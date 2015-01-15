《瘋狂汽車秀》將在50個國家推出同播

Image caption Top Gear 主持人克拉克森被指口無遮攔。

BBC節目《瘋狂汽車秀》（Top Gear）最新一集即第22集將在全世界50多個國家同時開播。

本月晚些時候，澳大利亞、非洲、中東以及其他許多地區將同時播放BBC二台的《瘋狂汽車秀》節目。

此外，還有包括馬來西亞、台灣、蒙古等另外10個國家也將在BBC二台播出該節目的24小時內播放。

該節目製作組本周日（18日）還將在倫敦舉辦一場An Evening With Top Gear即與《瘋狂汽車秀》節目主持人和製作組現場互動的節目，這場節目也將同時在全球即時轉播。

《瘋狂汽車秀》主持人傑羅米·克拉克森（Jeremy Clarkson）說，其他的一些受歡迎的電視節目通過全球之旅等形式來推出新的系列，但我想出了一種更容易的方式讓世人知道我們推出的新一期節目。

他還表示，這樣做的好處是我不用出國，只要開車來到距離我家中只有一英里以外的地點就可以與全球的觀眾共同慶祝我們節目最新一集的推出。

《瘋狂汽車秀》是英國廣播公司所製作的最賺錢的出口節目之一。

同時，它也是在全世界被盜版次數最多的節目之一。

最受歡迎節目

而那期在巴塔哥尼亞（阿根廷南部）錄製的特別節目是英國聖誕節期間在BBCiPlayer（BBC網絡電視和廣播平台）上收看人數最多的。

《瘋狂汽車秀》Top Gear攝製組在巴塔哥尼亞拍攝期間因車牌爭議被阿根廷地方官驅逐。

爭議是因為攝製組使用的一輛保時捷汽車的車牌號碼引起的。這個牌照是：H982 FKL。

阿根廷官員說，這個牌照號碼是影射1982年英國與阿根廷因福克蘭群島（Falkland Islands）主權爭議爆發的戰爭。

阿根廷把這個島嶼稱為馬爾維納斯群島。BBC的節目製作人否認了阿根廷人的指稱。

Top Gear的另外一位主持人哈蒙德說（Richard Hammond）說，他期待著與全球喜歡《瘋狂汽車秀》的觀眾通過網絡交流，並想問他們到底是什麼吸引他們願意收看由三位中年男子主持的汽車節目，看著他們無數次的「摔倒」。

Top Gear 的主持人詹姆斯·梅（James May）則說，通過互聯網與全世界的觀眾交流是一個絕佳的主意。

最新一集為期10周的《瘋狂汽車秀》節目的首期節目，觀眾將可以看到各位主持人穿越俄羅斯城市聖彼得堡。

屆時，梅將駕駛一輛雷諾車，哈蒙德將騎自行車，克拉克森將駕駛一輛水陸兩棲的氣墊船，而試車手則將使用公共交通。

（編譯：凱露 責編：顧垠）