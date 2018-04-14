最適合成功創業的五個國家

Image copyright Francesco Iacobelli/Getty Images Image caption 《美國新聞和世界報道》認為，德國是最適合創業的國家

無論在哪裏創業，都需要勇氣、決心和一個有市場價值的想法，但在某些國家，創業相對會更容易起步。

不久前，《美國新聞和世界報道》（U.S. News and World Report）參考多個因素，對最適合創業的國家進行了排名。這些因素包括：與世界其他地區的聯繫程度、掌握技能及受過教育的勞動力、發達的基礎設施、完善的法律框架，以及獲取資金的容易程度。

為了找到排名靠前的國家適合成功創業的原因，我們採訪了各地的創業者，看看這些地方究竟提供了怎樣的商業優勢，以及為什麼創業者喜歡住在這裏。

德國

作為歐洲最大經濟體、全球第四大經濟體，德國有著透明的商業文化、受過良好教育的勞動力以及鼓勵創業的政策，在這些因素的推動下，該國躍居創業榜榜首。

"就行為凖則、法律法規而論，德國有著標凖很高的商業文化，"活動管理公司The MICE blog的老闆格拉夫（Irina Graf）說。不久前，她剛把公司從英國搬到了德國。

這裏的政府對創業也非常友善。"在德國創業太容易了。當時，我付了20歐元，一眨眼，我就有了自己的公司，"阿瑟（Guy Arthur）在斯圖加特經營一間以自己的名字命名的英語學校Guy Arthur School of English in Stuttgart。他說，"為了保持業務的增長，政府允許大量的壞賬註銷，而且只要你能提供高品質的服務，這裏的客戶似乎都很忠誠。"

不同於其他國家只有一個經濟中心城市（比如英國），德國有柏林、法蘭克福、慕尼黑和漢堡等多個商業中心。

根據總部位於柏林的招車公司Blacklane的首席執行官、聯合創始人沃爾托夫（Jens Wohltorf）的說法，這一點在為國際市場測試新產品時，尤為重要。 "德國擁有足夠大的市場，來推出新公司、測試產品。我們學習了如何從柏林起步，推廣到新的城市，每次都愈行愈遠，與司機打造伙伴關係，並獲得新客戶，"他說。"旅行者在柏林、法蘭克福、慕尼黑或斯圖加特使用過我們的服務後，希望在倫敦、米蘭、紐約和東京也有Blacklane。"

Image copyright joe daniel price/Getty Images Image caption 德國有多個商業中心城市，包括柏林、漢堡、法蘭克福（上圖）和慕尼黑

德國人普遍能說英語，英語也是Blacklane和許多初創企業的主要商業語言，因此這裏更容易打造跨國企業，吸引各路人才。

即便如此，對於新企業創辦人來說，德國還是存在一些挑戰，尤其是複雜的稅法，幾乎總是需要聘請會計師或稅務顧問。格拉夫也說，收入超過1.75萬歐元的公司必須申報增值稅（VAT），而在英國，收入超過8.5萬鎊（約合9.75萬歐元）的企業才需要申報。在創業之初申報增值稅，會增加額外的行政工作。由於人口增長、移民增加和新建設不足，住房短缺在柏林以及其他大都市也開始成為一個問題，不過與其他歐洲各國首都相比，這裏的生活成本仍然低廉。

沃爾托夫表示，德國的創意精神為職場生活和個人生活都提供了動力，尤其是在柏林。"在柏林，藝術和文化隨處可見，"他說。"博物館、畫廊、露天啤酒花園、市場、咖啡館、公園和各種節日圍繞著你。"

日本

Image copyright Alexander Spatari/Getty Images Image caption 儘管有著不愛冒險的傳統文化，但日本也催生出改變世界的創新

一直以來，日本在商界是一個矛盾的存在，害怕冒險的傳統文化也催生出改變世界的創新。"像傳真這樣的古老技術無所不在，但同時，我們也被諸如尖端機器人和一些最酷、最先進的理念和設備所包圍，"旅遊公司Intrepid Group旗下的PEAK DMC Japan總經理克里斯普（Joanna Crisp）說。她來自澳大利亞，現居京都。

對於在日本的商人來說，這個國家也正處在一個重大文化轉變的邊緣上。雖然人們曾經傾向於加入可以幹一輩子的跨國大企業工作，但如今的日本年輕人更傾向於規模更小、更具創業精神的公司。"過去存在的一些障礙正在消除，"克里斯普說。"現在出現了更多的孵化器、創業資金，有利於在初創企業工作的人建立更好的人際關係。"

東京是日本的經濟中心，那裏生活著許多外籍人士，這使得外國人容易建立起職業上的交往關係。"東京有大量的國際機會，讓人們參與其中，互相聯繫，也有許多只有在日本才能獲得的、由日本文化所創造的獨特體驗，"合作平台CollaboGate的共同創始人和首席營銷官、土生土長的日本人慄原（Kohei Kurihara）說。

儘管東京有些人會說英語，而且為了2020奧運會，政府也在積極培訓，讓更多人能開口說英語，但學習日語和社會習俗對於想在日本創業的人來說至關重要。克里斯普說："要想取得成功，你需要能夠讀懂字裏行間的意思，了解日本社會和社交禮儀台面下的東西。"

Image copyright nattrass/Getty Images Image caption 克里斯普："要想取得成功，你需要……了解日本社會和社交禮儀台面下的東西"

有機會逃離創業生活的繁忙節奏，是生活在日本的好處之一，在這個島國，尤其是被克里斯普稱之為"日本文化中心"的京都，有著眾多自然度假地。"我成長在一座小城市，我喜歡被群山和河流環繞，走一小段路，或者騎上自行車，就能讓我離開商業區，進入森林和大自然，"她說。"現在，雪花正飄落在附近一座寺廟的木屋頂上，落在寺院掛著的朱紅色燈籠上。在這樣一個浪漫的地方，看著四季的變化，那種感覺去哪裏找。"

日本也一直是世界上最長壽的國家之一，這得益於它的生活品質、社區意識和健康的飲食。

美國

對於許多美國民眾而言，尤其是那些想創業的人來說，美國夢（只要付諸努力，任何人都可以夢想成真）仍然定義著美國。

Image copyright Steve Proehl/Getty Images Image caption 美國許多成功的科技創業公司都位於加州硅谷

"我們願意為自己想要的東西而奮鬥，向那些試圖阻礙進步的人索要更美好的生活，"華盛頓居民、大學預科公司Transizion的創始人帕特爾（Jason Patel）說。"這種叛逆的天性存在於我們的基因中：美國獨立戰爭、走出大蕭條、贏得太空競賽，並且創造出許多令人難以置信的發明。我們的民族尊重那些冒著生命危險去實現夢想的人。"

不同於很多其他文化，失敗在這裏不會令人反感，而是被視為學習經驗。"創業者受到鼓勵去冒險，考驗現狀，"總部位於舊金山的旅遊管理平台NexTravel的首席執行官、兼聯合創始人林雯雯（Wen-Wen Lam）說。鼓勵創業的文化也意味著有許多導師樂於幫助嶄露頭角的企業業主。

近些年很多成功的科技創業公司都把總部設在加州硅谷，而紐約和其他大都市也擁有相當數量的初創企業。林雯雯表示，由於美國各州有著同樣的文化，市場也比較大，所以初創企業很容易在全國擴張。

像硅谷這樣競爭激烈的市場，招聘人才是件難事。那些大型科技巨頭以最高的薪酬和補貼來爭奪最優秀的人才。林雯雯補充說，"對於規模小一些的初創企業來講，你得拿出具有重大衝擊力、能夠對變革產生影響的想法作為賣點，才能吸引到人才。"

在一人一票的美國，人們覺得要有一種可以影響日常生活的發言權，這種信仰仍舊衝擊著美國的文化。"沒有什麼比民主制度下的這個前提更為神聖的了，"帕特爾說。"參與其中的公民可以組織起來，激勵身邊人去投票、去做出變革，社區裏有了進步，才能對我們的國家保持高度的期望。"這種信念也使得人們普遍欣賞多樣性的視角和觀點。

Image copyright Chiara Salvadori/Getty Images Image caption 民眾可以利用美國廣泛的國家公園系統

這裏的國家公園系統也是世界上最好之一，民眾可以充分就近利用。帕特爾說："只有在美國，你才能從死亡谷沙漠去到優勝美地的群山，橫跨錫安公園的峽谷，再漫步黃石公園的湖泊。"帕特爾說。"我很幸運，這些地方我都去過。看看人類存在之前，以及我們在這個星球上的時代結束之後將繼續存在的那些東西，是最為美好的自然之美。"

英國

儘管退歐給英國與歐洲未來的貿易關係帶來了一些不確定性，但許多創業者還是認為，英國是一個適合創業的好地方，因為它的入門門檻低，有著強大的工商業界，而且匯集了各路人才。

"我在公司註冊局用12英鎊註冊了一家公司（在美國的一些州，這筆費用可能要多於500美元），並且沒用幾分鐘就在網上開了一個商業銀行賬戶，"去年在倫敦創辦了手錶公司Oliver Coen的墨菲（David Murphy）說。政府還提供大量的在線資源，比如由政府支持的創業貸款和免費的商業計劃模版，報稅也很快捷方便。"雖然為了省時間，我找了會計，其實那些事很簡單，我自己都可以做。文書工作不復雜，稅收也很好懂，"加拿大人賴特（Ian Wright）說道，他是商業比較網站。MerchantMachine.co.uk的創始人。"此外，政府還承諾繼續削減公司稅，這意味著稅率非常具有競爭力。"

Image copyright Alexander Spatari/Getty Images Image caption 入門門檻低和強大的人才儲備，使英國成為了創業的好地方

在英國融資更為容易，2017年，這裏吸引了超過40億英鎊的投資，在所有的歐洲國家中，這是最高的金額。"已經有許多天使投資人找到我們，還提供了融資和指導，"墨菲說。"我們還獲邀去申請政府補助，但我們拒絶了，因為目前尚不需要財務支持。"

這裏的社區，特別是在倫敦，也是有利於創業的，很容易就僱到合適的員工或自由職業者，舉行面對面的商務會議也很容易。"我非常擔心英國退歐後，會對大量住在倫敦、來自歐洲各地的人才產生什麼影響，"賴特說。"但以後，你很難在硅谷之外找到這麼多人才了。"

墨菲也同意這種說法，他補充說，"無論我是需要一個世界級的產品攝影師、社交媒體專家還是創意總監，身在英國，一切都能在家門口搞定。"

對於企業業主和潛在僱員來說，倫敦高昂的住房成本可能會是一個問題。賴特說："我只住得起倫敦邊上的房子，面積大約是我在加拿大的一半。"不過，免費的國民保健制度（NHS）降低了這裏的創業風險。"如果突然生病或受傷，我也不用擔心，"他說。"說實話，我認為社會醫療是政府鼓勵創業的第一要務。"

Image copyright David Cabrera/Getty Images Image caption 對於企業業主和潛在僱員來說，倫敦高昂的住房成本可能會是一個問題。

除了優質的商業環境，賴特說他也喜歡在倫敦的生活，因為這裏將歷史與現代文化融合在一起。當地人也喜歡這座都城的多元文化，來自世界各地的人們生活在一起，創造了一種豐富的美食和文化圖景。

瑞士

由於在某種程度上缺乏自然資源，瑞士一直致力於通過投資研發來促進經濟的增長。這種做法取得了良好的回報，該國成為銀行和金融領域的國際領袖。

"傳統上，瑞士的金融業非常強大，其核心是依法行事和適宜的政府監管，"瑞士信貸（Credit Suisse）前首席數字官、區塊鏈投資平台TEND的創始人兼首席執行官阿貝爾（Marco Abele）表示。 "瑞士文化很有意思，這些已經在瑞士金融業扎根數十年的傳統價值觀，很快就傳遞給了各行各業的創業者。"

近來，隨著該國成為加密貨幣和區塊鏈初創企業的中心，這種專業之道正在以一種新的方式發揮作用。"瑞士在將傳統金融業所固有的核心價值施用於這個新興行業方面，居於領先地位，"阿貝爾說。"瑞士的大學也樂於接受這一變化，秉持著瑞士所特有的一種求知慾，研究區塊鏈及其對世界的影響。"

Image copyright Rosmarie Wirz/Getty Images Image caption 楚格是許多加密貨幣公司的總部所在地，這裏被稱為"加密谷"。

尤其是位於瑞士中北部的楚格市（Zug），由於分佈著多家加密貨幣初創企業，這裏贏得了"加密谷"（Crypto Valley）的稱號。以太坊基金會（Ethereum Foundation）就位於這裏，這個區塊鏈平台支撐了許多新的分佈式應用，同時也是第二大加密貨幣，市場價值僅次於比特幣。"許多加密項目之所以選擇瑞士作為總部所在地，箇中原因與許多國際組織和企業的選擇如出一轍：瑞士的中立、穩定和稅收制度，"移動以太幣操作系統Status的首席運營官納厄迪（Nabil Naghdy）說。

除了友好的監管環境和對商業友善的稅率之外，瑞士的初創企業還受益於其在歐洲所處的中心位置，這使得貿易和尋找人才都變得更加容易。納厄迪說，"得益於文化多樣性、人口的語言能力，以及高品質的生活水平，瑞士是深受外籍人士歡迎的工作地點。"

儘管對於許多新來者來說，這裏高企的生活成本往往在開始的時候令人痛苦，但據經驗豐富的企業家表示，融入瑞士經濟的好處和回報超過了成本。那些回饋也體現在日常生活的方方面面，比如住在這裏可以享受到世界級的學校和教育機會，還有周圍阿爾卑斯山的自然美景。瑞士地處歐洲中心意味著當地人可以利用快捷、廉價的航班，到歐洲各地歡度周末。

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