時尚與歷史：誕於戰壕的風衣

Image copyright Burberry Image caption 時尚的風衣其實來自血雨腥風的戰壕

日前巴寶莉（Burberry）靈魂人物克里斯托弗·貝利（Christopher Bailey）宣佈明年離開該品牌的消息，引發人們對風衣的懷舊之情。

提及風衣，人們的思維就像是提前設定好的電腦程序，立馬就想到英國品牌巴寶莉。其實風衣最早並非是時裝，也沒有「好萊塢明星最愛」、「街拍殺手」、「必備時尚單品」等等的光環籠罩。

你能想像風衣其實來自戰爭嗎？英國軍人在戰場上，厚重大衣上弄得都是泥巴──風衣的出現，就是為軍人解決這樣的問題 。

好萊塢誤導

風衣自1930年間頻繁出現在好萊塢電影的熒幕上，風流倜儻的軍官都穿著風衣，無論是耳熟能詳的《魂斷藍橋》男主人公、還是《卡薩布蘭卡》、《馬耳他之鷹》裏的弗萊·鮑嘉 （Humphrey Bogart）都深入人心。在喜劇電影《蒂凡尼的早餐》裏，奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）的經典打扮也包括了一件風衣，造就了她的時尚形像。

可是作為睿智帥氣、精緻優雅代名詞的風衣，起初並沒有被賦予這樣的氣質。

Image copyright Aquascutum Image caption 人們對風衣的印象來自風流倜儻的好萊塢明星

Image copyright Aquascutum Image caption 英國前首相撒切爾夫人和梅傑都是風衣的粉絲

看到老照片裏的一戰戰士們衣衫襤褸、窩囊狼狽，千萬別感到意外──這都是歷史的真實寫照。

在好萊塢影片裏，軍官形像風流倜儻。但其實在風衣出現之前，軍人的穿著都很邋遢。

風衣和戰爭的淵源，以及與英國千絲萬縷的聯繫，要追溯到1850年前後克里米亞戰爭期間。當時士兵的軍服是厚重的大衣，他們的衣服被淤泥浸泡之後，變成大厚泥巴殼，士兵們常常需要用刺刀去掉長大衣甩到身上和鞋上的淤泥。

而且當時士兵的軍裝質量很差，剪裁走型、材質粗糙、易長虱子等等。

有能力購買定制制服的軍官們，向自己的裁縫描述普通軍服的缺陷。巴寶莉、雅格獅丹（Aquascutum）等英國品牌接到不少軍裝訂單，設計師根據當時軍官需求，推出新的設計──它輕便、防水、精短，這便是現在風衣的雛型。

Image copyright PA Image caption 一戰進行期間，英軍士兵總要用刺刀咔哧刮下厚重軍衣上的泥巴

更有趣的是，風衣還成為軍官炫耀自己貴族社會地位的工具。當時的社會等級分層明顯，人們的著裝是重要的衡量標凖。「高級定制」的軍服，就是身份的象徵。

英國聖馬丁藝術學院講師簡·泰南（Jane Tynan）認為，「風衣成了可以讓軍官們顯擺自己社會地位的『武器』。」

英國精神

英國軍官精心改良制服的，體現了務實的精神。

比起講求實用的英國軍人，法國軍隊直到一戰前還穿著1830年制式的紅軍帽、深藍上衣、紅長褲。當時歐洲大陸士兵的軍服顏色都十分鮮艷，特別是法國士兵的紅褲子。他們認為，穿著和自己國家國旗相同顏色的軍裝打仗，讓自己身為軍人的榮耀感倍增。

然而英國戰士們早在1857年印度民族起義的時候，就認為實用性比榮譽感更重要。英國士兵明白與塵土混為一色是對自己最好的保護，那些華而不實的鮮艷顏色和所謂的軍人榮譽感，在英軍看來都不重要。

Image copyright Getty Images Image caption 風衣有著百分百的英國血統

隨著風衣在英國軍官之間流行，它的卡其色也被各國效仿。從此軍服的華麗顏色漸漸消失，各國的軍裝都跟著英軍進入了樸素色時代。

這種塵土的色調在兩次世界大戰期間有許多國家沿用。19世紀前半美國、英國、法國、蘇聯、日本、加拿大、澳大利亞、比利時、荷蘭、土耳其、希臘等等軍隊的制服顏色都是卡其色。直到二戰以後，許多歐洲國家的軍裝依舊沿用了英軍最早使用的卡其色。

Image copyright AFP Image caption 美國第一夫人梅拉尼婭日前在北京參觀動物園和慕田峪長城時，也是身披風衣

簡·泰南總結，風衣的流行反映了當時戰士們的心理，她說：「風衣的由來就是在講述作戰技術和服裝設計技術的故事。」

所以，當你再看到一件風衣的時候，請不要給它只打上「商品」的標籤。