玩轉英倫：玩耍在冬季遊樂園

Image copyright Getty Image caption 自然歷史博物館的露天溜冰場

自從入冬以來，英國的天氣變得更加陰冷起來，而且因為白天時長變短，所以，總是不免聽到大家抱怨漫漫冬日，時光難捱。

雖然英國的天氣是出了名的糟糕，但冬天的日子，也不總那麼無趣。我喜歡冬季的原因，除了有各種節日外，我也喜歡許多冬季的戶外運動。在這裏，把我喜歡的一些娛樂活動介紹給大家。

一：溜冰場處處有

每年冬天一到，在自然歷史博物館和 Somerset House 門口的廣場就變成了溜冰場，或是在某些大型購物中心裏也搭起了臨時溜冰場。我發現不管是大人們還是小孩們，溜冰都是廣受大家歡迎的一項冬季裏的娛樂活動。

冬季溜冰場的開放時間，根據場地不同，時間也不太相同。不過，大約都是從11月開始，一直持續到第二年的一月。

Image copyright PA

溜冰，其實不似一般人想的那麼難，也不需要用到太多技巧。這項運動，在於集體的參與感。即使是你溜冰技術不太純熟，有點磕磕碰碰的也沒有關係。反正它也不是競技體育，也不需要比個輸贏。而且遊戲的時間也完全由你自己掌握。不僅如此，冬天裏，雖然穿著笨重的衣服，裹著全副武裝起來的帽子，圍巾等。可其實，冬天裏真正保暖的方法，我個人認為，倒不妨試試運動。一兩圈的冰上運動下來，搞不好就能讓你大汗淋漓，彷彿可以將你短暫的從寒冷裏解救出來。

不過，溜冰場通常需要提前買票，你可以在網上提前購買入場卷，選好一個你認為方便的時間，就可以前往了。

二：一年一次之冬季遊樂園

一年一度的Winter Wonderland （冬季遊樂園）一直是英國人冬季裏的一項娛樂活動。它更像是一個室外的遊樂園，有各種遊戲種類和項目，再加之會有周邊商品，食物，和兒童玩具等。它是一家人或三五好友聚會的好地方。

冬季遊樂園的開放時間也是從每年的11月開始，持續到第二年的一月初，除了聖誕節當天不開放外，遊樂園每天開放的時間是從早上10點開始，到晚上10點。不過，周末仍是最受歡迎的時間，周末時間一到，你就可以看到大人帶著小孩們去冬季遊樂園玩耍。

在英國，最有名的冬季遊樂園恐怕是要數在海德公園的冬季遊樂園了吧。這個冬季遊樂園十分大，要逛完一圈，加上吃吃喝喝下來，恐怕也得要上一天的時間。不過大多數人都選擇晚上去冬季遊樂園，因為華燈初上後，遊樂園也彷彿變樣了一般，顯得更有冬天的氛圍。

雖然冬季樂園年年都有，不過樣式也在變化著，可算是年年有新樣。我的好些朋友每年都會去冬季遊樂園，這似乎也成了每年節日期間的一個「儀式般」的娛樂活動了。

二：酒吧裏的益智遊戲時間

遊戲節目是朋友，家人間的聚會上一項重要的互動活動之一。在很多傳統的英式酒吧裏，都有一些娛樂遊戲節目，從小型的益智遊戲，到大型的桌遊，應有盡有。

雖然酒吧的益智遊戲不只是限於冬季，只是在寒冷的季節，大家似乎更樂於躲在室內找點樂子。如果你和朋友們們凖備聖誕娛樂活動的話，不妨考慮把聚會的地點設在傳統的英式酒吧裏。它比較能迎合大多數人的需求。一來，酒吧裏供應食物和酒類飲料，大家還可以先享用大餐一番。接著，大家可以再根據自己的興趣愛好，找到自己感興趣的娛樂節目，和朋友們一起參與到遊戲中。

除了益智類遊戲，其實普遍受到大家歡迎的，還是紙牌類的遊戲。紙牌類遊戲變化形式頗多，想要如何制定遊戲規則，則完全可以取決於自己，十分靈活多樣，意趣多多。

所以，就算是冬季時長變短，戶外活動的樂趣比起夏天來說少了很多，但是，仍是有不少娛樂項目可以豐富你的冬季時光呢！

（責編：友義）