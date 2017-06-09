記者來鴻：法國女人的香檳情緣

Image caption 只有法國香檳地區出產的白葡萄汽酒才能擁有"香檳酒"的名號

人言，引誘心儀的女人，香檳是不二選擇。愛喝是一碼事，女人釀製的香檳是不是也比男人的更棒？

我坐在一間陽光房內，屋內的裝飾非常現代，窗外的景色卻非常傳統。舒緩的綠山坡，整齊的葡萄園，遠處是一棟經典的法國酒莊。奶白色的外牆、筆直的尖塔，宛如童話一般。

酒莊是凱歌夫人修建的，法語Veuve Clicquot（凱歌寡婦）。提起這個名字，您可能首先想到的是舉世聞名的凱歌香檳，而不是一個真正的女人。但是，她確實是實實在在的。

1805年，她年僅27歲時丈夫去世。19世紀，法國社會對寡婦的舉止是有相當約束的，但是，年輕的凱歌夫人拋棄陳規、頂著壓力和反對，接手丈夫留下的酒莊生意。之後，她不斷改良、創新，終於把香檳酒推向世界，而且成就了全世界最為成功的香檳酒廠之一。

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Image copyright VEUVE CLICQUOT Image caption 凱歌夫人被譽為「香檳之母」

凱歌夫人（VEUVE CLICQUOT）

1840年，年僅27歲的Barbe-Nicole Clicquot丈夫去世

她繼承了丈夫的產業，包括銀行業、羊毛貿易和香檳釀製

凱歌寡婦（Veuve，法語寡婦的意思)發明的香檳釀造「轉瓶」工藝一直沿用至今

拿破侖戰爭年代，她不顧針對俄國的禁運令，向歐洲各國皇室提供香檳

凱歌夫人於1866年去世

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凱歌夫人是第一位做香檳酒的女性，後來又有幾位步她後塵，也都是寡婦。當時的法國社會只允許寡婦這種身份的女人擔當如此公開的角色。

這些寡婦的業績令人刮目相看。實際上，寡婦做的香檳非常優秀，其他一些酒莊雖然沒有寡婦，但為了蹭順風車，也硬給自己的產品品牌前加了個Veuve(寡婦)字樣！

不過，這並不意味著女性接手控制了香檳酒業，而只是為數不多的幾位法國女人"不是成心地"成了釀酒師。大多數香檳酒的生產還是牢牢地把控在男人手中。

那都是以前的事了。

Image copyright VEUVE CLICQUOT

陽光房內擺放著一張窄窄的桌子，桌面其實就是一段剖光的樹幹。和我坐在一起的是夏洛特Charlotte Le Gallais。將近100年前，她的高祖父—一位亞美尼亞鑽石商—買下了凱歌酒莊和周圍的果園。

五代人之後，繼承香檳酒業的不是兒子、而是女兒。

在法國，一大批女性正在闖入香檳酒業，取得令人矚目的進展。她們並不僅僅是從事香檳銷售，而是從種植、到勾兌，參與各個釀製香檳的各個重大環節。現在，專門為女性設立的香檳組織已經有三家，讀香檳專業的60%是女生。

那麼，女人釀製的香檳有什麼不同嗎？負責推廣香檳酒、普及香檳知識的"英國香檳局"的Francoise Peretti說，"當然啦！女性更加直覺、更加注意香氣、味道，女性或許也更加好奇、更加大膽。"

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業界其他女性也有同樣看法。Sophie Signolle是"女性香檳釀酒師委員會"的主席，她的話直截了當："女人對香檳的精緻更有感覺，女人的嗅覺、味覺更加敏銳、更加細膩，"

"歸根結底，又有什麼能比一杯香檳更女性呢？"

Image copyright AFP/GETTY IMAGES

Floraine Eznack是一家規模很大的香檳酒莊的女性酒窖師之一，她說，"女人和香檳之間有愛。最初香檳酒就是送給法國國王的情婦的……就算今天，要引誘心儀的女人，男人並不會去買紅酒，而是要用香檳！"

必須說明一點，Eznack可不是那種偏愛粉紅的小家碧玉，她的第一職業選擇是戰鬥機飛行員。努力試過，落選後才改行去做香檳。

Charlotte Le Gallais本人並沒有自詡比男性香檳釀酒師更優秀，但是，當她給我展示葡萄汁、仔細解釋釀酒工藝的嚴格標凖時，她確實透露，她最喜歡的一個環節是勾兌：用不同土壤中種植出的各類葡萄釀的酒，反覆調製、品嚐，找到最佳口味。

Image caption 夏日爽口甜點：粉紅香檳著哩，喜歡嗎？

Eznack說，女性釀酒師的崛起毫無疑問將改變香檳酒，不過，具體會發生什麼變化目前還不得而知。就算眼下勾兌出的酒也要在四到五年之後才能上架，而且，參與釀造香檳的女性人數還在不斷增加。

Charlotte Le Gallais指著凱歌酒莊的一個尖塔說，"那就是凱歌夫人的臥室"。現在那間屋子空閒，不過仍然精心收拾。二戰後，Le Gallais一家人搬出酒莊，現在住在葡萄園對面16世紀修建的一棟房子裏，當年凱歌夫人在世時，這棟房子是給僕人住的。這裏沒有暖氣，對人來說可能不夠舒服，但是，對酒窖裏保存的香檳無疑最佳。

重新回到溫暖的陽光房，我舉起一杯金色的香檳，輕輕抿了一點。真心同意，這個女人做的香檳確實很棒。