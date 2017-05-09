英格蘭足球主教練：「超高收入腐蝕球員動力」

Image copyright Getty Images Image caption 英格蘭足球國家隊主教練索斯蓋特說，超高的收入影響到球員們的動力。

英格蘭足球隊主教練索斯蓋特警告說，那些小小年紀就"百萬英鎊富豪級"的年輕球員在取得任何成就前，正從巨大的收入中收到錯誤信息。

他說："他們內心沒有動力，所以他們也失去了一定的優勢。"

他認為目前英超"被過度追捧炒作"，並對沉迷其中的球員們發出警告。

這位英格蘭主教練是在英國寄宿學校協會舉辦的大會上作上述表態的。他說，目前球員的收入過高，而過早在職業生涯中就賺取那麼多錢會讓球員們失去本來應有的"饑餓感"。

"務實的信念"

索斯蓋特說："足球作為一項運動，已經出現問題了，而且我們本來是可以糾正的。"

他說："我們完全可以把給球員的錢支付給一個基金會，要不我們就應該降低他們的收入。"

他指出："現在最大的問題是，這幫孩子還沒有任何建樹的時候，就已經大把掙錢。如此一來，我們把他們踢球的動力都剝奪了。"

索斯蓋特建議對球員的獎勵應該以遞增的方式進行，並稱這或許能更好調動球員們的積極性。

他說："不管球員掙的多少，那些天才球星總會脫穎而出。但現在大把給球員撒錢反倒是讓新人出來的更困難了。"

這位現任英格蘭主帥還呼籲英國民眾不要對國家隊期望值過高。他說："我們是需要信念，但是這個信念得務實。我們目前在世界僅排名第14位。"

他說他經常這樣警告國家隊球員："甭管英超多火、你在媒體上有多火，外面的世界大著呢，厲害的國家隊有的是。"

Image copyright Reuters Image caption 索斯蓋特說，現在英格蘭球員們一比賽就擔心輸球怎麼辦。

他警告球員說："我們怎麼能比他們更厲害呢？"

肝兒顫

索斯蓋特說，英格蘭球員要消除害怕去國家隊踢球的恐懼心理。

他說："最大的問題在於我們現在沒功夫想我們怎麼能贏、特別是在有壓力的情況下。現在反過來了，我們總是擔心要是輸了可怎麼辦，這心態怎麼能踢好球呢？"

他指出，頂級球員要學會應對"巨大的焦慮"、和對自己的懷疑。他說，不要老問自己"我今天行嗎"？

他透露說，當他做球員首次去國家隊集訓時，他感覺"渾身哆嗦"，"連吃飯都是煎熬"。

他說，現在球員們是"總想趕快跑回自己屋裏貓起來"。