一個撤銷認證的原因，可以是王室已經不常用有關品牌。例如卡爾小麥餅（Carr's Table Water Crackers）在2012年因為「需求低」而失去認證。

公司聲譽也可能是失去認證的原因，例如主打吸塵機等家庭清潔機器生意的胡佛（Hoover）在2004年因為BBC紀錄片詳述其營銷政策失誤，被撤銷皇家認證。