歐洲時尚親歷：法國尼斯逛店擒賊記

Image copyright JIA LIU Image caption 俯瞰法國著名旅遊城市尼斯，眼前主要由藍和黃兩種色調構成。

談及法國，無論購物還是旅遊，總讓人有種時尚潮流領頭人的思維慣性。

然而，這次我在法國尼斯擒賊的經歷，讓我的旅行格外有趣。

風景宜人

尼斯的景色，在我看來十分簡單。基本由蔚藍和土黃的大色塊組成，藍色是海，黃色是房子。

人們選擇這裏度假，大抵是喜愛這裏18世紀的巴洛克氣息。黃色和暗紅色的斑駁牆體、露台上綻放的一簇簇鮮花，晾在法式陽台欄桿上五彩斑斕的布單，讓人似乎退回到了幾個世紀以前。

逛在尼斯繁華的梅德森大街（Avenue Jean Medecin），體會著這裏的時尚氣息。老佛爺商城不如巴黎的大，除去必有的法國奢侈品牌不說，光是服裝品牌也幾乎都是"法國製造"，Sandro、maje、Agnes b、Zadig & Voltaire、Claudie Pierlot等等法國優雅又可愛的品牌盡收眼底。

Image copyright JIA LIU Image caption 尼斯繁華的梅德森大街上充滿著國慶日前的隆重氣氛。

滿心歡喜拿著"戰果"，走在馬塞納廣場（Place Massena）回老城的住處路上，便遇到了趣事。

偶遇小偷

簡言之，這次旅行我的離奇經歷就是，親手抓了回小偷。

法國馬塞納廣場的防暴警察對我說："從去年下半年到現在，許多東邊來的小偷，他們都是團伙作案，主要是偷現金。"

我盯著被押上警車、眼窩略深又輾轉不確定的小偷女人，深深感到了她身上帶著的猥瑣。

回想幾分鐘之前的經歷，還讓我有些不敢置信。之前在社交媒體上看過旅遊勝地丟東西的經歷，自己當時不以為然的嘲笑還歷歷在目，眼前的自己居然就成了當事人。

抓賊最成功的就是抓現行，值得慶幸的是我媽沒有受傷，被掏出的護照被好心的路人從地上撿起來，還給了我。還有，我當場抓住了這個賊。

那天正好趕上法國國慶日前一天，途徑馬塞納廣場，到繁華的梅德森大街，到處都有圍欄，行人被擠到很窄的夾道行走，稀鬆平常。後來警察說："小偷也是看好這一點，才敢頂風作案。"

Image copyright JIA LIU Image caption 尼斯警察局並沒有想像中的高大與威嚴，就是普通的幾排平房而已。

好在擒賊的過程並不復雜，這個被警察後來告知是來自羅馬尼亞的中年婦女，和熙熙攘攘購物的路人混在一起，跟在我媽身後，手伸到我媽包裏的那一刻，被我看了個正著。

我三步並兩部跑過去抓起她那只偷東西的手，就用英語大聲叫喊："你從她包裏拿什麼了？"

當時不知道哪裏來的勇氣和膽量，敢和小偷正面碰撞。毫不猶豫的抓住她的手腕，同時，我還想著要怎麼堵住她逃跑的路。幾乎和我的思緒同時發生，身旁已經湧過幾個路人男子，幫我把她牢牢擒住了。

被扣押坐進警車裏的這個小偷女人，在等待警局來人的時候還是花招百出。先是從包裏掏出哮喘噴劑給自己猛吸了幾口、再拿起自己事先凖備好的最廉價商店的購物袋，打開給警察看。雖然聽不懂她在念叨什麼，但我猜是在裝可憐。

後來我從其中一個警察口中得知，目前許多羅馬尼亞女人小偷，在送去警局之前搜身的過程，法國警察都讓女警察完成這項工作，這樣做的理由，用這位防暴警察的原話："因為不知道她們會做出什麼舉動。"

小貼士

一、一定要報警

若是抱著"多一事不如少一事"的心理，擒賊到此處，丟的東西失而複得、且狠狠抓住了現行，也就該結束了。

可是，我和媽媽等在路邊去警局報案的時候，旁邊帶著兩個4、5歲孩子的媽媽使勁用法語跟我說話，我很努力的從她肢體語言明白，她希望我去警察局報警，給這個小偷帶上手銬。

後來從防暴警察那裏也得到證實，如果我們不去警局報案，這個小偷過10分鐘還會繼續作案，而且沒有我和我媽作證，他們也不能直接逮捕她。

二、大聲喊出來

遇到情況，提高音量引來關注，保護自己。

我抓著小偷手腕的時候，她手已經空了，掏出來的東西不知道被她藏到哪裏。我停在原地，用同樣的音量反覆質問，引來不少路人。

這些路人可真並非是愛看熱鬧的路人，而是正義感十足的好心人。我記得其中一個滿頭白髮的老爺爺抓著那個女人，努力用英語跟我說："找警察去（go to police）。"

其中一位路人向我遞來護照，我才回過神來，原來我媽丟的是護照，真慶幸護照原封不動回到我們手中。

Image copyright JIA LIU Image caption 護送我們回住處的尼斯警察非常友善。

三、警察速度快

接送我們的警車和警察局的樣子，看上去都比較破舊。一點兒也沒有想像中的威嚴。

在警察局等著記錄存檔的時候，我腦子裏突然冒出一個慣性思維，在法國這一等，怎麼也得4、5個小時到晚上了。何況在我們之前，還有幾個人也在等。

可才過了大概20分鐘的樣子，我們就被請到警察辦公室，花了10分鐘了解情況、填表、存檔。最後還主動告訴我會有警車送我們回住處。

這期間，辦公室裏有只流浪貓，警察笑著說："看！我們的貓，它叫speedy（快速）。"