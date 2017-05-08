倫敦時尚：怪物與個性的一步之遙

Image copyright Getty Images Image caption Loewe在巴黎時裝周走秀，透明塑料褲成主打。

日前英國品牌Topshop推出的透明牛仔褲，一上架便全部售罄。這個被評論形容為"給大腿穿上安全套"的褲子，真是應了時裝界為搞怪無所不用其極的景。

可這到底是腦洞大開還是愚蠢至極？

獨立品牌的唯一出路

倫敦soho裏的小店鋪們是淘怪物的好去處，Concept Store Y是其中之一，原以為只是一家雜貨鋪，因為價簽樸素，有些甚至把價錢直接寫在衣服品牌標籤的背後，再細逛，才發現不少怪的元素，比如按烏鴉骨頭原大小做的許願骨項鏈、荷包蛋衛衣、小鳥頭雨傘等等。這些足以讓人感受到"獨立"的氣息。

圈裏沒成文，但是人人皆知獨立品牌設計師們的一大法寶，就是玩兒搞怪，這樣的思想捧紅了以惡搞大牌出名的PETALS AND PEACOCKS、Brian Lichtenberg、Designinverso和Jelly toyboy等等。

再說回這家小店，它的主人是中國設計師Lynnja Wang，她的設計本身還是在追求一種怪。用她自己的話說："我喜歡美麗的事物，但千篇一律的美很容易就讓人厭倦了，我要讓美好的東西來個擰麻花式的變形。"

這位以對材質的運用而取勝的中國設計師形容自己的設計是"在聆聽不同的材質"，給她靈感、引領她完成整個設計的是"這些材質之間的密語"。

她形容自己的設計"即異想天開的怪，又平凡之極的好穿"，而這絲毫不影響她的作品散發"大氣的美"。

到這裏，幾乎完全可以理解設計師使盡渾身解數求怪，是生存法則。倫敦獨立品牌設計師Helen Lawrence說："我們在起步的時候，資源和資金都不佔優勢，同樣是作怪的行為，大牌就是玩兒個性，獨立品牌設計師就是在玩兒火，弄不好就會引火燒身。"

如此看來日前英國潮牌topshop推出的透明塑料牛仔褲也是在努力找怪。為了奪人眼球，街頭品牌定期就得來這麼一次。

這所謂的牛仔褲不光是膝蓋弄成塑料布，還有滿腿全透明的款。對它的爭議鋪天蓋地。先是有評論說，"這簡直挑戰了牛津字典裏對於"牛仔褲"的定義，和棉布一點兒不沾邊，還叫牛仔褲？"後有評論質疑，"有誰能忍受夏天地鐵車廂裏在塑料布底下的大腿被捂著出汗？"還有人乾脆問到底塑料布牛仔褲還用不用穿內褲？

Image copyright JIA LIU Image caption 倫敦soho的獨立品牌小店是淘怪物的好去處 (攝影：劉佳)。

從售價55英鎊的透明牛仔褲現在已經售罄的狀況來看，Topshop引來一片嘩然的做法也不完全是嘩眾取寵。

大牌玩兒個性

和Topshop一樣玩兒塑料布的大牌除了有最近紅得發紫的Vetements，還有Loewe和Calvin Klein等等。 他們的怪設計就順理成章成了個性，還可以作為藝術品辦展覽。

羅意威（Loewe）透明褲堂而皇之的走在巴黎時裝周秀場的第一個，宣示著羅意威近年來的主打就是透明。該品牌還將大賣的拼圖包變透明，隨即內衣、上衣和褲子也都透了明。

此外英國大牌設計師，愛搞怪的不佔少數，最有代表性的還得是麥昆。以"浪漫"自居的麥昆，給時裝周秀場帶來無數次革命，同樣追求怪設計，麥昆說："打破常規，卻保留傳統，是我設計的主旨。"

在倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館的麥昆設計展裏，收錄著他這樣一句話："我想給時裝界帶來一種獨特的創造。"麥昆設計求怪的體現就是他過人的剪裁和結構，博物館的策展人肖恩·史密斯把這兩樣形容為時裝界的"創新"與"革命"。

和獨立設計師的怪物製造相比，麥昆的怪被圈內承認，於是就成了個性。其他知名品牌也一樣，享受著被自己光環籠罩的優越感，層出不求製造個性。

品牌的大牌和名人的大咖效應一樣，比如戴安娜王妃不按規則出牌，逆流而上，愣是開闢了帶自己名字的時尚腔調，挑戰固有的皇室時尚。

戴安娜王妃一直大膽著裝，她懂得皇室著裝的規矩，卻硬要打破。她是第一個穿褲裝出席晚宴的皇室成員、她對黑色的偏好也讓這個在皇室通常葬禮才會出現的顏色重見天日。

說白了，搞怪本來就是時裝界、還有玩兒時裝人們的常態。