音樂視頻還是色情表演？歌手呼籲藝人自重

英國著名流行歌手麗安娜·劉易斯（Leona Lewis）批評當下一些女藝人，縱容自己不修邊幅地把色情元素加入音樂視頻和舞台表演，並把此當成客觀事實。

這名獲得英國年度流行選秀節目《The X Factor》第三季冠軍的27歲混血女歌手說：「《The X Factor》好在，它關乎的是選手的嗓音和個性，但除此之外在這行，對於女藝人來說，都只關乎外表。」

「女藝人展現自己的女性特徵和性感是無可厚非的，但是有時有些女藝人的表演有點過了，都快成色情表演了。每看到這時我就想：「你在幹嗎？太噁心了。自重點吧。」」

劉易斯表示，自己願意成為年輕女孩的積極推動力。

「我也不是天使——我讀過並也喜歡《格雷的五十道陰影》（色情小說），但是當我製作視頻時，我會100%考慮到我的視頻會帶來的影響。比如我會想：「如果我6歲的教女看了我的視頻會舒服嗎？」。

「因為我曾經看見她在跳那種不適齡的、帶有性暗示的舞，她是從視頻裏學的。」

英國媒體監管機構Ofcom收到了2千多條投訴，稱去年《The X Factor》的總決賽上，雷哈娜（Rihanna）和美國歌手克里斯蒂娜·阿奎萊拉（Christina Aguilera）的表演太具性挑釁。

Ofcom已經警告媒體機構，在播放可供兒童觀看的節目上應杜絕性化的演出服裝和表演。