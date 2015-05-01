蘋果挖角製作人 BBC痛批「龐大怪獸」

Image caption 讚恩·洛從2002年開始主持BBC廣播一台（Radio 1）的晚間黃金時段節目，他在今年二月離開BBC加入蘋果

美國蘋果公司為了新的音樂線上播放服務，在今年2月從BBC廣播一台挖角知名DJ讚恩·洛（Zane Lowe），現在盛傳又有4位BBC音樂製作人跳槽到蘋果。

讚恩·洛從2002年開始主持BBC廣播一台（Radio 1）的晚間黃金時段節目，今年早些時候宣佈離開BBC加入美國蘋果，為即將推出的新的流媒體（streaming）音樂服務做凖備。

據報，現在蘋果又從BBC挖角4名音樂製作人，其中一位就是讚恩·洛的節目製作人詹姆斯·伯希（James Bursey）。

詹姆斯·伯希從2003年起在BBC工作，據報他將在本周末離開廣播一台前往美國洛杉磯。

「龐大怪獸」

面對科技巨頭蘋果在音樂播放市場和優秀人才兩方面的進攻，BBC廣播一台音樂總監形容蘋果是一隻「搞破壞的巨獸」。

BBC廣播一台音樂總監喬治·埃爾加圖迪斯（George Ergatoudis）美國洛杉磯召開的全球廣播會議上說，蘋果「雄厚的資金和野心企圖」，將會改變全球音樂和廣播行業。

他說，蘋果掌握的資源，以及觸及數百萬智能手機用戶的能力，將迫使廣播電台提高行業水平。

蘋果公司預計在今年6月推出流媒體音樂服務，以對抗Spotify，後者是目前主要的流媒體音樂服務商。

埃爾加圖迪斯說流媒體音樂服務市場已經非常擁擠，而且就像「鯊魚」一樣把廣播電台的聽眾帶走。

（編譯/責編：友義）