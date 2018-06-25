2018世界杯：歷史告訴你，誰能在俄羅斯捧杯

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32個國家，一個冠軍。

但是，是否有辦法提前知道，今年7月15日，哪支球隊會在莫斯科捧起大力神杯？

通過分析過去歷屆賽事的趨勢、數據及規律，BBC體育（BBC Sports）已經淘汰了31個國家，將冠軍鎖定一支球隊。

要想將2018年世界杯擁入懷中，這支隊伍必須具備以下幾個條件……

種子隊伍

1998年開始，世界杯決賽圈參賽隊伍擴展到32支，而所有最終奪冠的隊伍都是當時的種子隊伍。歷史上最近一次非種子隊伍奪冠發生在1986年，當時馬拉多納（Diego Maradona，馬勒當拿）的「上帝之手」將阿根廷隊送上了冠軍寶座。憑借這條規律，我們就已經淘汰了24支球隊，競爭範圍縮小到下面8支球隊。

不要做東道主

俄羅斯這次之所以會成為種子球隊，還要感謝一項已有44年歷史的傳統——東道主自動成為種子球隊。作為世界排名66的隊伍，如果不是今年主辦比賽，他們本沒有機會進入這8支候選隊伍之列。

然而與過去不同，今天的東道主已經不再是通往成功的捷徑。在1930年至1978年舉行的前11屆世界杯比賽中，共有5次是東道主笑到最後。而從那之後的九屆賽事中，只有1998年的法國以東道主身份成功捧杯。

與此同時，美國、日本、韓國及南非都沒有在主辦世界杯時奪冠，而曾經做過東道主的意大利、德國、巴西分別在1990、2006和2014年登頂時也都不是主辦國。

加強防守

進入32支球隊參賽的時代後，至今為止的5支冠軍隊伍裏，沒有一支在決賽圈的奪冠路上失球總數超過四個。

現在再看一下我們七支候選隊伍，本屆預選賽階段中防守最弱的是波蘭隊，平均每場比賽失球1.4個。

其他隊伍中，德國隊與葡萄牙隊平均每場失球0.4個，比利時與法國0.6個，巴西0.61個，阿根廷則為0.88個。

需要來自歐洲

目前為止的世界杯冠軍都出自歐洲及南美洲。但其實很長一段時間內，歐洲球隊的表現沒有那麼搶眼，西班牙隊在南非的成功和德國隊在巴西的勝利扭轉了這一勢頭。

不過在歐洲舉辦世界杯時，東道主的奪冠機率非常高。在歐洲舉辦過的10屆世界杯賽事中，只有一屆冠軍旁落歐洲之外，而且還需要追溯到1958年的瑞典世界杯，當時巴西笑到了最後。

擁有最好的守門員

你可能以為世界杯是靠進球的球員贏來的，但1982年後，只有兩屆冠軍奪冠時隊中擁有最佳射手——2002年巴西的羅納爾多（Ronaldo，朗拿度）及2010年西班牙的大衛·比利亞（David Villa，韋拿）。

其實，歷屆世界杯冠軍更凖確說來是由守門員決定的。過去五屆比賽中，有四屆的大力神杯是由最佳門將所在國家隊捧起的。

四支球隊中，德國隊的諾伊爾（Manuel Neuer，紐亞）、法國的洛里斯（Hugo Lloris）和比利時的庫爾圖瓦（Thibaut Courtois，高圖爾斯）都是本屆最佳守門員的有力人選，而葡萄牙的帕特裏西奧（Rui Patricio，柏迪斯奧）相比之下就沒那麼熱門了。

經驗豐富

1998年決賽圈擴展到32支球隊之後出現了一種趨勢，世界杯的奪冠球隊正變得越來越有經驗。

從這一點看，1998年法國隊奪冠時每位球員平均代表國家隊出賽場次為22.77，而四年前的冠軍德國隊將這一數據拉高到42.21。在這之間，奪冠球隊的初賽經驗逐漸增加。巴西隊在2002年奪冠時球員代表國家隊出場次數平均為28.04，2006年意大利為32.91，2010年西班牙為38.30。

目前還在我們名單裏的三支隊伍中，法國隊平均出場次數最少，為24.56次，德國隊為43.26次，比利時為45.13次。

不要是衛冕冠軍

世界杯很難衛冕。在巴西隊於1958和1962年連續兩次奪冠後，還沒有一支隊伍可以成功衛冕。

而1962年的13支衛冕冠軍球隊中，只有兩支在衝擊衛冕之年通過了四分之一決賽，1990年的阿根廷隊和1998年的巴西隊。另外巴西隊還曾在1974年拿到過第四，但當時決賽階段只分兩個小組，小組賽階段過後便是決賽。在過去的四屆賽事中，有三屆的衛冕冠軍在小組賽階段便被淘汰出局。

本屆衛冕冠軍德國最近的世界杯賽績極佳。在過去九屆賽事（三次以西德參賽）中，他們共兩次奪冠，另外還有三次打進決賽，兩次獲得第三。

然而如果想在俄羅斯成功衛冕，歷史恐怕不會站在他們這邊。

這樣看來，結果就在你眼前了。比利時將贏得世界杯。除非另外一支球隊奪冠。當然這是有可能的……