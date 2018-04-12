如何面對升職後的挫折感

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克洛斯（Marcos Clowes）最大的職業挫折之一不是被解僱，而是得到一次晉升機會。

為什麼晉升反倒成了挫折呢？儘管克洛斯缺乏新的管理職位所需的相關經驗，卻仍被提拔了。以至於最後他發現，自己缺少領導才能這類非技術性的能力，不能勝任新的職位，因此也不能指望在職業階梯上會不斷進升。

克洛斯提到，沒有凖備好的感覺「動搖了我的信心」。他在一家位於英國斯塔福德的供銷運輸物流公司任顧問。這種感覺影響了他的工作狀態，最後導致他離開了效力十年的公司，找了一份更合適自己的新工作。

通常來說，升職是應該以賀信和祝酒予以恭喜的事，但對有些人而言，在錯誤的時間得到一個更高級的職位反而不利於他們的職業生涯。

羅致恆富是一家美國獵頭公司，其創新集團常務董事杜美雅（Diane Domeyer）解釋說，如果員工沒有掌握必要的軟技能，那麼晉升可能會適得其反，因為這些軟技能往往是重管理能力的職位所必需的。

Image copyright Getty Images Image caption 英國特許管理學會2018年的研究顯示，中層管理人員（每年）加班時間長達44天，這會引發疾病及壓力。

有時儘管機會就在眼前，員工卻根本不想接受要求更高的職位。杜美雅說，「或許是沒有相應的技能確保成功，又或許是沒有足夠的動力去做好這份工作」。

迫於公司政策升職而感到身不由己，這對員工特別有害。美國智睿諮詢有限公司（以下簡稱DDI）首席執行官白哈姆（Tacy Byham）稱，被同事或高級管理層推到更高級別職位的員工注定表現不佳。

DDI數據表明，覺得自己是被迫提拔的員工對新職位不滿程度會增加三倍，離職的可能性會增加兩倍。她還說，「如果其他員工都不想要這份工作，或者自己不願意成為領導者，那晉升將適得其反」。

DDI數據顯示，全球近41％的員工晉升是為了得到更多同行的尊重，而29％的員工晉升則是為了津貼和出差機會。白哈姆（Tacy Byham）指出，「人們選擇晉升是因為它代表個人的身份象徵，儘管這種想法是不對的」。

在澳大利亞布里斯班經營一家職業管理公司的特雷弗羅伯茨（Edwin Trevor-Roberts）建議考慮是否接受晉升的人可先作一項心理訓練：他讓人認真思考在新職位上工作一天或者一周的感受，為的是充分想像自己擔任主管職位的情景。「每個人都應該問自己的一個最重要的問題——『我有沒有把自己當成領導者？』」

Image copyright Getty Images Image caption DDI數據顯示，獲得提拔的員工對新職位的不滿程度增加了三倍，而且增加了離職的可能。

「認清自我」

米勒（Jo Miller）在美國愛荷華州從事女性主管職能教練的工作。她說，我們還需考慮的是，升職不是好事並不能立刻表現出來。通常，公司對員工在高級職位的表現不會及時給予反饋，高級職位對員工職業發展的阻礙一時也不明顯。她還說：「通常人們不會因為一次不合適的晉升而被解僱，卻會因此被忽視，最後被迫離開。」

美國納什維爾州的一位銷售和營銷專員格林（Nigel Green）花了一年時間才意識到，從銷售部門轉崗成為首席執行官是錯誤的。

儘管已經做了幾個月的首席執行官，他仍然對監管營銷公司面臨的挑戰感到力不從心，而且無法保持工作與生活之間的平衡。格林也意識到，他不是真正在給自己做老闆，而是不得不面對來自股東的壓力，這讓他筋疲力盡。

就這樣煎熬了近一年的時間，他幾乎快被解僱，最終決定放棄。格林說：「我必須解僱自己，因為我無法每周工作80個小時。」

現在他已經在一家醫療保健技術公司重返銷售職位，他表示現今他在面對別人認為是晉升的機會時會更加謹慎地考慮。

格林有著天生的溝通和銷售技巧，不希望放棄自己最喜歡的工作。他說：「你必須真正認清自我。這樣你才能捫心自問：這份工作是為誰做的？是為了我自己和我的家人，還是為了其他人的掌聲或認可？」

Image copyright Getty Images Image caption 位高責重——在高級職位上工作出色需更多地依賴諸如分析思維之類的軟技能，而不止是深厚的技術知識。

「這絶對是在跟我開玩笑」

一位在得克薩斯州工作的顧問麥克貝恩（Heidi McBain）表示，對於喜愛自己工作的人來說，進入管理層可能特別困難。她在擔任主管職位後選擇辭職，因為擔任主管職位就意味著要放棄她的諮詢客戶。

儘管這個職位的薪酬更高，頭銜也更高，但這讓麥克貝恩失去了直接與客戶打交道的機會——而且管理其他顧問的工作與顧問工作也不一樣。麥克貝恩回憶道，「這絶對是在跟我開玩笑」。現在的她正在經營著自己的在線諮詢業務。

羅致恆富的杜美雅（Diane Domeyer）說一切正在發生改變。隨著組織「扁平化」，對中層管理人員的需求減少，職業專家們發現，年輕員工傾向於拒絶一些有助於他們按傳統方式獲得晉升的職位。

重視創新職業的杜美雅說："許多從事IT或創新行業的個人儘管不是管理者，卻有著重要的影響。員工對一個機構的價值並不一定與他所在機構中的地位是一致的。"

米勒為年輕員工提供諮詢時，建議他們，如果是為了獲得他人的尊重而接受高級職位，則需要三思而行，並提醒他們，在其他公司擔任較低職位的好處或許被他們忽視了。

她說，她常常需要破除所有晉升都有益於職業生涯這一神話——「人們不應該害怕下台或者退後一步」。

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